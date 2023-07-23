2023南迴藝術季「夢迴南方」8月登場！藝術家：這片海太美了

如果近期經過台九線420K處，會發現多了一件以漂流木打造的地景創作：《共棲之所》。這是來自保加利亞的藝術家Rumen Dimitrov ５月起進駐大武，在大武鄉公所與在地青年支持下，為了「夢迴南方~2023南迴藝術季」創作的作品。由於堅持在地取材，南迴炎熱而晴雨不定的氣候，確實讓來自北地的Rumen吃了些苦頭，他也因為在地人推薦，愛上了保力達和檳榔，將之視為「神奇的能量飲料和果實」！南迴美麗風光帶給他豐富的靈感與力量，一個月內就完成作品，座落在9420（就是愛你）的海岸上。

來自保加利亞的藝術家Rumen Dimitrov與他的作品《共棲之所》；圖／南迴藝術季粉專；攝影：姚家卿看見南迴美麗海洋，Rumen感嘆：「這片海太美了，每時每刻的光線色彩變化如此豐富，這真是我創作過最美最不可思議的地方！」不過重視在地原材料構建作品的他卻碰到一個大難題！即便他每天在海岸線尋覓，但近幾年颱風沒有直接接觸台灣，能撿拾的漂流木多半是細枝，主結構如何支撐？幸好關山梓園企業有限公司出手，捐助2009年莫拉克颱風時協助清運、保存至今的漂流木（以台灣相思木為主）才讓作品得以完成。

藝術家Rumen Dimitrov與在地青年共同打造這件屹立在大武海灘上的《共棲之所》；圖／南迴藝術季粉專；攝影：姚家卿

這個作品命名為《共棲之所》Sanctuary for birds, nest for people。由漂流木和細枝結構成幾座高達四米的樹狀物體，同時支撐著環狀結構的木道，形成一個半圓形的路徑，高出地面一米半，為鳥類創造了一個安全避難所。順著環狀步道前行，短暫地將人們抬離地面，靠近樹冠上的象徵性巢穴，然後輕盈優雅地著陸，返回大地。這小小旅程隱喻著雖然轉瞬即逝，但亦是生生不息的萬物生滅循環，在大自然的無窮循環中，無論人類、鳥類、所有動植物和地球實際上都是一體的。

9420（台九線420K）月光海下的《共棲之所》；圖／南迴藝術季粉專；攝影：姚家卿

還想看更多作品嗎？8月來南迴吧。「2023南迴藝術季－夢迴南方」即將於8月12日在臺東美術館舉辦開幕活動。今年藝術季以藝術創作、文化藝術工作坊、南迴永續聯盟藝文小旅行等藝文活動串連，藝術家更與返鄉青年合作，透過「回家的實踐者」與藝術家共構，心之所向，身之所往，展現南方是夢想生根處及啟航地。彰顯「重返南方，人與人、人與自然連結與延展的所在，身心得以安頓之處」。

台東境內的大地藝術季，共有縱谷藝術季、東海岸大地藝術季、還有南迴藝術季三大板塊。往年人們走過南迴，多半是「途經」，短暫停留後離開。邁入第四屆南迴藝術季，更多人專為精彩作品而來，與在地人交流。今年南迴藝術季-夢迴南方，首次與回家的實踐者-南迴地區的青年組織合作，邀請他們參與創作，這也是今年以「夢迴南方」命名的原因，期待透過藝術季這個平台，把生活藝術與南迴特色展現出來，產生更好的連結。

本次藝術季共邀請七組藝術家，為南迴地區撒下地景藝術的種子，並藉由青年會組織的共創維護，讓「夢迴南方」長成專屬南迴風貌的藝術季。除了Rumen Dimitrov之外，還有來自紐西蘭薩摩亞裔的Greg Semu、來自保加利亞的Rumen Dimitrov、臺東在地的森川自然工藝聚落、排灣族傳統拍刺師宋海華(Cudjuy Patjidres)、瑪籟‧瑪卡卡如萬 Malay Makakazuwan（林琳），來自臺灣其他地區的達比烏蘭.古勒勒Tapiwulan‧Kulele、李蕢至、林介文等。他們的作品也正在緊鑼密鼓的進行中，放置在太麻里火車站外腹地、金崙沙灘、瀧溪車站、大武之心南迴驛、太麻里火車站內等地，等待８月正式與大家見面。

國內外藝術家與台東在地人共推「2023南迴藝術季-夢迴南方」，結合永續旅行體驗；圖／台東縣政府

南迴四鄉鎮 山海部落相依體驗生活與在地永續之旅

南迴地區包括太麻里、金峰鄉、大武鄉及達仁鄉四個鄉鎮，擁有著無敵海景與自然山嶺，近年隨著「藍皮解憂號」從屏東行駛到台東，也將南迴山海之美重新展現在旅人面前。除了較熱門的季節性活動如太麻里鄉金針花季、金峰鄉洛神花季等，也可以去大武鄉品嚐海鮮料理，遊走老街，體驗達仁鄉的排灣傳統文化等。

呼應「返鄉、安頓」主題，本屆夢迴南方～南迴藝術季邀請到太麻里鄉返鄉青年，在金崙開設力卡珈琲與打個蛋海旅的武撒恩（林志豪）作為推廣代言人，結合在地青年籌組「夢迴南方工作室」，安排琉璃珠、十字繡與珠繡、拍刺、織布和木工等工作坊體驗，並規劃「夢迴南方永續旅行」五大遊程，包括金峰撒布優線、太麻里金針山線、太麻里金崙線、達仁土坂線及大武線等，結合地景藝術和生態旅遊體驗，和雄獅旅遊及普悠瑪旅行社合作，相關遊程預計8／12上架。 大武線的永續旅遊，包括山豬窟山林體驗製作苔球、以及到獵場工作坊與返鄉養蜂青年黃志明互動等；圖／南迴永續旅行聯盟

2023南迴藝術季「夢迴南方」

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編輯／廖苡安

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