盤點5間最具有特色的海鮮餐廳推薦！吃飽居然還能腳底按摩？

天氣漸漸在熱起來，除了想徜徉在清涼大海的懷抱之外，大海美味的產物小編我也是慾望滿滿。雖然海鮮一年四季都可以吃到，但在夏日的午後，夕陽、啤酒、海鮮的陪伴下，才有真正好好享用大海帶給我們的禮物的感覺。今天小編精選了全台5間各別特色鮮明的海鮮料理，滿滿螃蟹的海鮮粥、生魚片慶生蛋糕，每一道都讓人食指大動、垂涎三尺！

金山大碗螃蟹

位在金山老街的「金山大碗螃蟹」的老闆原本在核四任職，後來因為爺爺的健康回到金山老家。對於這片土地的熱愛，對於家人們的關懷，促使老闆想開店的原因。最有名的「螃蟹海鮮粥」料滿實在，食材新鮮健康，美味之外，視覺效果也不輸人的！主要有兩隻螃蟹、滿滿的蝦子、小捲、蛤蠣、鮮蚵，每一口都有海鮮在。而且即使客人很多量大，「金山大碗螃蟹」仍堅持一鍋一煮，這樣就不會出現有些海鮮過老的問題，每一碗都新鮮的恰到好處！

圖／IG@chelseafoodlife

地址：新北市金山區金包里街44號

電話：0920 989 201

營業時間：12:00-18:30

望海亭海鮮餐廳

即使位在海鮮餐廳競爭激烈的東北角，望海亭海鮮餐廳仍矗立相當久，在GOOGLE上擁有4.7顆星的好評論。漁獲都是老闆娘爸爸當天去捕撈回來的，食材秤多少錢就是多少錢不收料理費，是不是已經太佛心了呢！只有價格實惠是不會擁有ㄧ大票死忠饕客的，他們家的料理味道更是好的沒話說。有一道「咖哩蟹黃麵包」是必點，香軟的麵包配上味道十足的蟹黃醬，最奢華的味道，最平易近人的價格！

圖／IG@shiny.lu

圖／IG@shiny.lu

地址：新北市萬里區港東路162之15號

電話：02 2492 1605

營業時間：週一～週日11:00-20:00

水仙宮古早味鍋燒麵

從小攤販到有店面，是一碗晚來就吃不到的古早味鍋燒意麵！老闆娘每天堅持熬高湯，不添加味精及沙茶，吃起來口感鮮甜，不會一直想喝水。特別走一種古早味的風格，鍋燒意麵有炸蝦、炸魚、炸麩，還可以搭配老闆娘特製的醬料，更有古早味的味道喔！

圖 / IG＠shuixian__guoshao

地址：台南市中西區友愛街113號

電話：06 228 9916

營業時間：週二～週日11:00~19:30,週一、五11:00~14:00,16:00~19:30,週三、四休息

森川丼丼

位在高雄以海鮮丼為主的餐廳，是一間連不敢吃生魚片的人也可以吃的店家！因為除了豐盛的生魚丼飯外，也可以選擇炙燒後的生魚片。他們家的丼飯也是走視覺系的，「森川海景丼」就是他們的招牌，滿滿12道海鮮全部在這碗丼飯裡;不僅海鮮丼，連牛肉丼飯也都超浮誇。生日又喜歡吃海鮮的人更不能錯過他們的生魚片蛋糕了，要記得先提前一天預訂，不然會吃不到喔！

圖 / ＠ReadyGo

圖／森川丼丼官方粉專

地址：高雄市楠梓區楠都東街167號

電話：06 228 9916

營業時間：週一～週日11:00~23:30

足跡再現

新鮮的海產還是在海港吃最對味，那又可以邊吃海產邊做腳底按摩就全身都對味了！採用由吳若石神父發明的足部反射健康法進行按摩，按摩的同時還能欣賞成功漁港的無敵海景。「足跡再現」的餐點也不是隨隨便便的簡餐，除了有每日限定的特餐外，還有1人500元新台幣的無菜單料理。海鮮都是當天海港直送，細細享受台東的慢步調，吃個生魚片，喝杯咖啡再享受腳底按摩，這才是人生啊！

圖／IG@aw0108

地址：台東縣成功鎮中山東路46號

電話：08 985 5098

營業時間：週一～週日09:00~17:00,週四休息

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