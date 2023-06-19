想念夏天的陽光、沙灘、比基尼！精選8間台灣南部絕美渡假飯店

台灣的南部幾乎四季如夏，除了以燦爛陽光和蔚藍海水為人所知的墾丁之外，也能造訪雲霧飄渺的阿里山，體驗置身仙境一般的獨特氛圍。隨著近年來國內旅遊越發興盛，不但許多老牌渡假村透過翻修來改頭換面，同時也不乏全新落成的渡假飯店。本次就為大家精選出8家南部景色絕美的渡假飯店，讓大家能在台灣就享受到悠閒放鬆的假期。

阿里山英迪格酒店

圖 / @ReadyGo編輯

近幾年來，越來越多國際頂尖的飯店集團發現台灣的美，紛紛積極進駐各個城市，而向來以潮流時尚聞名的 Indigo 英迪格，繼2020年元旦在大直敞開大門之後，如今跌破眾人眼鏡地遠赴阿里山，帶來與以往截然兩樣的氛圍。

圖 / @ReadyGo編輯

在這擁有奢華規格與現代設計的酒店中，旅客可在寬敞的卵形浴缸中望著雲霧繚繞的山巒，一旁附有以當地茶葉為靈感製成的入浴包，同時還能沏上一壺香氣四溢的烏龍茶，放在木製的浴缸托盤架上細細品味，著實是至高無上的享受。

地址：嘉義縣番路鄉龍頭20號

電話：05 -58-6800

墾丁華泰瑞苑

圖 / ＠墾丁華泰瑞苑官方網站

針對希望體驗頂級住宿環境的人，來到南台灣便建議下榻於墾丁的華泰瑞苑。其落座於大尖山的半山腰下，擁有一整片靜謐祥和的大草坪，運氣好時還能見到梅花鹿等各種野生動物，襯托著海灣一望無際的開闊景色，配合館內皆屬一流的硬體設施與軟體服務，為旅人們營造出洗滌心靈的感受。

地址：屏東縣恆春鎮公園路101號

電話：08-886-3666

墾丁凱撒大飯店

圖 / ＠墾丁凱撒大飯店官方網站

在墾丁熱鬧區域儼然已是老字號品牌的凱撒大飯店，至今仍然是國內外遊客旅行住宿的首選之一。在業者的悉心維護與不時翻新之下，偌大的建築物絲毫不顯老舊，且飯店樓下即是寬廣的休閒空間，增添了桌球、撞球、探索隧道、大型積木區等大人小孩都能夠同樂的活動，若不巧遇到天候不佳的日子也無須擔憂無處可去。

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路6號

電話：08-886-1888

墾丁福華渡假飯店

圖 / ＠墾丁福華渡假飯店官方網站

圖 / ＠墾丁福華渡假飯店官方網站

如果想要不出國就體驗到峇里島般的住宿體驗，墾丁福華渡假飯店莫過於最佳之選。其除了規模龐大的本館之外，另開闢了專屬的 Villa 房型，設置了私人的戶外按摩浴缸與戲水池，乍看之下令人難以想像置身於台灣。順道一提，福華還貼心地設置了供寵物住宿的會館，讓想帶毛孩子出門旅行的人如願以償。

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路2號

電話：08-886-2323

墾丁夏都沙灘酒店

圖 / ＠墾丁夏都沙灘酒店官方網站

圖 / ＠墾丁夏都沙灘酒店官方網站

墾丁蔚為台灣國內的度假勝地，雖然大大小小的酒店比鄰而立，但若論及設施的豐富程度，夏都應可拔得頭籌，且各個年齡層都能找到適合的活動，從幼童的樂園、大小孩的俱樂部與 DIY 課程、年長者的木球與高爾夫球，到罕見的弓箭射擊以及多種水上活動，想必能帶來一趟多采多姿的假期。

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號

電話：08-886-2345

高雄花季度假飯店

圖 / ＠高雄花季渡假飯店官方網站

說到規劃台灣南部的小旅行，可能大多數人都不會想到高雄市，但其實就在遠近馳名的月世界泥火山不遠之處，座落著一棟顯為人知的頂級渡假飯店－高雄花季。此處引進了俗稱岡山頭溫泉的天然湧泉，富含礦物質且屬於溫和的中性泉，且分設了大浴池、水療池與個人湯屋，讓旅客無需跑到北投也能享受正統的日式溫泉。

地址：高雄市田寮區崗北路111號

電話：07-636-2288

墾丁悠活渡假村

圖 / ＠墾丁悠活渡假村官方網站

對於攜帶小孩出遊的家長來說，墾丁悠活渡假村可以說是最佳幫手。其為了年幼的客群專門開闢了一區兒童旅館，內部又再分成多達35個主題房型，以可愛動物、帥氣機器人或夢幻公主為佈景的裝潢令人目不暇給，甚至還有以森林為概念的設計，在房內就設置了攀岩牆。再者，飯店不遠處的海邊為潮間帶區域，很適合愛好浮潛的人隨時出發前往探險。

圖 / @ReadyGo編輯

地址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號

電話： 08-886-9999

台南福爾摩沙遊艇酒店

圖 / ＠台南福爾摩沙遊艇酒店官方網站

論及2023年台南的旅遊觀光產業，最具話題性的寶座非福爾摩沙遊艇酒店莫屬。其座落於匯聚人文藝術、歷史古蹟與美食小吃的安平，且恰如其名地大力推動乘遊艇遊古城，為國內外的遊客們打造非凡難忘的體驗。除此之外，酒店雖為五星級定位，但卻也考量到朋友多人揪團是小資族出遊的場合，特地規劃了6人上下舖的房型，此點貼心實屬周到。

地址：台南市安平區安平路988號

電話：06-3911313

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