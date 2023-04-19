中南部花旗木特搜！10處花旗木賞花勝地　和你度過浪漫春季

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活
圖片來源：攝影師徐世超、IG@sunlightbai
圖片來源：攝影師徐世超、IG@sunlightbai

圖片來源：IG@reshieh
圖片來源：IG@reshieh

花旗木美景巡遊：

中部

彰化二水_水之心運動公園

彰化二水_八堡一圳

彰化二水_源泉派出所

南投埔里_國道6號埔里端


南部

嘉義番路_觸口遊客中心

嘉義竹崎_阿拉伯粉紅村

台南西港_金砂里

高雄六龜_天台山道場

高雄美濃_蝶舞澗休閒農場

高雄美濃_獅子頭水圳


水之心運動公園

位於彰化二水水之心運動公園是在地人散步的好去處，因藏有大多數地區沒有的雙色花旗木，所以每當花季期間，就會吸引許多遊客前來造訪！不少攝影玩家還會將花海當作前景，以框架構圖框住塔樓景色，像極了淡水元天宮櫻花季時的經典場景，因此又有「彰化版天元宮」美名，賞花之餘也能騎單車進入，享受徜徉在花海中的愜意氛圍。

圖片來源：攝影師徐世超
圖片來源：攝影師徐世超

水之心運動公園

地址：彰化縣二水鄉惠民路旁（23.809645309319144, 120.6226422179935）


八堡一圳

八堡一圳也是二水知名的雙色花旗木景點之一，金黃花旗木與粉紅花旗木相互交織成三百多公尺的繽紛花毯，搭配欄杆更是能拍出各式網美照，想蒐集雙色花旗木景色的朋友，這裡也必收！

圖片來源：攝影師徐世超、IG@yru0517
圖片來源：攝影師徐世超、IG@yru0517

八堡一圳

座標：23.828188238847282, 120.60712825357221


源泉派出所

中部著名的鐵道花旗木就是在說源泉派出所旁這片花海！粉嫩的花旗木幫路過的列車上了滿滿的粉紅濾鏡，算準時機還能拍到花旗木與電車同框的美景，不過提醒大家，這處花旗木目前綠葉已長出不少，若要前來踩點的民眾可得要把握時間。

圖片來源：攝影師徐世超、IG@k0955919224
圖片來源：攝影師徐世超、IG@k0955919224

源泉派出所

地址：彰化縣二水鄉員集路一段410之1號


延伸閱讀>>花季接力不間斷！中部3處花旗木賞花勝地，雙色花旗木齊盛開


國道六號埔里端

剛下國道六號埔里端終點便能看到一旁的粉紅場景，這處花旗木園區範圍不大，但整理得十分乾淨，隨手就能拍出浪漫的粉紅隧道，同時也是一個方便抵達，不須跋山涉水的絢爛花海，可說是最好蒐集的花旗木景點了。

圖片來源：IG@reshieh
圖片來源：IG@reshieh

國道6號埔里端

地址：國道六號埔里終點

詳細介紹：http://bit.ly/3GFn7Ly


觸口遊客中心

位於阿里山山腳下的觸口遊客中心是前往阿里山時的熱門中繼站，現在園區內的花旗木正火熱綻放中，若有選好取景角度的話，還能拍到花旗木與山景、鐵道、部落景致同框的唯美畫面，趕緊準備好相機來大拍美照吧！

圖片來源：IG@sunlightbai
圖片來源：IG@sunlightbai

觸口遊客中心

地址：嘉義縣番路鄉51號


阿拉伯粉紅村

在阿拉伯粉紅村可以看到整片沿山坡精心種植的花旗木，不斷拔高的花旗木花海比起普通的景點更顯壯觀，特別是這裡夜晚還會點燈照亮花朵，呈現有如夜櫻般的迷人風情。

圖片來源：攝影師林榮男
圖片來源：攝影師林榮男

阿拉伯粉紅村

Google導航阿拉伯粉紅村

詳細介紹：https://bit.ly/3A2INNG


金砂里

迷你的鐵道花旗木花海就在金砂里！沿著五分車鐵軌種植了一整排的花旗木，每到綻放時便能拍到媲美源泉派出所、阿里山的鐵道美景，還能走上已荒廢的鐵軌拍出更多夢幻角度，而金砂里花旗木在花期間每天晚上也有點燈，若白天不便前往賞花，晚上滿適合來散步走走，感受不同氛圍的花旗木盛況。

圖片來源：IG@3more_hi4
圖片來源：IG@3more_hi4

金砂里花旗木步道

地址：台南市西港區新竂10-5號（導航金砂里新寮台糖鐵道）


天台山道場

說到花旗木怎麼能漏了天台山道場的空靈系美景呢？道場景觀與粉紅花旗木相互交織，怎麼拍都超美，今年更是首次開放遊客能進到維多利亞園區拍攝，難得的機會各位花粉們可得好好把握。

圖片來源：茂林國家風景區
圖片來源：茂林國家風景區

天台山道場

地址：高雄市六龜區三民路81之6號


延伸閱讀>>高雄維多莉亞園區首度開放！道場景觀結合粉嫩花旗木仙氣滿滿


蝶舞澗休閒農場

相信許多人聽到花旗木時，第一個想到就是這處花旗木大本營。廣達3.6甲的園區，種植了一千多棵的花旗木，且草地、步道、溪流美景無所不包，每年都是IG上超熱門的拍照打卡景點，在花季期間採收費方式，開放散客入園參觀，想感受櫻吹雪灑落下的瞬間，這裡絕對是首選。

圖片來源：IG@3more_hi4
圖片來源：IG@3more_hi4

蝶舞澗休閒農場

地址：高雄市美濃區朝元92-5號


獅子頭水圳

與彰化八堡一圳同是種植在水圳旁的花旗木，獅子頭水圳較不同的地方是，它呈現的是無欄杆水圳景觀，水圳內水流平靜，放低角度可以拍攝到有如漫畫中粉花倒映水面的場景，喜歡日系美景的朋友可別錯過這邊。

圖片來源：IG@hanguozhong
圖片來源：IG@hanguozhong

獅子頭水圳

座標：22.893547563024505, 120.5381408516696


這次幫大家整理了10處各具特色的花旗木美景，從雙色花旗木到鐵道、水圳美景應有盡有，花旗木花期大約只到五月初，趕快拿出行事曆來規劃吧！也提醒花況會隨著天氣不斷變化，出發前記得關注相關花況才不會白跑一趟喔。


延伸閱讀>>春遊彰化6大賞花景點|全台最大蜀葵花田.雙色花旗木一次收！

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花旗木 美景 花海

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