中南部花旗木特搜！10處花旗木賞花勝地 和你度過浪漫春季
花旗木美景巡遊：
中部
彰化二水_水之心運動公園
彰化二水_八堡一圳
彰化二水_源泉派出所
南投埔里_國道6號埔里端
南部
嘉義番路_觸口遊客中心
嘉義竹崎_阿拉伯粉紅村
台南西港_金砂里
高雄六龜_天台山道場
高雄美濃_蝶舞澗休閒農場
高雄美濃_獅子頭水圳
水之心運動公園
位於彰化二水水之心運動公園是在地人散步的好去處，因藏有大多數地區沒有的雙色花旗木，所以每當花季期間，就會吸引許多遊客前來造訪！不少攝影玩家還會將花海當作前景，以框架構圖框住塔樓景色，像極了淡水元天宮櫻花季時的經典場景，因此又有「彰化版天元宮」美名，賞花之餘也能騎單車進入，享受徜徉在花海中的愜意氛圍。
水之心運動公園
地址：彰化縣二水鄉惠民路旁（23.809645309319144, 120.6226422179935）
八堡一圳
八堡一圳也是二水知名的雙色花旗木景點之一，金黃花旗木與粉紅花旗木相互交織成三百多公尺的繽紛花毯，搭配欄杆更是能拍出各式網美照，想蒐集雙色花旗木景色的朋友，這裡也必收！
八堡一圳
座標：23.828188238847282, 120.60712825357221
源泉派出所
中部著名的鐵道花旗木就是在說源泉派出所旁這片花海！粉嫩的花旗木幫路過的列車上了滿滿的粉紅濾鏡，算準時機還能拍到花旗木與電車同框的美景，不過提醒大家，這處花旗木目前綠葉已長出不少，若要前來踩點的民眾可得要把握時間。
源泉派出所
地址：彰化縣二水鄉員集路一段410之1號
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國道六號埔里端
剛下國道六號埔里端終點便能看到一旁的粉紅場景，這處花旗木園區範圍不大，但整理得十分乾淨，隨手就能拍出浪漫的粉紅隧道，同時也是一個方便抵達，不須跋山涉水的絢爛花海，可說是最好蒐集的花旗木景點了。
國道6號埔里端
地址：國道六號埔里終點
觸口遊客中心
位於阿里山山腳下的觸口遊客中心是前往阿里山時的熱門中繼站，現在園區內的花旗木正火熱綻放中，若有選好取景角度的話，還能拍到花旗木與山景、鐵道、部落景致同框的唯美畫面，趕緊準備好相機來大拍美照吧！
觸口遊客中心
地址：嘉義縣番路鄉51號
阿拉伯粉紅村
在阿拉伯粉紅村可以看到整片沿山坡精心種植的花旗木，不斷拔高的花旗木花海比起普通的景點更顯壯觀，特別是這裡夜晚還會點燈照亮花朵，呈現有如夜櫻般的迷人風情。
阿拉伯粉紅村
Google導航阿拉伯粉紅村
金砂里
迷你的鐵道花旗木花海就在金砂里！沿著五分車鐵軌種植了一整排的花旗木，每到綻放時便能拍到媲美源泉派出所、阿里山的鐵道美景，還能走上已荒廢的鐵軌拍出更多夢幻角度，而金砂里花旗木在花期間每天晚上也有點燈，若白天不便前往賞花，晚上滿適合來散步走走，感受不同氛圍的花旗木盛況。
金砂里花旗木步道
地址：台南市西港區新竂10-5號（導航金砂里新寮台糖鐵道）
天台山道場
說到花旗木怎麼能漏了天台山道場的空靈系美景呢？道場景觀與粉紅花旗木相互交織，怎麼拍都超美，今年更是首次開放遊客能進到維多利亞園區拍攝，難得的機會各位花粉們可得好好把握。
天台山道場
地址：高雄市六龜區三民路81之6號
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蝶舞澗休閒農場
相信許多人聽到花旗木時，第一個想到就是這處花旗木大本營。廣達3.6甲的園區，種植了一千多棵的花旗木，且草地、步道、溪流美景無所不包，每年都是IG上超熱門的拍照打卡景點，在花季期間採收費方式，開放散客入園參觀，想感受櫻吹雪灑落下的瞬間，這裡絕對是首選。
蝶舞澗休閒農場
地址：高雄市美濃區朝元92-5號
獅子頭水圳
與彰化八堡一圳同是種植在水圳旁的花旗木，獅子頭水圳較不同的地方是，它呈現的是無欄杆水圳景觀，水圳內水流平靜，放低角度可以拍攝到有如漫畫中粉花倒映水面的場景，喜歡日系美景的朋友可別錯過這邊。
獅子頭水圳
座標：22.893547563024505, 120.5381408516696
這次幫大家整理了10處各具特色的花旗木美景，從雙色花旗木到鐵道、水圳美景應有盡有，花旗木花期大約只到五月初，趕快拿出行事曆來規劃吧！也提醒花況會隨著天氣不斷變化，出發前記得關注相關花況才不會白跑一趟喔。
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