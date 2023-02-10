過情人節必看！15個森系情侶約會景點行程懶人包 快拉著另一半走入這些人間仙境

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各位男朋友、女朋友請集合！不論你是剛交往的新人情侶，又或是已老夫老妻多年的情侶檔，想必都會為了今年情人節的好去處而苦惱。本次ReadyGo隆重鉅獻2023情人節特輯，特別網羅全台各地森系約會景點行程，趁著一年一度的情人節，就往大自然裡走走，讓兩個人的愛意蔓延在森林仙境裡吧！

2023情人節 情侶約會森林自然系景點

宜蘭森林系景點推薦

作為一個情侶輕旅行的絕佳去處，你怎麼能不知道宜蘭哪裡好玩？除了超美秘境粉鳥林、超級好拍的頭城海濱公園外，宜蘭這些景點超適合情侶去談戀愛！ReadyGo推薦了宜蘭13處必去景點，來趟宜蘭情侶約會吧！

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新竹森林系景點推薦

新竹的情侶們假日找不到地方出門閒晃嗎？或是正在計畫要來趟新竹旅遊卻找不到適合你的景點？這次ReadyGo整理了最新版本2022年新竹3種類型旅遊景點，不管你喜歡上山享受森林浴、或是想與男友和姊妹們來場輕鬆的假日約會，我們搜查了山區戶外景點、熱門拍照打卡點，還有幾個城市裡的文藝小秘境，保證讓你擁有一個身心放鬆的美好假期！

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南投自然系景點推薦

南投日月潭是台灣最大的淡水湖泊，也是最美麗的高山湖泊，日月潭的山景變化，一景一物皆渾然天成，日月潭的美，詩情畫意般令人流連忘返。踩著腳踏車沿著環湖公路遊覽日月潭景點，陪伴你的除了同行的情人，還有清澈碧綠的湖水及群山環抱的景緻。ReadyGo為大家整理了日月潭環湖景點，順序都幫你排好了找照著走就可以，快看看這些日月潭環湖景點你都去過了嗎？

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高雄自然系景點推薦

不知道高屏可以去哪玩？看這篇就對了！最熱門的高雄景點都幫你統整好啦～高雄不只是台灣第二大城，更是許多美食、美景的集散地。近幾年蓬勃發展觀光地區，多了許多熱門的旅遊景點。情侶們來高雄不只有得吃有得玩，還能拍照玩打卡。來高雄不只有發大財，還可以上熱門！

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2023情人節 情侶約會森林遊樂區

全台森林遊樂園區

放假期間，到商圈人擠人不如遠離塵囂至森林裡。台灣山林資源得天獨厚，雲霧繚繞的高山裡是象徵島嶼生命力的神木群拔地而起，旅遊平台 Klook 這次為我們精選全台擁有壯觀千年神木的 4 座森林遊樂區，生態豐富、規劃有完善的步道設施，許多在春季時候還能順便賞櫻，難得放假不妨走過不一樣的路探索台灣。

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新北內洞國家森林遊樂區

內洞國家森林遊樂區以絕美瀑布與優美林道著稱，是南勢溪上游一個幽靜與綠意盎然的好所在。內洞森林遊樂區沒有過多艱難的步道，適合情侶一起踏青好景點，想從悶熱的都市出走的情侶們不妨跟著小編的腳步，一探內洞的景色、難度、交通方式吧！

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新北雲仙樂園區

烏來位於新北市的最南邊，也是離台北最近的世外桃源，除了泡湯、瀑布、老街還藏著一個開車到不了的桃花源。這次ReadyGo幫大家整理了新店烏來一日遊的景點，2023情人節不妨來個大台北近郊的新店烏來走走，下次去新店不要只去碧潭走吊橋、採天鵝船啦！

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台中八仙山國家森林遊樂區

喜歡跑遺世獨立感景點的情侶們，推薦去八仙山森林遊樂區，位於台中市和平區境內，海拔介於700至2,500公尺間，八仙山、馬崙山皆位於境內。森林遊樂區中的溪谷壯麗，風光優美，溪中怪石嶙峋，白淨、灰綠的巨岩呈現不規則羅列，倘佯其間，塵俗頓然拋諸腦後。碧藍的溪水流經巨岩，激起白色浪花，夾岸翠綠的森林，質樸純淨。

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花蓮富源森林遊樂區

位於花蓮瑞穗，富源國家森林遊樂區結合渡假村，擁有豐富的自然生態，設有登山步道、吊橋、觀景台等景點，可以購買入園門票一日遊，也能在這住一宿，吸收芬多精釋放疲勞，作為情侶旅遊渡假放鬆的行程再適合不過了。

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2023情人節 全台綠蔭大道

情人節想跟伴侶出去走走，卻不知道該去那兒？其實綠色隧道是個非常好散步放鬆的地方，不僅綠色對眼睛有幫助，還可以吸收芬多精，欣賞療癒的美景，ReadyGo盤點了全台9處人走的、車開的、船駛的絕美綠色隧道，踏青之餘順便拍個打卡美照吧！

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2023情人節 全台綠色階梯

情侶倆平時上班就很累，週休二日只想在家躺床、睡到自然醒，但根據研究報告指出，如果假日想用這樣的方法補眠的話其實會影響身體機能，是更傷身的喔！體力許可的話不妨到近郊走走，來個親近大自然的輕旅行，走在一階一階的綠色階梯上可以舒展筋骨，看山、看海、看遠景還可以舒緩眼睛疲勞，一起去創造甜蜜新回憶吧！

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2023情人節 森系情侶約會景點

全台情人節約會景點推薦 透沁涼路線

情人節即將來臨～不想吹著炎熱的暑風，除了待在冷氣房裡挖著冰淇淋配Netflix，然後收到貴到爆的電費帳單，還可以怎麼做呢？情侶們都在煩惱夏天可以去哪旅行又不會曬黑嗎？ReadyGo特地為大家網羅全台精選「避暑勝地」，2022夏天消暑來這就對了！

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全台情人節約會景點推薦 輕旅行路線

夏天的海島型的濕熱氣候，真是讓人受不了！情侶們想去旅遊卻又怕中暑或不舒服，來看看RedayGo推薦全台的避暑勝地，不僅有清幽秘境，還有清澈乾淨的溪水，是綠色情人節情侶出遊首選自然系景點呀，消暑又健康，讓已經工作一週的另一半在週末清涼一夏吧！

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全台情人節約會景點推薦 瀑布路線

炎炎夏日濕熱天氣出遊的情侶們，是不是常因高溫而心情鬱悶，導致對另一半不耐煩就吵起來嗎？來ReadyGo給情侶們涼爽宜人的避暑勝地讓另一半逃離紫外線，還給他好心情！ReadyGo蒐羅了全台「避暑勝地」，這個夏天來這裡就對了！

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中部情人節約會景點推薦 網美路線

告別忙碌的上半年，期待暑假終於來臨啦～７月的台灣即將迎接熱力的夏季，正在規劃情人節二日遊行程的你，想好要去哪裡玩了嗎？別擔心！ReadyGo精心幫情侶們安排了中部景點二日遊！不論是喜愛拍照的文青、網美打卡系、親近野外的戶外自然系，带著另一半去這些中部景點，感情炙熱的像夏天！

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