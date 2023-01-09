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追櫻去！2023台灣櫻花季：全台四大賞櫻景點推薦

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips
圖片來源：橘子貓TTtrips
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南部賞櫻景點

👉「阿里山櫻花季」花期從3月到4月，主要種類為吉野櫻、台灣山櫻花、八重櫻…等，散步在鐵道上，兩旁開滿了櫻花樹，搭乘阿里山小火車前往祝山觀日平台迎接日出，超級浪漫，除了櫻花、日出還有雲海、神木可以看，有時間的話可以在隔天安排眠月線一日遊，體驗迷霧森林與百年鐵道，絕對會是一個很棒的週末行程。

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阿里山的櫻王，一直都是個熱門的打卡景點 ▼

失落「眠月線」，迷霧森林與鐵道遺跡 ▼

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中部賞櫻景點

👉「武陵農場櫻花季」，武陵農場在四季都有其專屬的花季，整個園區非常大，約有200公頃，每年2月時園區裡2萬多棵，高達10多種的櫻花樹陸續盛開，山櫻花、霧社櫻、昭和櫻、紅粉佳人...等 ，擁有非常壯觀的櫻花海。附近的桃山瀑布步道、雪山東峰、志佳陽大山、福壽山農場也都很適合順道走走。

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2023武陵櫻花季車輛管制施時要點

武陵農場茶園步道在櫻花季時，兩旁的櫻花樹盛開，非常漂亮 ▼

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中部賞櫻景點

👉「福壽山農場櫻花季」，福壽山農場的千櫻園，在每天2-3月是農場主要的賞花期，3千多棵富士櫻，一整片的粉紅色風暴可不輸武陵農場，人潮也比附近的武陵農場還少，園區也開放在櫻花樹下野餐喔！來到這裡的話也可以順道去天池、達觀亭或合歡溪步道尋找國寶級的櫻花鉤吻鮭。

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福壽山千櫻園 ▼

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合歡溪步道，可近距離觀賞國寶級「櫻花鉤吻鮭」 ▼

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北部賞櫻景點

👉「觀霧霧社櫻王」在觀霧山莊前有棵據說是全台最大株且擁有80年樹齡的「霧社櫻王」，每年三月是觀霧四季中最美的其中一個月份，吸引了很多人來朝聖傳說中台灣特有種的「霧社櫻花」，相較其他粉紅色系的櫻花，多了一份純淨典雅的感覺。除此之外觀霧也是一個欣賞日出、雲海、神木的好地方，推薦安排兩天一夜賞櫻，然後到附近的檜杉巨木群步道欣賞巨大的老神木。

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檜杉巨木群步道，擁有五顆巨大的紅檜，豎立在雲霧繚繞的仙境美景 ▼

全台最大「霧社櫻王」在每年三月，華麗登場 ▼

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全台賞櫻景點總整理

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行程資訊

【2023最美櫻花季】櫻之戀曲 | 武陵農場＆福壽山千櫻園

新竹雪霸國家公園健行二日遊 | 找尋迷霧中的櫻花森林 | 保證入住觀霧山莊

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