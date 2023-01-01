情侶溫泉旅館！全台精選10大浪漫湯屋 網美景點一次拍爆

寒流冷鋒到，情侶們不妨規劃一場浪漫的溫泉小旅行，讓感情增溫！全台灣有哪些溫泉飯店適合情人泡湯？《欣傳媒》精挑最浪漫的溫泉酒店10家，有最頂級的、也有最文青平價的，有最禪意心靈的、也有最物質豐美的，讓情侶們可依照興趣愛好與預算選擇！

烏來 馥森阪治Trio

想要回歸原始自然、感受人文洗禮？位於烏來的「馥森阪治Trio」提供這樣的選擇，它是「馥蘭朵」於2021年開設的新品牌。「馥森阪治Trio」有許多寓意，象徵泰雅三兄弟、場域裡的「音樂、美食、溫泉」元素，以及餐飲裡的「原民風味+在地食材+健康蔬食」。

「馥森阪治Trio」以泰雅族建築風格重現，湯屋打破既有想像，盡享森林美景；圖片／馥蘭朵提供

四棟建築物以泰雅族建築風格重現，以三兄弟的名字命名，分別為A棟(AYAN雅諺)、B棟( BUTA步達) 、Y棟(YABOX犽梦)與雨籟書屋。共有5種湯屋房型，打破既有想像，三五好友在此盡享森林美景，具有大浴場的開闊，同時保有個人湯屋的自在談話空間。選用茶籽堂的沐浴用品，湯屋內的備品與小食皆採用友善環境材質，希冀將好的體驗，提供給更多有共同期待的旅人。

「馥森阪治Trio」每日生活儀式「夢之輪」，透過蘇菲舞的旋轉，承接大自然的力量和愛，把祝福分享；圖片／馥蘭朵提供

想要讓靈魂從世俗中歇息、喚醒能量？這裡每日下午 14:30-14:45進行生活儀式「夢之輪」，透過蘇菲舞的旋轉，展開雙臂，把內在的自己打開，讓所有的生命進來，一手承接來自大自然的力量和愛，另一手把祝福分享給任何一個人。

為了鼓勵客人以雙腳探索烏來，推出「慢步森遊」，依客人消費當日步行數，享優惠折數：3000步享折抵10%；5000步享折抵20%；10000步享30%的優惠。

馥森阪治Trio

電話：02-2661-6688

地址：新北市烏來區環山路151號

網址：https://fusenbanzhi.com.tw/

價位：兩人泡湯時間90分鐘，旺季平日1900～3800、假日2100～4000，另有湯宴套餐、下午茶方案。

礁溪 蔥澡把湯屋變成文創場域！

「蔥澡」諧音來自於「沖澡」，原是礁溪的老店，找了台灣的藝術家、設計師，注入全新的靈魂，打造充滿創意與設計感的文青型溫泉旅店。

例如「河馬浴場」由藝術家「只是ZISHI」彩繪，發展簡潔且充滿節奏感的創作哲學；「池畔春光」由藝術家曾建穎創作，運用東方繪畫元素，表達生活中所感所知。邊泡湯邊欣賞藝術家的創作，把湯屋變成文創場域，也可以把同系列的明信片買回家。

不同於一些溫泉飯店提供日式餐、歐式餐，蔥澡供應年輕族群喜愛的鮮釀生啤酒、以及宜蘭特色美食，例如元氣平安粥配肉肉吃套餐、酥脆十三香紅糟黑豚、彈珠汽水、在地特調等。同時不定時舉辦藝文表演活動。

蔥澡

電話：03-987-6929

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號

網址：https://www.hotspringonion.com

價位：雙人湯屋90分鐘，「灰色幽默」系列平日700、假日800、春節900；藝術澡堂4-5坪/平日1,000 、假日1,100、春節1,200；藝術澡堂+(plus)5-6坪/平日1,300 、假日1,400、春節1,500。

慢活景致 山居歲月

自從泰安觀止開幕以來，許多女友們均以住宿一次泰安觀止為寵愛之舉，這裡也是偶像劇《我可能不會愛你》拍攝地點。位於身處海拔近五百公尺山村的泰安觀止宛如世外桃源，獨特的清水模外牆，經過歲月洗禮，呈現優雅氛圍，擁抱雲層、山嵐、溪流，融入河谷山林中，從建築的任何角度望去，都彷彿置身山水畫中，享受完全放鬆的山城時光。

「泰安觀止」擁抱雲層、山嵐、溪流，融入河谷山林中，彷彿置身山水畫中；圖片／泰安觀止提供

泰安觀止的情房，房價內含精緻早餐、迎賓飲料吧，免費使用戶外露天風呂（水療按摩、有氧氣泡床、天然冷熱泉、蒸氣室、肖楠木烤箱）、露天鏡面泳池等。

「泰安觀止」針對情侶推出「2023情定一生999」一泊二食住宿專案；圖片／泰安觀止提供

針對情侶推出「2023情定一生999」一泊二食住宿專案，於112/02/08~112/02/14入住，專案優惠價每房 13,999 元（價值20,090元），包含觀水情房(一大床)住宿乙晚(定價 13,500+10％元)、苗栗特色早餐二客、觀止風味晚餐(或午餐)二客(價值1800+10%元)、客房專屬情人節佈置(價值3,350元)、氣泡酒1瓶(價值1650元)等。專案僅限於泰安觀止線上訂房系統下單。

泰安觀止溫泉會館

電話：037-941777

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號

網址：https://www.papawaqa.com.tw/

價位：情房定價8,500～15,500。

跳脫日常的夢幻奢華旅店

日本星野集團在台灣的第一間頂級奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，開幕以來造成轟動，源自日式頂級服務品質的靈魂，再融入優美的台灣傳統文化，打造夢幻旅店。

「虹夕諾雅 谷關」每間客房落地全攬戶外山巒窗景，皆備無循環天然溫泉；圖片／欣傳媒

「虹夕諾雅」品牌定位為「被極致地非日常感包圍，源於日本的奢華飯店」，「虹夕諾雅 谷關」最能體現此精神的即是每間客房落地全攬戶外山巒窗景，客房內皆備「無循環天然溫泉」，亦即未經人工加水加熱、或回收溫泉用水再利用的高級溫泉水源。客房多數為樓中樓，原木質感，優雅靜謐，設計上別具巧思，將居住空間與泡湯空間劃分開來。

「虹夕諾雅 谷關」客房多數為樓中樓，原木質感，設計上別具巧思，將居住空間與泡湯空間劃分開來；圖片／欣傳媒

「虹夕諾雅 谷關」晚餐套餐採用台灣常見食材烹製日本會席料理，日本料理工法、精緻器皿與台灣風味完美結合，早餐則可選擇台式、日式或西式。為了讓住客跳脫日常，設計多種體驗活動，包括健行、文化體驗、品酒等。

虹夕諾雅 谷關

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

網址：https://hoshinoya.com/guguan/zhtw/rooms/

價位：定價每晚18,000起(不含餐)，五種房型：森羅（可住7位，216平方公尺）、山霞（可住4位，112平方公尺）、月見（可住2位，105平方公尺）、風音（可住3位，87平方公尺）、水明（可住2位，75平方公尺）。晚餐4,389（含税及10%服務費）、早餐1,213（含税及10%服務費）。

花蓮 瑞穗天合國際觀光酒店城堡莊園上演王子與公主故事

想當童話故事裡的王子與公主？來花蓮的瑞穗天合酒店吧！飯店為夢幻的城堡建築，被譽為「台版迪士尼」，也連續四年榮獲線上訂房平台的「台灣最美飯店」獎項。

花蓮瑞穗天合酒店被譽為「台版迪士尼」；圖片／瑞穗天合國際觀光酒店提供

瑞穗溫泉為花東縱谷的三大溫泉，由於泉質與日本三大古湯的有馬溫泉相似，富含鐵質呈淡黃濁色，遇空氣即氧化成淡黃色結晶「溫泉花」，因此有黃金湯、生男之湯的美譽。

花蓮瑞穗天合酒店的金色水樂園占地2300坪，為獨一無二的溫泉主題水樂園；圖片／瑞穗天合國際觀光酒店提供

溫泉黃金湯/金色水樂園占地2300坪，主打溫泉和親水遊樂，區內規劃出108池，為獨一無二的溫泉主題水樂園，一旁落羽松和棕櫚樹點綴成綠意盎然氛圍，從室內到室外，冷水到溫泉，一年四季都適合旅遊。客房採歐式風格美學，均含獨立泡湯浴池。

花蓮瑞穗天合酒店推出瑞穗小旅行住房優惠，指定日雙人入住城堡精緻客房9,999元起；圖片／瑞穗天合國際觀光酒店提供

針對冬季泡湯客群推出瑞穗小旅行住房優惠，指定日雙人入住城堡精緻客房9,999元起，以及瑞穗饗樂假期住房優惠，平日雙人入住城堡精緻客房12,000元+10%起，住房皆為一泊二食，並可免費暢享金色水樂園、室內按摩水療區、跑跑甩尾車、室內游泳池、旋轉木馬、小火車、電競室與健身房等，兼具水上與陸上多元休閒玩樂設施。

瑞穗天合國際觀光酒店

電話：02-8978-6688

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

網址：https://www.grandcosmos.com.tw/

價位：城堡精緻客房（15坪）定價32,000、莊園精緻客房（12坪）定價36,000、城堡豪華套房（40坪）定價88,000，瑞穗小旅行住房優惠，指定日9,999元起。

享用情人大餐、尊榮浴池

定位為頂級飯店的「三二行館」，也供應台灣最高檔的松露大餐，如果不住宿，也可以在這裡享受泡湯、午晚餐與SPA療程，僅接待16歲以上賓客。

三二行館可選擇尊榮現代的歐式客房，或是檜木香氣盈鼻的日式客房；圖片／三二行館官網

三二行館備有五間客房：松、櫻、碧、玉、晶，可選擇尊榮現代的歐式客房，或是檜木香氣盈鼻的日式客房，客房泡湯需視當日住房情況提供服務，無法提前確認預約。

定位為頂級飯店的「三二行館」，也供應台灣最高檔的松露大餐；圖片／三二行館官網

如果無法在客房泡湯，可享用午、晚餐或預約SPA療程，當日大眾湯優惠價，享受高檔的情人大餐、例如來自匈牙利的溫泉美肌美體療程，大眾湯限時4小時，包括室內外各4個湯池、蒸氣室、烤箱、禪室、舒眠室、書報閱讀區等，供應Evian礦泉水、蘋果、Bamford沐浴用品。

三二行館

電話：02-6611-8888

地址：台北市北投區中山路32號

網址：https://www.villa32.com/zh-tw

價位：‧住宿：頂級日式房27,489起、頂級歐式房29,799起、尊榮歐式房19,404起。‧客房泡湯：3小時雙人使用，8,000、10000、12000 + 10% + 5%稅金（依房型）。‧大眾湯：週一～週五 1,980 /位、週六、日及國定假日2,580 /位。‧用餐：午餐每人約1～3千多；晚餐每人約2～4千多；松露套餐8800或12800元。‧平日享用午或晚餐，當日大眾湯享優惠價NT$ 1,600/人、假日享用午或晚餐，當日大眾湯享優惠價NT$ 2,200/人、預約SPA療程，享當日大眾湯優惠價1,200/人。

北投 日勝生加賀屋一秒到日本大名鼎鼎加賀屋

想要一秒到日本、體驗大名鼎鼎的加賀屋？北投的日勝生加賀屋立即滿足你的願望。加賀屋滿室檜木香氣、日本傳統精雕藝術，搭配日式庭園、和式客房，讓人完全沉浸在東瀛世界。

在北投加賀屋除了可泡湯，也可預訂會席料理，享受宛如在日本溫泉度假的體驗；圖片／加賀屋官網

加賀屋除了白磺湯，也有全世界唯二的青磺湯，大眾湯內擁有足湯、水療等設施，17間獨立湯屋以日本古月名稱命名，浴池各自以陶藝、檜木、天然磨石為主題，提供典雅私密風呂空間。

北投加賀屋獨立湯屋以日本古月名稱命名，浴池各自以陶藝、檜木、天然磨石為主題，提供典雅私密風呂空間；圖片／加賀屋官網

除了泡湯，也可以預訂會席料理，全程享受宛如在日本溫泉度假的體驗。並提供Socie 精油按摩、岩盤浴等預約付費服務，以及花浴衣租借體驗、一期一會茶道欣賞、手做diy活動。

現在加賀屋推出「好事成雙」【含早餐】( 12/16~2/28)專案，訂購溫馨標準房一泊一食方案並續住第二晚，享折價3300，加購高鐵再享75折優惠。

日勝生加賀屋國際溫泉飯店

電話：02-2891-1238

地址：台北市北投區光明路236號

網址：https://www.kagaya.com.tw/

價位：湯屋：森山(4坪)2300+10%、聽泉(6坪) 2800+10%、觀雲(8坪)3000+10%。住宿：溫馨和式/和洋標準套房14,300起。會席料理晚餐3200元、午餐套餐1800。

北台灣最美無邊際溫泉泳池

晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店--礁溪晶泉丰旅，擁有北台灣首座露天無邊際溫泉泳池，位於礁溪溫泉風景區市中心，距離礁溪火車站及礁溪轉運站僅步行5至10分鐘內即可抵達，開幕以來成為礁溪泡湯的新選擇。

礁溪晶泉丰旅頂樓設置全台最美無邊際溫泉泳池，可以眺望龜山島風光；圖片／礁溪晶泉丰旅提供

礁溪晶泉丰旅的頂樓瀧月休憩區(溫泉泳池/泡湯池/按摩池)，設置全台最美無邊際溫泉泳池，可以眺望龜山島風光，加上露天星空電影院，讓旅客舒放身心。日式質感套房，房間寬敞舒適且備有半露天專屬風呂湯池，泉茗客房在淡季空房情況下，可作為日式湯屋，簡約日式榻榻米設計空間，室內飄著令人心曠神怡的茶香，徹底沉浸湯泉中。

礁溪晶泉丰旅日式質感套房，房間寬敞舒適且備有半露天專屬風呂湯池；圖片／礁溪晶泉丰旅提供

餐廳「三燔礁溪」延續台北晶華三燔本家用餐體驗，結合米其林星級主廚手法，展現頂級鍋物的精緻美味。全館定期由藝術家的駐點，增添藝術氣息，館內提供飯店出發導覽、浴鹽DIY、廚藝教室、露天電影院等活動。

礁溪晶泉丰旅不定時推出專案，即日起至2022年02月23日推出「冬之山鳩．湛水吟釀」冬季住房專案，與宜蘭壯圍鄉「官老爺休閒農場」合作，暢享蘭陽平原秋冬水田賞鳥趣，免費贈送昔日宜蘭農村囡仔的童年回憶--划竹筏和秧桶船活動浪。三天二夜專案貴賓，免費加贈海陸龍蝦海陸鍋物套餐晚餐，品酌日本極品山田錦酒米「獺祭」純米大吟釀乙瓶，連續入住三天二夜、兩人同行，每人每晚只要3,200元起。

礁溪晶泉丰旅

電話：02-7735-5005

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

網址：www.silksspring.com

價位：泉茗客房日式湯屋1600 /2小時，一般訂房6,100起。

想要一次泡冷泉與溫泉？來瓏山林蘇澳吧！法式現代度假莊園風格的華麗設施，依傍青翠山巒、壯麗港灣相伴泡湯，在冷、熱雙泉洗禮下，遠離煩囂。

瓏山林蘇澳結合天然蘇澳溫泉及冷泉的室外水池與室內水療區；圖片／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店官網

結合天然蘇澳溫泉及冷泉的室外水池與室內水療區，提供溫水泳池、溫泉池、冷泉池、氣泡池、沖擊池、打濑浴、烤箱與蒸氣室，另位於12樓的景觀裸湯，盡覽山海絕景。

湯屋提供專屬私人泡湯空間，均具備天然冷、溫泉，夏日沁涼消暑、冬日暖身熱療；圖片／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店官網

23間湯屋提供4種不同大小坪數的專屬私人泡湯空間，均具備天然冷、溫泉，夏日沁涼消暑、冬日暖身熱療，提供一年四季泡湯享受。飯店餐廳嚴選蘭陽節令食材與異國特色食材，以法式料理技法為本、融匯多國料理風味，餐飲僅提供住客使用。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店

電話：03-996-6666

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中原路301號

網址：https://suao.rslhotel.com/

價位：湯屋雙人泡湯、2小時2,000+10%起。和式單湯池客房9,130起。

茴香戀戀溫泉會館

茴香戀戀溫泉會館戀戀希臘天空下 融合排灣族風味

喜歡希臘地中海風格嗎？位於屏東四重溪溫泉的「茴香戀戀」，結合希臘、地中海的蔚藍浪漫元素及排灣族的粗獷風格，老闆本身就是希臘風格的愛好者，女主人也在園內種植很多茴香(回鄉)，茴香戀戀因此誕生。

茴香戀戀溫泉會館花園Villa，以室內雙愛心型溫泉池/花園冷泉池呈現；圖片／茴香戀戀溫泉會館官網

四重溪溫泉與北投溫泉、陽明山溫泉、關子嶺溫泉並列台灣四大名泉，屬於無色無味的碳酸泉，「茴香戀戀」專為情侶設計湯屋，「酋長情侶湯房」為希臘風情泡湯池，可透過玻璃天窗仰望露天風景，徜徉在開闊晴朗裡，並設計排灣族門牌的傳統紋飾。除了蜜月雙人套房之外，另有雙人獨棟花園Villa，以室內雙愛心型溫泉池/花園冷泉池呈現。

茴香戀戀溫泉會館

電話：08-8824900

地址：屏東縣牡丹鄉石門村大梅路1-16號

網址：https://www.fennel.com.tw/

價位：酋長情侶湯房雙人湯房1200 / 80分鐘，蜜月雙人套房定價3,600，雙人獨棟花園Villa定價12,800+10%。

【延伸閱讀】

﹥2022 溫泉旅館新開幕！禦寒流溫暖身心靈！

﹥跟著當地人做這10件事，化身道地的城崎溫泉旅人

﹥搭藍皮解憂號玩金崙 泡鹹水美人湯、住文青民宿、海灘觀日出

===================

撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒