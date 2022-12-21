2022溫泉旅館新開幕！療癒產業：禦寒流溫暖身心靈

寒流冷颼颼，想體驗最新溫泉旅宿？2022年最新開幕的溫泉旅館，都位在後山樂土，符合時下「慢活」概念，結合原住民文化、瑜珈、海洋等元素，不僅讓你身心暖活起來，同時放鬆步調、心靈洗滌，整個人都獲得療癒與能量，趕快來規畫一場溫泉小旅行吧！

近來一些療癒型溫泉旅館開幕，圖為「丘丘‧森旅」內的二子‧泉旅，以花蓮在地蛇紋石為設計主軸的家庭湯屋；圖片／丘丘‧森旅CHU Resort提供

花蓮【丘丘‧森旅】滋潤身心的湯泉之旅多元面向身心靈療癒

除了泡湯之外，你想過在純淨的山谷中，以看山放空、瑜珈、冥想靜坐、精油按摩、頌缽、與藥草親近，讓自己深層放鬆、心靈甦醒嗎？「丘丘‧森旅CHU Resort」為位於花蓮鳳林的全新旅館品牌，以「身心平衡Balance your flow」理念為主軸，透過與身心產業跨界合作，發揮平台的功能與影響力，邀請旅人深度了解多元面向的「療癒產業」。

「丘丘‧森旅」位於花蓮鳳林，坐擁山谷、草原、步道、溫泉；圖片／丘丘‧森旅CHU Resort提供

花蓮【丘丘‧森旅】亮點1：「二子‧泉旅」太魯閣族淨身之地

丘丘‧森旅擁有距離花蓮市區最近的溫泉「二子‧泉旅 Onsen Futagoyama」，源泉自原住民太魯閣族人稱為「霧來」(意為溫泉冒出之地)的二子山溫泉，溫泉為有助於滋潤皮膚與平衡身體狀態的碳酸氫納泉，二子‧泉旅設有雙人湯屋、家庭湯屋與男女裸湯，空間以花蓮在地蛇紋石與質樸的洗石子點綴設計，如同置身在大檜山與南二子山沐浴享受，來場滋潤身心的湯泉之旅。二子泉旅雙人湯屋、家庭湯屋開放外客預訂使用，男女裸湯、大眾風呂僅限房客使用。

丘丘‧森旅透過湯泉溫暖旅人的心，也透過料理溫暖旅人的胃，「舒漾餐廳」取自太魯閣族語，有著舒服與美好的意思，以在地小農栽種的當令食材入菜，法式手法詮釋花蓮當地食材，吃進每一口都是這片山海；「漪酒吧」取自太魯閣族語，月亮的意思，座落於遼闊丘丘草原旁，天氣晴朗夜晚往往可以巧遇縱谷裡的月光海，除了經典House Wine，還可品茗到不經修飾的綠色釀酒：自然酒，並以六種野草製成丘丘森旅的野草茶飲。

「丘丘‧森旅」小島 - 忘山 Mountain 挑高兩大床房型；圖片／丘丘‧森旅CHU Resort提供

花蓮【丘丘‧森旅】亮點2：住宿靜謐獨棟森林小屋體驗全包式靜心旅程

丘丘‧森旅所有的房間都是獨棟的森林小屋，今年度試營運開放80間客房，分為「小島 Wildland」與「心流 Flow」兩區：「小島 Wildland」是充滿探險與好奇的野外森林，擁有專屬獨立的戶外遊戲區「小島草原 Wild Grassland」，全區共52間客房，包含雙人、四人、VIP房型，多元房型滿足不同旅人的需求。

旅人可自由安排體驗活動，例如探訪農場、步道健行、樹頂探險、縱谷飛行傘體驗、勝利不廢商號廚藝體驗，或到附近秘境：樹湖瀑布、明利村展望平台、米亞丸溪走走。

「心流」取名作為靜心旅程的核心理念，邀請Origin Yoga & Wellness 起源瑜珈創辦人Lydia擔任「心流‧靜旅 FLOW Rereat」營運總監，歐美相當流行「瑜伽靜修中心」，「心流‧靜旅」靈感來自靜修中心，並融合旅行、在地文化。心流全區有28間客房，包含一大床、兩小床和式榻榻米房型。「心流」將提供旅人兩天一夜或三天兩夜的全包式旅程，涵蓋冥想、瑜珈、自然療癒與正念覺察的完整體驗，提供在地小農蔬食美饌，並可自由使用心流空間，包含瑜珈教室、加價體驗「阿育吠陀」(Ayureveda) 為主的「泉源SPA」，以及佇立在湖水漣漪間的戶外瑜珈平台，帶領現代人找尋調節自我焦慮與失衡的方式。

「丘丘‧森旅」提供旅人全包式旅程，涵蓋冥想、瑜珈、自然療癒，提供在地小農蔬食美饌；圖片／丘丘‧森旅CHU Resort提供

花蓮【丘丘‧森旅】亮點3：大自然中靜心瑜珈達到自我身心平衡

丘丘‧森旅具備先天的環境優勢：山谷、草原、步道、溫泉，帶來更符合疫後的現代旅遊方式，在放鬆度假的同時透過參加散步冥想、晨間瑜珈、體驗工作坊等靜心旅程，達到自我的身心平衡的狀態。

在丘丘的一天，以早晨在蟲鳴鳥語的天然噪音陪伴下開始「心」的瑜珈，將身體、呼吸與心靈再次整合，深層放鬆身體與意識。跟著土地的聲音在園區認識藥草，並調配屬於自己當下狀態的野草泡澡包。天色漸暗邀請旅人於睡前，以舒眠放鬆的純天然精油按摩身體經絡，舒緩身心，也透過天然氣味深層放鬆心情，在大自然的溫柔擁抱下一夜好眠。

丘丘‧森旅CHU Resort地址：花蓮縣鳳林鎮永豐路6號電話： 03-877-2929價位：雙人房平日一泊一食$5,490、一泊二食7,490(基本房型：待霧/忘山)官網：https://churesort.com/

「紅葉谷綠能溫泉園區」以山林為布幕，結合遊樂場與戲水池的功能；圖片／雲朗觀光集團提供

台東「紅葉谷綠能溫泉園區」打造部落永續共生平台

紅葉溫泉回來了！十多年前被莫拉克颱風重創的紅葉溫泉，由雲品國際攜手台泥綠能打造的「紅葉谷綠能溫泉園區」，再現生機，同時結合民宿、旅程與餐飲業者等地方夥伴合作，搭建共生共榮平台。

「紅葉谷綠能溫泉園區」讓大人小孩都能體驗水的樂趣；圖片／雲朗觀光集團提供

【紅葉谷綠能溫泉園區】亮點1：大人小孩都能體驗戲水

溫泉設四大專區，「火石鳥暖泉區」：能讓旅客沈浸於舒緩療癒的泉水之中，植栽種了台東原生茄冬樹、常青柏樹、竹林，還有三種不同品種楓樹，因此秋冬兼賞楓之樂；「Gemma水療區」：則可躺在棒球造型圓頂之下的大型spa池，盡情享受10種不同部位的噴水按摩設施；「冷泉遊戲區」：以山林為布幕，結合遊樂場與戲水池的功能，讓大人小孩都能體驗水的樂趣；「戶外遊戲區」：孩子戲水之餘，可光著腳丫上岸踏著綠油油的草皮奔跑玩耍。

「紅葉谷綠能溫泉園區」尋星廚房餐廳中運用了許多台東延平鄉的竹飾進行空間設計；圖片／雲朗觀光集團提供

紅葉谷綠能溫泉園區本季結合台東延平知名「比砂麓」民宿，推出住宿與入園門票住房方案，可在充滿漂流木風格與布農族文化體驗的客房中感受民宿主人阿布絲的熱情，民宿中的木雕重現昔日狩獵的情景、族內尊崇的百步蛇、布農族民的雕刻，都能在屋內中細細品味，還可至紅葉谷園區享受清水模溫泉與精緻餐點，每人每晚僅1,985元。

「紅葉谷綠能溫泉園區」餐廳中的料理融合了許多台東在地食材；圖片／雲朗觀光集團提供

【紅葉谷綠能溫泉園區】亮點2：品嘗五星飯店手法的原民美食布農族農特產、文創品牌購足

園區中的餐廳尋星廚房(Bintuhan Kitchen)，由君品酒店廚藝團隊運用原民在地食材結合五星飯店料理手法，推出馬告獵人燉雞佐野米、石板烤肉刈包與打拋豬佐油茫炒泡麵等料理，共有110座位數，餐廳空間以永續概念進行空間設計，保留了建物的原始毛坯天花板，並搭配桃源村所盛產的竹製裝置藝術，同時也使用籐製的吊燈與引進的自然日光相互搭配，未來也將在2樓露台打造星空酒吧，能夠欣賞翠綠山谷環繞，蜿蜒溪流中的滿天星斗。

設有農特產品「好事集」小賣店，集結延平鄉專屬優質農實果品、布農織物、在地職人手作, 友善環境減碳商品、無容器小農作物，共有26個文創品牌進駐，例如阿布斯布農傳統服飾工作室、一織獨繡等，帶領旅客發現這片土地的璞琢美好。

「紅葉谷綠能溫泉園區」全台首次開放鑽井現場，讓民眾透過導覽與體驗；圖片／雲朗觀光集團提供

【紅葉谷綠能溫泉園區】亮點3：現場參觀開採地熱「鑽井」

你想了解再生能源、地熱鑽井嗎？即日起至2023/2/28舉辦「紅葉谷地熱鑽井特展」，說明地熱發電的原理，並全台首次開放鑽井現場，讓民眾透過導覽與體驗，近距離了解地下1700公尺的地熱鑽井工程。紅葉谷園區建設地熱發電廠，預計2024年完工，也希望在此將地熱、溫泉觀光與農產結合，打造地熱應用更多的可能性，以及推廣再生能源相關的教育活動。

每周末推出六項充滿台東在地的活動體驗，邀請旅客重新認識紅葉溫泉的風華時光，「延平時光機」走訪延平鄉的桃源村與紅葉村巷弄，聽住民說著部落的故事，並在村中有著解憂雜貨店的小店家中來上一杯原民特調，最後至紅葉少棒紀念館參觀結束，每人599元。

此外，園區內也舉辦了「石菖蒲防蚊乳液DIY」、「神槍手們，升起野火吧！--獵人體驗」、「綠手指跟地球玩創作」與「苧麻除穢小掃帚-亞洲遺落的千年萬用纖維」與「永遠少女-棉線四股編頭圈DIY」都能夠在泡湯以外體驗更多不一樣的台東延平鄉，4人起成行，收費370元起，需於一周前於紅葉谷官方網站報名。

紅葉谷綠能溫泉園區地址：953台東縣延平鄉紅葉村紅谷路121號電話：089-561068價位：‧泡湯：票價｜全票1000元、兒童票600元、100公分以下幼童免費入場【紅葉谷綠能溫泉園區-溫泉套票】：水泉區泡湯戲水(3小時)、特色套餐乙份、免費預約地熱導覽、加贈迎賓小禮乙份 1,045元。營業時間｜星期日到五15:00~21:00（星期二公休）／星期六朝日時段 11:00~15:00、星空時段 16:00~21:00‧紅葉Collection推薦民宿，住房客人皆可憑入住證明享紅葉谷套票85折優惠。本季結合台東延平知名「比砂麓」民宿，推出住宿與入園門票的「一寐楓紅」住房方案，每人每晚僅須1,985元起。官網：https://www.vakangan.com/

OA Hotel 是宜蘭唯一無邊際海景溫泉飯店，也是全台首創結合海洋休閒與遊艇活動的度假村；圖片／OA Hotel提供

OA Hotel 頂樓的無邊際湯池，成就無敵海景美人湯，偌大海洋美景盡收眼底；圖片／OA Hotel提供

宜蘭【OA Hotel】亮點1：登頂樓就可享受海洋風呂一出門就可直奔衝浪

溫泉為業主探勘而得、碳酸氫鈉泉質，湯泉就設在頂樓的無邊際池，成就無敵海景美人湯，偌大海洋美景盡收眼底，唯有住客可以體驗，在泡湯的同時，看得到海、也聽得到海，通體都被海洋所療癒。

一出門就可以衝浪、玩水，是衝浪客的夢想，OA Hotel與「烏石港衝浪一條街」業者合作，只要住宿一晚就能享有八折租浪板優惠，因此住客只要一身輕裝，就能享受乘風破浪的衝浪快感。

OA Hotel 海景房藍色基調搭配窗外的藍天藍海，可將蘭陽平原海岸線一覽無遺；圖片／OA Hotel提供

宜蘭【OA Hotel】亮點2：客房把山海美景全收納供應窯烤Pizza、星巴克咖啡

OA Hotel以層層黑色磚瓦堆疊出231間客房，海景房分為2人、4人房，藍色基調搭配窗外的藍天藍海，可將蘭陽平原海岸線一覽無遺，山景房為6人房，面對一望無際雪山山脈，綠色基調彷彿置身在森林裡的靜謐感，三張大床讓三代同堂家庭也能同遊。

除了海景風呂，全飯店提供多元休閒設施，B1愛玩不完為150坪室內休閒區，多種大人小孩都喜愛的遊樂設施；1F為早餐食堂，中西式早餐供旅客自由選擇；2F為OA PIZZA，提供匠人手擀窯烤Pizza、宜蘭在地精釀啤酒、星巴克咖啡。

OA Hotel B1占地150坪室內休閒區；圖片／OA Hotel提供

宜蘭【OA Hotel】亮點3：綠建築 ╳ 悠閒漫活的生活美學為上山下海旅人打造趣味旅宿

OA HOTEL除了符合在綠建築及智慧建築相關的環保要求外，更強調良好自然環境的生態旅遊、養生的溫泉、豐沛的海洋遊憩資源，油綠的田園、悠閒漫活的生活美學。鄰近外澳沙灘、烏石漁港、蘭陽博物館、頭城老街、外澳飛行傘基地等景點，為所有想要上山下海的旅人打造一個充滿冒險及趣味的旅宿空間。

OA Hotel地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路301號電話：03-9771166價位：海海人生雙床房3,600；沙沙坐享雙床房3,600；海海人生四人房5,700；山山來遲六人房6,750。官網：https://www.oahotels.com.tw/

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒