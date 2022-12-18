影／草莓魔力擋不住！可愛鸚鵡上跳下跳好興奮 網融化「快給他吃啦」
融化了！現在有不少網友會在臉書社團分享自家萌寵的可愛日常，日前便有一位網友PO出自家鸚鵡的超萌行徑，只見網友家中鸚鵡看到一罐草莓蛋糕，便看似興奮地圍著這罐蛋糕上下跳動，彷彿像在邊跳邊喊「草莓！草莓！」，可愛模樣讓許多網友紛紛表示「太可愛了啦」。
快打開！一位網友分享家中鸚鵡看到草莓蛋糕的可愛行徑，圍著罐罐上跳下跳、盯著看的模樣超療癒，從牠激動的樣子與跳動聲響好似能想像牠正喊著「是草莓！快打開！」。而這名網友在臉書社團分享影片後，便吸引許多人的眼球，並留言表示「可愛到爆表了」、「為什麼我家的不會這樣跳」、「看得出來很想吃，但還是很有規矩」，也有網友心被融化心軟說道「快給他吃啦」，原來可愛鸚鵡也擋不住草莓甜點的魅力呀！
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