原民手工飾品「薏心苡意」　打造太魯閣「薏苡」傳統創新之美

圖片來源：薏心苡意

在太魯閣族的傳統文化中，在祭典等重要日子盛裝時，會搭配五花八門的裝飾品，早期運用貝珠、貝板、骨、竹、薏米珠等各類飾品，而今常見的裝飾品大多都被塑膠珠、亮片所取代，對 【薏心苡意】 手工藝品的老闆來說，找回祖先使用天然樸實的大自然材料打造製作獨一無二的飾品，是開啟【薏心苡意】的初心與本意。





聽著老闆介紹藝品中的主要元素 「薏苡」 ，是一種天然的植物珠子，在過去是太魯閣族女性裝飾上美的象徵, 如果說苧麻是太魯閣族最重要的服飾素材來源， 用薏苡做的項鍊，就是太魯閣族女性對時尚的展現 。

圖片來源：薏心苡意

同時【薏心苡意】老闆延續傳統、加入創新，使用黃銅、天然石、貝殼或珍珠搭配薏苡，讓耳環、手鍊、項鍊能帶有流行色彩，又不失太魯閣族文化裡薏苡所代表「美」的意象，同時在創作每一件飾品的過程中，在日常中、腦海停留的畫面裡打造故事，因此【薏心苡意】近8成的作品都有深刻、有趣的意義，讓配戴者偶然想起也能會心一笑、了然於心。





藍晶晶的雨滴

此作品故事為「透過窗戶看著雨，孩子用奶音說著“藍晶晶的”（意旨亮晶晶的），拿麼可愛呵呵。」，用薏苡、藍松石、白彩水晶、無鍍黃銅搭配出垂墜感。

圖片來源：薏心苡意

山邊看海

自然系「山邊看海」耳環帶有從山邊的家看向海的回憶，不論在外受多少挫折，我們總覺得有家就夠了，家人們健康我們就已滿足，是個憧憬家鄉、心懸家人的故事，使用薏苡、藍松石、海藍寶、醫療鋼耳針搭配出流線形的美感。

圖片來源：薏心苡意

裙襬搖不搖

老闆說太魯閣族的族性很內斂，以傳統服飾來說，女性是不輕易露出腿部的，而這款「裙襬搖不搖」則是用飾品紀錄女性私下和朋友們扭著裙襬跳舞的畫面，使用了薏苡、天然石、無鍍黃銅，整體有著輕奢質感，而薏苡與天然石在黃銅的陪襯下更顯耀眼、質樸。

圖片來源：薏心苡意

帶有原民色彩的【薏心苡意】手工藝品牌，在朋友介紹、誤打誤撞的情形下成立，卻也讓老闆憶起小時候跟著外婆一起做手工藝的情景，在開業2年多來堅持手工製作、編織，並以「薏苡」所象徵的美麗意象成為品牌的靈魂，透過手工種植處理、加入在每一個作品當中，而這樣的美在口耳相傳下讓許多粉絲從粉絲專頁追隨老闆出攤擺市集的時間與地點。

圖片來源：薏心苡意

▲擺攤當日若有連續2日以上，老闆會依情況開立現場DIY手鍊的課程，每每都吸引許多家長和小朋友坐下來串出屬於自已的特色手環。圖片來源：薏心苡意

▲每件飾品的故事在手寫的溫度下更別具意義。圖片來源：薏心苡意

老闆為了多花時間陪伴小孩，目前【薏心苡意】還無固定的門市與駐足地，多以線上訂購為主，也有接受客製化的服務，顧客可在現有的商品當中，選擇線材顏色、手鍊項鍊的大小與長度、黃銅換不鏽鋼等服務；而針對完全客製商品的部分，只要不抄襲其他品牌、接受自家對薏苡放在設計裡的概念，就都可以為大家客製出獨一無二、專屬於自己的飾品。

圖片來源：薏心苡意

【薏心苡意】取自一心一意的諧音，讓堅硬如法郎質的薏苡加入品牌名稱，能代表老闆對其愛戴的心意，也像對另一伴的心意一樣，樸實無華又堅定不移；同時期望透過飾品、工藝課程去傳遞從老人家學習到的智慧和文化，進而傳承太魯閣族傳統中彌足珍貴的美麗。





手工製作的飾品雖然耗工費時，但也在老闆每個串上、刻劃的角度裡留有最真切的祝福，若喜愛風格獨特、使用大自然材料製作的手工飾品，充滿原民色彩的【薏心苡意】會是點綴、加深自己靈魂的最佳選擇配件，若有客製化或訂購的需求都可私訊店家的粉絲專頁喔。





薏心苡意 【薏苡飾品｜工藝課程】

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