乘載一家四口的幸福行動餐車 獨特風味墨西哥捲餅美味上路
【圖／文：行遍天下】
「J老爹行走的伙房」除了販賣超美味墨西哥捲餅（Burrito），Jalen更親手打造一台以一家四口為出發點，充滿幸福的美味餐車！2021年10月底，J老爹從瘋狂忙碌的超級斜槓族轉型做餐車，不只圓了年輕時的夢，更緊緊凝聚一家子的心，「到哪裡都可以做美食料理、露營，多點時間陪伴心愛的家人！」Jalen說。
主廚暨創辦人Jalen
超級斜槓J老爹過去16年身兼義式料理廚師、廚藝教師、餐飲顧問，捐肝救父後重新復出做餐車，賣自己與太太愛吃的墨西哥捲餅！
招牌的墨西哥捲餅結合義法料理特色，不同於一般墨西哥捲餅充滿辛香料的刺激感，獨家開發5種口味與特色點心，以豐富食材、義法烹調手法和醬料，起鍋前還多了一道手續，將餅皮在鐵板上香煎至外酥內軟，讓捲餅充滿層次口感。
J老爹醬燒雞、松露奶油野菇、泰式打拋豬、深山裡的豬肉、煨煮牛腱心，加50元可升級為套餐，附黃金脆薯和Daily Drink。莎莎醬口味有：酸酸辣辣的經典番茄、溫和清爽辣感的馬告剝皮辣椒和不辣的酪梨醬。除了招牌醬燒雞捲餅和超人氣的煨煮牛腱心、松露奶油野菇，私房小點熔岩方塊芋泥酥獨特的風味也超迷人！目前餐車行走區域以大台北和桃園為主，也會走訪中部以北像是新竹、台中等地。
店家資訊
J老爹行走的伙房
電話：0983-253-389
IG：@517qzcyp
點餐方式：不提供網路與電話預訂餐，餐點皆為「現點現做」， 活動、包車、外送請洽line
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