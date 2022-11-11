快訊

蔡英文打巷戰破除台北棄保耳語 綠營從「攻珊」轉「打蔣」

魔獸哈沃德來台引亞洲籃壇關注 中、韓媒分析搶不到人原因

台積電總裁魏哲家：台積高雄廠7奈米只是延後 不會改變

愛吃而誕生的首家米漢堡餐車　可愛情侶檔創業手作大Size要你吃飽飽

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

主廚暨創辦人廖士朋、創辦人吳悅慈

可愛情侶檔，男生曾是運動品牌店主管，女生從辦公室OL轉換跑道，卻遇上疫情職涯喊卡，因為愛吃米漢堡，決定創業做餐車！

▲創辦人情侶檔。
▲創辦人情侶檔。

「路ben小餐車」是全台獨一無二的手作米漢堡餐車，2021年八月開業至今已滿週年，新裝登場的手繪2D黑白漫畫車體超吸睛！儼然成為街頭新寵兒，網美打卡熱點！老闆是對愛吃愛研發的情侶檔，因為自己很愛，所以賣起米漢堡，其最大特色是：手作米餅＋現炒餡料＋獨特醬料＋份量十足！創業開餐車的初心是想做自己喜歡吃的東西，並做出和外面不一樣的口味，霸氣的Size也是坊間米漢堡的兩倍大，這對吃貨情侶檔說，當然要讓大家吃飽又好吃。

▲餐車以手繪2D黑白漫畫呈現超吸睛。
▲餐車以手繪2D黑白漫畫呈現超吸睛。

▲大Size的米漢堡要讓顧客吃得飽。
▲大Size的米漢堡要讓顧客吃得飽。

「路ben小餐車」起初是賣滷鵪鶉蛋，後來加入米漢堡，經過不停研發，目前長銷人氣口味有：招牌美式BBQ起司豬／牛、偏照燒風味的特調醬燒豬／牛、台式口味的（辣）月見打拋豬等3種米漢堡，並不時推出新口味。起初取名「路邊小餐車」定位在平易近人，默默出沒在各地路邊的小餐車。因為「邊」這個字筆畫太多好難寫，直接中翻英，改名「路ben小餐車」，兩人的暱稱也變成阿Ben和路路。目前主經營區域在北北桃，冬天會下南部，並規劃中部之行喔。

▲美式BBQ起司豬／豬130元、牛140元。酸甜中沁著煙燻味的自製BBQ醬料，搭配鐵板熱炒牛肉／豬肉，再來片起司、番茄、生菜，鹹甜香酸的多層次口感，讓人吮指回味！
▲美式BBQ起司豬／豬130元、牛140元。酸甜中沁著煙燻味的自製BBQ醬料，搭配鐵板熱炒牛肉／豬肉，再來片起司、番茄、生菜，鹹甜香酸的多層次口感，讓人吮指回味！

▲（辣）月見打拋豬／100元。以洋蔥、蒜頭、辣椒爆香，鐵板熱炒豬肉，加入特調醬料、九層塔、酸甜醃黃瓜、半熟蛋，搭配煎至外皮略帶焦香的米漢堡，美味滿點！
▲（辣）月見打拋豬／100元。以洋蔥、蒜頭、辣椒爆香，鐵板熱炒豬肉，加入特調醬料、九層塔、酸甜醃黃瓜、半熟蛋，搭配煎至外皮略帶焦香的米漢堡，美味滿點！

▲魯鳥蛋／（真空包約17-19顆）80元。祖傳的滷鵪鶉蛋，來自媽媽研發的特色滷汁，經長達5小時的滷製，鹹香入味！Ｑ彈美味！真空包裝請於7天內吃完。
▲魯鳥蛋／（真空包約17-19顆）80元。祖傳的滷鵪鶉蛋，來自媽媽研發的特色滷汁，經長達5小時的滷製，鹹香入味！Ｑ彈美味！真空包裝請於7天內吃完。

　

店家資訊

路ben小餐車

FB：rubenfoodtruck

IGruben__foodtruck

訂購須知：如需預定請依照格式填寫回傳，收到真人回覆才算預定成功（營業日中午12:00前結單，預定額滿則提早結單），FB、IG限時動態可查看現場是否售完。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

漢堡 IG 美景

延伸閱讀

愛情長跑創業圓夢　「秘密客咖啡館」打造有溫度的咖啡甜點空間

沒有「全家霜淇淋日」也能無條件享「霜淇淋第二件5折」！全台門市好康開跑

征服雞翅山！11月壽星「幾歲送幾隻雞翅」，天蠍、射手慶生開嗑

新竹最美的章魚燒！「可媽章魚小丸子」多達20種以上的創意口味任意搭配，還有隱藏版口味等你來嚐鮮

相關新聞

愛吃而誕生的首家米漢堡餐車　可愛情侶檔創業手作大Size要你吃飽飽

「路ben小餐車」是全台獨一無二的手作米漢堡餐車，2021年八月開業至今已滿週年，新裝登場的手繪2D黑白漫畫車體超吸睛！儼然成為街頭新寵兒，網美打卡熱點！

綠島人記憶中的家鄉味，海草蛋餅搭配特製辣椒醬超搭！

品嚐在地好滋味從早餐開始！跟著在地人一同吃早餐，【晨鄉早餐】老闆為土生土長的綠島人，擁有20多年的餐飲經驗，從原址的炸雞店到現在早餐店，在老闆用心經營下，累積了不少忠實顧客，已成為綠島人心中的家鄉味，值得細心品嚐。

秋季上山住一晚！ 盤點全台8間「賞楓住宿推薦」 欣賞季節限定的美麗大自然

最近聽過一種浪漫的說法，那就是要讓生活過得有季節感，而身在台灣的我們，很幸運地可以欣賞各種季節限定的美麗。隨著時序進入秋天，各地的楓葉也將慢慢轉紅，不少人會安排賞楓行程，親眼見證大自然的作品，為此我們精選了賞楓景點的周邊住宿，大家不妨參考看看，為今年的秋季增添季節感吧！

台灣最強Buffet吃到飽是哪間？超過8成網友推「這家」！

台灣人愛吃Buffet早已不是新聞：精緻豐富的餐點選擇、多元多國的料理饗宴，無論是大人小孩都能吃得開心。日前有網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」發文詢問「如果此生只能到同一家Buffet用餐大家會選哪一間呢？」

高雄隱藏版打卡景點！網美打卡燈塔、超韓系咖啡廳與看海秘境一次收藏

到高雄旅遊，是不是只會往愛河、西子灣或駁二跑呢？其實新的網美景點是層出不窮，我們今天就要介紹給大家最新的高雄打卡景點，走訪燈塔上的咖啡廳、由貝殼建造而成的廟宇，以及前往秘境海域看海景，探索高雄多面貌的模樣。

走入亞熱帶雨林植物寶窟 來場芬多精與溫泉美人湯之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】久居城市，渴望讓身體好好抒壓嗎？走入森林，體驗被亞熱帶雨林包圍的綠意與清新，真正的「森」呼吸！ 大板根森林溫泉酒店座落於新北三峽，坐擁全臺唯一、僅存的中低海拔原生亞熱帶雨林

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。