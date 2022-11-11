愛吃而誕生的首家米漢堡餐車　可愛情侶檔創業手作大Size要你吃飽飽

【圖／文：行遍天下】

主廚暨創辦人廖士朋、創辦人吳悅慈

可愛情侶檔，男生曾是運動品牌店主管，女生從辦公室OL轉換跑道，卻遇上疫情職涯喊卡，因為愛吃米漢堡，決定創業做餐車！

▲創辦人情侶檔。

「路ben小餐車」是全台獨一無二的手作米漢堡餐車，2021年八月開業至今已滿週年，新裝登場的手繪2D黑白漫畫車體超吸睛！儼然成為街頭新寵兒，網美打卡熱點！老闆是對愛吃愛研發的情侶檔，因為自己很愛，所以賣起米漢堡，其最大特色是：手作米餅＋現炒餡料＋獨特醬料＋份量十足！創業開餐車的初心是想做自己喜歡吃的東西，並做出和外面不一樣的口味，霸氣的Size也是坊間米漢堡的兩倍大，這對吃貨情侶檔說，當然要讓大家吃飽又好吃。

▲餐車以手繪2D黑白漫畫呈現超吸睛。

▲大Size的米漢堡要讓顧客吃得飽。

「路ben小餐車」起初是賣滷鵪鶉蛋，後來加入米漢堡，經過不停研發，目前長銷人氣口味有：招牌美式BBQ起司豬／牛、偏照燒風味的特調醬燒豬／牛、台式口味的（辣）月見打拋豬等3種米漢堡，並不時推出新口味。起初取名「路邊小餐車」定位在平易近人，默默出沒在各地路邊的小餐車。因為「邊」這個字筆畫太多好難寫，直接中翻英，改名「路ben小餐車」，兩人的暱稱也變成阿Ben和路路。目前主經營區域在北北桃，冬天會下南部，並規劃中部之行喔。

▲美式BBQ起司豬／豬130元、牛140元。酸甜中沁著煙燻味的自製BBQ醬料，搭配鐵板熱炒牛肉／豬肉，再來片起司、番茄、生菜，鹹甜香酸的多層次口感，讓人吮指回味！

▲（辣）月見打拋豬／100元。以洋蔥、蒜頭、辣椒爆香，鐵板熱炒豬肉，加入特調醬料、九層塔、酸甜醃黃瓜、半熟蛋，搭配煎至外皮略帶焦香的米漢堡，美味滿點！

▲魯鳥蛋／（真空包約17-19顆）80元。祖傳的滷鵪鶉蛋，來自媽媽研發的特色滷汁，經長達5小時的滷製，鹹香入味！Ｑ彈美味！真空包裝請於7天內吃完。





店家資訊

路ben小餐車

FB：rubenfoodtruck

IG：ruben__foodtruck

訂購須知：如需預定請依照格式填寫回傳，收到真人回覆才算預定成功（營業日中午12:00前結單，預定額滿則提早結單），FB、IG限時動態可查看現場是否售完。





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