秋季上山住一晚！ 盤點全台8間「賞楓住宿推薦」 欣賞季節限定的美麗大自然

最近聽過一種浪漫的說法，那就是要讓生活過得有季節感，而身在台灣的我們，很幸運地可以欣賞各種季節限定的美麗。隨著時序進入秋天，各地的楓葉也將慢慢轉紅，不少人會安排賞楓行程，親眼見證大自然的作品，為此我們精選了賞楓景點的周邊住宿，大家不妨參考看看，為今年的秋季增添季節感吧！

太平山好望角景觀別墅

宜蘭縣大同鄉的「太平山好望角景觀別墅」，座落於玉蘭茶園上，擁有絕佳的視野，能從山腰上俯瞰宜蘭美景，因此很多遊客會特地前來春天賞櫻，秋天賞楓。至於房間的裝潢也別具特色，像是希臘風情、印象巴洛克、伊斯坦堡、地中海等異國風，但詢問度最高的莫過於雲頂villa雙人套房，夢幻的玻璃屋設計加上玻璃天窗，躺在床上就能仰望星空。

圖／IG@chentongh

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【太平山好望角景觀別墅】店家資訊

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭46號

電話：03 980 1278

雲山房Cloud Villa

在擁有豐富自然生態的拉拉山，深秋當然也是賞楓的好時機啦！位於上巴陵部落置高點的「雲山房Cloud Villa」，提供雙人房和四人房的房型，皆以純白色系搭配木質家具為主，打造出清新簡約的風格，而餐廳設有大片落地窗，不論寒暑晴雨都有不同的景致可以觀賞，連帶使身心獲得放鬆和療癒，特別推薦給想去拉拉山玩的讀者。

圖／IG@anny_0223

圖 / IG @ju.yxh

【雲山房Cloud Villa】店家資訊

地址：桃園市復興區華陵里9鄰巴崚88-1號

電話：0963 659 769

屋頂上的天空

說到中部的賞楓景點，就不得不提到台中的武陵農場，而座落於武陵農場附近的「屋頂上的天空」，則是一家充滿細節和巧思的民宿。屋頂上的天空採綠建材設計，內部的裝潢是使用來自北歐的二手家具，且晚餐的蔬食火鍋食材全都是民宿主人自己種植的有機蔬菜，一切都讓住客倍感溫馨呀！

圖／IG@ouou_eat

圖／IG@ouou_eat

【屋頂上的天空】店家資訊

地址：台中市和平區中興路三段環山三巷23號

電話：0910 878 633

福壽山農場｜松廬

福壽山農場位在台中梨山南邊的山坡上，佔地廣闊並種植蘋果、水蜜桃、高山茶等作物，且每到賞楓季節總會吸引許多遊客上山，因此這裡也提供露營區和住宿區等多種類型，其中被形容為平價版總統套房的「松廬」，更可說是最難訂的旅宿之一！松廬為木造建築，室內設計典雅而富有質感，最棒的是民宿外頭就是一小片楓林，讓人瞬間有種置身在日本的錯覺呢。

圖／IG@molly888666

【福壽山農場｜松廬】店家資訊

地址：台中市和平區福壽路26號

電話：04 2598 9202

雲山初露渡假民宿

東勢的「雲山初露渡假民宿」是由老屋翻修而成，同時身兼民宿和甜點店，而民宿房間走的是日式簡約溫馨風格，建議大家選擇有提供私人戶外露台的101和102號房，或是面山景的201和202號房，可以眺望大雪山與大甲溪，體驗蟲鳴鳥叫的清幽住宿環境。不過，由於民宿老屋改建，隔音效果較為有限，若不介意的讀者再考慮預約囉！

圖／IG@yc__98

圖／IG@yc__98

【雲山初露渡假民宿】店家資訊

地址：台中市東勢區東蘭路石排巷26-118號

電話：04 2577 0786

武陵富野渡假村

「武陵富野渡假村」為四星級飯店，擁有相當豐富的天然美景，在這邊不只可以賞楓，還有櫻花、梅花、紫藤花等花季，至於房間則提供雙人、三人等家庭房型，還另有Spa服務、益智遊戲區、高山音樂會、餐廳以及露天咖啡館，休閒設施非常完善。

圖／IG@s.y.hsieh

圖／IG@joeoola

【武陵富野渡假村】店家資訊

地址：台中市和平區武陵路3之16號

電話：04 2590 1399

麋鹿遇見松鼠

素有台版小瑞士之稱的清境農場，是時常被忽略的賞楓秘境之一，所以如果有機會安排清境賞楓之旅的話，或許可以參考民宿「麋鹿遇見松鼠」。麋鹿遇見松鼠除了單人獨立房型，也有提供二至八人的套房房型，而裝潢呈現出高質感的古典氛圍，大面落地窗設計讓人輕鬆坐擁壯麗山景，除此之外頂樓還設有露台區，很適合聊天或放空賞景！

圖／IG@vannnillaaa

圖／IG@vannnillaaa

【麋鹿遇見松鼠】店家資訊

地址：南投縣仁愛鄉榮光巷50-6號

電話：0905 257 329

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