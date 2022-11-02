台灣最強Buffet吃到飽是哪間？超過8成網友推「這家」！

台灣人愛吃Buffet早已不是新聞：精緻豐富的餐點選擇、多元多國的料理饗宴，無論是大人小孩都能吃得開心。日前有網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」發文詢問「如果此生只能到同一家Buffet用餐大家會選哪一間呢？」

圖／網友發文詢問此生只吃一家Buffet會選哪間？ 翻攝自 台灣大胃王吃到飽 Buffet美食優惠情報 FB社團

貼文曝光後，網友紛紛表示「亞廬」、「欣葉」、「泰市場」、「凱菲屋」、「柏麗廳」等高檔Buffet餐廳，而其中饗賓集團旗下的「旭集」更是眾多網友的首重之選：「旭集 我想要吃滿滿的麵包蟹」、「饗饗跟旭集（只能選一家太難了）」、「旭集 但CP值選海港」

圖／各界網友推薦不同最愛的Buffet餐廳 翻攝自 台灣大胃王吃到飽 Buffet美食優惠情報 FB社團

除了眾多高級Buffet之外，有網友搞笑表示為了健康考量，會選擇蔬食Buffet果然匯：「為了長命百歲 我選果然匯」；也有網友吃不慣台灣的Buffet：「台灣的包肥（Buffet）沒有到我會想吃一輩子的水準…至少目前沒有遇過」

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