跟著餐車來趟味蕾旅行 可愛柯基Q萌擔當、人氣希臘烤肉捲一吃上癮
【圖／文：行遍天下】
「Corgyro柯基倚肉希臘烤肉捲」彩繪著超Ｑ萌柯基頭像的藍白希臘風格行動餐車，成為街頭的一道亮麗風景！所到之處，還沒開業，已有粉絲早早上網預約，或在附近守候。
Corgyro是Corgi和Gyros的結合，代表著餐車主人心愛的寶貝柯基狗勾和希臘街頭美食Gyros。除了現烤現做希臘旋轉烤肉的異國風美味，高顏值也是Corgyro柯基倚肉的一大亮點，不但餐車主人是俊男美女，高人氣的Ｑ萌擔當正是超親人的柯基Gyros！
老闆17年前赴希臘聖托里尼旅行後，對這道迷人的街頭小吃念戀不忘！於是從2017年底開始，結合兩人喜愛的希臘烤肉捲、柯基狗勾和旅行，一起經營起萌寵＋異國風的小餐車。平時以雙北地區為主，陸續擴散行動範圍至台東及嘉義。旋轉慢火烤肉香氣四溢，希臘旋轉烤肉類似土耳其沙威瑪，但配料不同。希臘烤肉捲以多種香料醃製的旋轉烤肉一層一層地由外而內削，鮮嫩多汁的烤雞肉搭配多種新鮮蔬果和清爽的優格黃瓜醬Tzaziki，老闆一早起來手桿的Pita餅皮吃起來帶有麥香和嚼勁，迷人的地中海風味讓人一吃上癮！
店家資訊
Corgyro柯基倚肉希臘餐車
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