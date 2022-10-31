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跟著餐車來趟味蕾旅行　可愛柯基Q萌擔當、人氣希臘烤肉捲一吃上癮

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

「Corgyro柯基倚肉希臘烤肉捲」彩繪著超Ｑ萌柯基頭像的藍白希臘風格行動餐車，成為街頭的一道亮麗風景！所到之處，還沒開業，已有粉絲早早上網預約，或在附近守候。

▲餐車上亮眼的彩繪十分吸睛。
▲餐車上亮眼的彩繪十分吸睛。

▲還沒開業就已有粉絲早早上網預約，或在附近守候。
▲還沒開業就已有粉絲早早上網預約，或在附近守候。

Corgyro是Corgi和Gyros的結合，代表著餐車主人心愛的寶貝柯基狗勾和希臘街頭美食Gyros。除了現烤現做希臘旋轉烤肉的異國風美味，高顏值也是Corgyro柯基倚肉的一大亮點，不但餐車主人是俊男美女，高人氣的Ｑ萌擔當正是超親人的柯基Gyros！

▲主廚暨創辦人黃方俞與陳君毅帶著寶貝毛小孩開設行動餐車。
▲主廚暨創辦人黃方俞與陳君毅帶著寶貝毛小孩開設行動餐車。

老闆17年前赴希臘聖托里尼旅行後，對這道迷人的街頭小吃念戀不忘！於是從2017年底開始，結合兩人喜愛的希臘烤肉捲、柯基狗勾和旅行，一起經營起萌寵＋異國風的小餐車。平時以雙北地區為主，陸續擴散行動範圍至台東及嘉義。旋轉慢火烤肉香氣四溢，希臘旋轉烤肉類似土耳其沙威瑪，但配料不同。希臘烤肉捲以多種香料醃製的旋轉烤肉一層一層地由外而內削，鮮嫩多汁的烤雞肉搭配多種新鮮蔬果和清爽的優格黃瓜醬Tzaziki，老闆一早起來手桿的Pita餅皮吃起來帶有麥香和嚼勁，迷人的地中海風味讓人一吃上癮！

▲希臘沙拉(素/含蔥奶) /125元。濃醇香的希臘羊乳酪菲達起司（Feta Cheese）搭配豐富的生菜、番茄、小黃瓜、醃橄欖等食材，清爽可口，蔬食者的好選擇！
▲希臘沙拉(素/含蔥奶) /125元。濃醇香的希臘羊乳酪菲達起司（Feta Cheese）搭配豐富的生菜、番茄、小黃瓜、醃橄欖等食材，清爽可口，蔬食者的好選擇！

▲GYROS希臘烤肉捲 / 155元。多種香料醃製的旋轉烤肉，塗上清爽的酸黃瓜優格醬，炸得外酥內軟的薯條和多種蔬菜，以手桿Pita麵皮厚厚地捲起來。
▲GYROS希臘烤肉捲 / 155元。多種香料醃製的旋轉烤肉，塗上清爽的酸黃瓜優格醬，炸得外酥內軟的薯條和多種蔬菜，以手桿Pita麵皮厚厚地捲起來。

▲FALAFEL GYROS鷹嘴豆球捲(素/含蔥蒜奶) / 135元。在歐洲十分流行的蔬食捲，滿滿的新鮮蔬菜搭配地中海香料鷹嘴豆球和鷹嘴豆泥醬，吃得到芝麻葉的辛香。希臘啤酒Fix/135元。源自1864年的FIX希臘傳統頂級拉格啤酒累積150年的釀酒經驗，口感滑順，帶有清新的蘋果、香蕉香氣。（未成年請勿飲酒。開車不喝酒，喝酒不開車！）
▲FALAFEL GYROS鷹嘴豆球捲(素/含蔥蒜奶) / 135元。在歐洲十分流行的蔬食捲，滿滿的新鮮蔬菜搭配地中海香料鷹嘴豆球和鷹嘴豆泥醬，吃得到芝麻葉的辛香。希臘啤酒Fix/135元。源自1864年的FIX希臘傳統頂級拉格啤酒累積150年的釀酒經驗，口感滑順，帶有清新的蘋果、香蕉香氣。（未成年請勿飲酒。開車不喝酒，喝酒不開車！）

　

店家資訊

Corgyro柯基倚肉希臘餐車

FB：Corgyro柯基倚肉-希臘烤肉捲

IG@corgyro

訂餐：請關注FB和IG。訂餐請先留下取餐姓名/電話/餐點品項/數量，和預計取餐的時間，需要收到確認訊息才算完成。

　

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