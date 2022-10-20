中部溫泉推薦！市區就有美人湯？入住私人露天風呂，山海美景全都包

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聯合新聞網／ ReadyGo出發前

苗栗 湖畔花時間溫泉民宿

位於苗栗大湖的湖畔花時間溫泉飯店就位於清幽的湖畔，青山綠水搭配上木屋庭院和露天風呂，別有一番風味。飯店內的各式房型各有特色，除了可以享受溫泉之外，也能夠欣賞湖畔美景。這裡的天然溫泉為碳酸氫鈉泉，也就是所謂的「美人湯」，大部分的房型內都有獨立的風呂，可以體驗在室外和室內浴池泡湯的不同感受。

湖畔花時間溫泉民宿

地址：苗栗縣大湖鄉126號

連絡電話：03-799-6796

台中 清新溫泉飯店

台中烏日的清新溫泉飯店位於大肚山上，距離市區不遠，交通非常方便。清新溫泉飯店的公共設施豐富，浪漫的戶外花園也是相當搶手的婚宴場地。其中內有公共的大浴池，客房內也有私人湯屋，清新溫泉的天然溫泉更被鑑定為碳酸氫鈉泉，有著「美姬湯」的別稱，能夠緩解痠痛與疲憊。如果想泡湯、但又不想跑太遠，那麼這間台中溫泉會是很好的選擇！

清新溫泉飯店

地址：台中市烏日區溫泉路2號

連絡電話：04-2382-9888

台中 虹夕諾雅谷關

台中的谷關地區也是知名的溫泉勝地，如果想到這裡來趟輕奢小旅行的話，首推星野集團旗下的「虹夕諾雅谷關」。飯店內外種滿了竹子和五葉松，有如來到了世外桃源。除了有戶外的大露天風呂和日內的檜木大浴場之外，每間客房內也都有半露天風呂，注重個人隱私、喜歡獨處的你也可以待在房間內好好放鬆休息，遠離城市的喧囂，洗去平日的疲憊。

虹夕諾雅谷關

地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷16號

連絡電話：04-2595-0008

南投 達谷蘭溫泉渡假村

位於東埔溫泉風景區的達谷蘭溫泉渡假村以秀麗的山景和天然溫泉聞名，戶外的露天溫泉空間寬敞，太陽還沒下山時，可以一邊泡著溫泉、一邊欣賞周圍的自然美景；到了晚上，還能夠在泡湯的同時，抬頭觀賞漫天星空，在大自然裡放鬆身心靈。飯店內也有溫泉房型可供選擇，如果想要保有個人的空間，可以入住附有景觀湯屋的房型，享受全身心被療癒的度假時光。

南投 達谷蘭溫泉渡假村

地址：南投縣信義鄉東埔溫泉110號之1

連絡電話：04-9270-1000

南投 雲品溫泉酒店

在日月潭湖畔的雲品溫泉酒店是日月潭的第一家溫泉酒店，除了可以欣賞到日月潭美麗的山景、湖景之外，每間客房內都附有天然溫泉浴池，入住的房客只要窩在房間內，就能夠一邊泡溫泉放鬆、一邊享受窗外的自然美景，享受悠閒愜意的時光。

南投 雲品溫泉酒店

地址：南投縣魚池鄉中正路23號

連絡電話：04-9285-6788

延伸閱讀>>全台溫泉飯店推薦｜無敵山景享精緻午餐 冬季必訪的泡湯推薦

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