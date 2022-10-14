秋天必做的旅遊計畫：全台十大賞芒賞楓景點合集 秋冬必追火紅&白雪美景地圖！

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聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖片來源/ IG@molly888666、武陵農場官方臉書、IG@xia_n55iw
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陽明山國家公園

陽明山國家公園 圖片來源/ IG@yun.wander
陽明山國家公園 圖片來源/ IG@yun.wander

每年九月中下旬開始，陽明山國家公園從擎天崗大草原、冷水坑、小油坑到七星山步道，都會被白茫茫的芒花覆蓋。這樣的盛況到十月、十一月更加明顯，步道兩旁被高高的芒花包圍著，走在其中就好像進入了雪白的神秘世界。如果說只是想拍拍照的話，那麼搭車到擎天崗欣賞美景就很足夠了，但如果你是個喜愛登山健行的戶外咖不如就登上七星山步道，享受更動人的景色吧！

陽明山國家公園

地址：臺北市陽明山竹子湖路1-20號(陽明山國家公園管理處)

電話：02 28613601

草嶺古道

草嶺古道 圖片來源/ IG@chianapple1112
草嶺古道 圖片來源/ IG@chianapple1112

位在東北角的草嶺古道，是條連接新北貢寮與宜蘭頭城的步道，曾經是古代淡蘭古道北路一部分，如今則成為了每年北部賞芒的好去處。草嶺古道的芒花季通常落在每年的11、12月，並且會舉辦將近一個月的草嶺古道芒花季系列活動。雖然比起陽明山，前往草嶺古道的大眾運輸班次較少，但草嶺古道的美還是吸引到了許多人特意前往欣賞。

草嶺古道

地址：新北市貢寮區草嶺古道

無耳茶壺山

無耳茶壺山 圖片來源/ IG@yuxin_ling
無耳茶壺山 圖片來源/ IG@yuxin_ling

位在金瓜石的無耳茶壺山，因為在登山的同時，能夠欣賞到不遠處的北海岸美景，成為了近年熱門的登山打卡點。到了秋季，一整片山坡都被芒花給覆蓋，這條綠油油的步道就會變的雪白一片，從遠方一看就好像雪景一般夢幻。雖然無耳茶壺山步道有些路段較為難走，但卻能夠同時欣賞到山景、海景與芒花，絕對是戶外咖必去的賞芒景點！

無耳茶壺山

地址：新北市瑞芳區祈堂路53號

電話：02 24063270

土城堤防

土城堤防 圖片來源/ IG@molly888666
土城堤防 圖片來源/ IG@molly888666

秋天的山上有芒花，河床畔則有同樣白茫茫的甜根子草。中部一帶的甜根子草以大安溪畔最為茂密，每年9~11月河床就會呈現純淨的白色。在台中后里土城堤防這一段，更能與不遠處的火炎山合影，在地形嚴峻的火炎山陪襯下，更能凸顯出山下這如同皚皚白雪般的特殊景色。

土城堤防

地址：台中市后里區土城堤防

卓蘭大峽谷

卓蘭大峽谷 圖片來源/ IG@sam19671126
卓蘭大峽谷 圖片來源/ IG@sam19671126

有著類似美國大峽谷地形的卓蘭大峽谷，河床因為921大地震與颱風被侵蝕出了層層堆疊的岩層地景，這裡的荒蕪地形平時毫無生機，但到了秋天卻有了截然不同的美景。每年中秋前後，卓蘭大峽谷的河床畔就會長滿宛如白浪般，隨風搖曳的甜根子花。遼闊的平原成為了白茫茫的一片甜根子花海，讓人不禁陶醉在這樣的美景當中。

卓蘭大峽谷

地址: 苗栗縣卓蘭鎮卓蘭大峽谷

奧萬大國家森林遊樂園

奧萬大國家森林遊樂園 圖片來源/ 奧萬大情報站官方臉書
奧萬大國家森林遊樂園 圖片來源/ 奧萬大情報站官方臉書

有著「楓葉故鄉」之稱的奧萬大國家森林遊樂園位於南投仁愛鄉，每年11月到隔年1月，就會有絡繹不絕的人潮前來，為的就是一覽這一片紅澄澄的楓紅美景。奧萬大裡的楓林步道雖然相較園區裡的其他步道來得長，但也相對得平緩，因此是來到這裡的旅人們最常去的賞楓景點。但除了楓林步道外，林間步道與櫻花園步道裡也有不少落羽松與青楓，來到奧萬大不妨多預留一些時間，前往不同步道走走吧。

奧萬大國家森林遊樂園

地址：南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號

營業時間：每日08:00–17:00

電話：04 92974511

武陵農場

武陵農場 圖片來源/ 武陵農場官方臉書
武陵農場 圖片來源/ 武陵農場官方臉書

說到秋天旅遊活動，就絕對不能少了台中武陵農場，11月過後的武陵除了有楓樹外，還有落羽松、萬壽菊、銀杏與鼠尾草等等，五顏六色的花葉在武陵農場爭相綻放，可以說是秋天最繽紛的自然景點。來到武陵農場除了純粹踏青欣賞壯麗景色外，在這裡露營也是不錯的選擇。武陵農場的露營區也有種植楓樹，因此一早打開帳篷就能看到滿山滿谷的楓葉，絕對是場美好的視覺享受。

武陵農場

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號

電話：04 25901259

福壽山農場

福壽山農場 圖片來源/ IG@yun_chang_yun
福壽山農場 圖片來源/ IG@yun_chang_yun

同樣位在台中山區的福壽山農場，有著「台灣小瑞士」之稱，每到秋季也是被滿山滿谷的楓葉圍繞，這裡所種植的掌葉楓，有著更多層次的顏色變化，運氣好的話，可以看到紅、黃、綠三色交織而成的美景。秋天更是福壽山農場內蘋果、水蜜桃與水梨等水果的盛產季節，在農場辦公室前還有被稱為「福壽山三大果王」之稱的果樹，欣賞完壯麗美景，順道品嘗當季的現摘水果吧。

福壽山農場

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

電話：04 25989202

大內橋堤防

大內橋堤防 圖片來源/ IG@allenlo0809
大內橋堤防 圖片來源/ IG@allenlo0809

南部的甜根子草景點雖然相對中北部少，但視覺享受絕對不輸給中北部，位在台南的大內橋堤防就是這麼一個壯觀的地方。每年九月開始橋下的甜根子花就會盛開，除了單純在堤防上俯拍橋下美景外，也能走下堤防，近距離的與甜根子草合影。但由於甜根子草通常比人還來的高大，下堤防合影時記得注意自身安全，千萬別為了美照而受傷囉！

大內橋堤防

地址：台南市山上區大內橋堤防

嘉義南靖舊鐵橋

嘉義南靖舊鐵橋 圖片來源/ IG@xia_n55iw
嘉義南靖舊鐵橋 圖片來源/ IG@xia_n55iw

不同於其他地方，每年九月到十一月來到嘉義南靖八掌溪畔，不只能夠欣賞到雪白的甜根子草，更能看到在夕陽映照下帶點橘紅色的特殊美景，再加上南靖這邊有個區間小站，傍晚時分有不少火車來往，幸運的話便能夠一次捕捉到夕照、火車與甜根子草的合影，可以說是許多攝影迷的賞花首選呢。

嘉義南靖舊鐵橋

地址：嘉義縣水上鄉南靖舊鐵橋

延伸閱讀>>【 北部懶人包 】秋季限定美景！台灣北部5大芒花景點推薦

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