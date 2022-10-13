狂吃一堆螃蟹會怎樣？PTT網友熱議：XX會變瘦
肥美的螃蟹絕對是台灣人喜愛的海鮮，螃蟹也自然成為網友討論的熱門焦點！PTT網友以「狂吃一堆螃蟹會怎麼樣？」發文說明：昨天吃了8隻螃蟹，只是長輩在旁邊講海鮮吃太多不好，但到底吃太多螃蟹會怎麼樣？
貼文曝光後，網友紛紛開玩笑說「會少掉好幾隻螃蟹」、「會飽」、「荷包變瘦」、「會變窮」；也有網友認真回覆「會痛風阿 普林值太高了」、「真要說螃蟹算寒性食物或是過敏原」
也有眾多網友慫恿原PO試試看配著「柿子」一起吃螃蟹：「敢不敢配柿子吃」Oddle Feeds編輯特別找出相關資料，根據南投醫院營養師解釋：「正確來說並非產生毒性，而是因柿子中單寧酸與蛋白質容易凝結，而螃蟹則含有蛋白質，兩者反應之下在胃部容易與胃酸凝結成塊、沉澱，在腸道中不易被分解吸收，若食入體內會不好消化，造成腸胃不適，並非中毒情形，因此若要避免此情形，建議兩者分開且相隔一段時間再食用。」
延伸閱讀
秋季來吃蟹！5家超強螃蟹餐廳推薦，大沙公冬粉、爆卵紅蟳、紅蟳極品米糕...螃蟹控先收這篇
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言