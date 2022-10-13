狂吃一堆螃蟹會怎樣？PTT網友熱議：XX會變瘦

肥美的螃蟹絕對是台灣人喜愛的海鮮，螃蟹也自然成為網友討論的熱門焦點！PTT網友以「狂吃一堆螃蟹會怎麼樣？」發文說明：昨天吃了8隻螃蟹，只是長輩在旁邊講海鮮吃太多不好，但到底吃太多螃蟹會怎麼樣？

圖／網友發文詢問吃太多螃蟹會怎麼樣？ 翻攝自 PTT Gossiping

貼文曝光後，網友紛紛開玩笑說「會少掉好幾隻螃蟹」、「會飽」、「荷包變瘦」、「會變窮」；也有網友認真回覆「會痛風阿 普林值太高了」、「真要說螃蟹算寒性食物或是過敏原」

圖／網友笑稱螃蟹吃太多「荷包變瘦」 翻攝自 PTT Gossiping

也有眾多網友慫恿原PO試試看配著「柿子」一起吃螃蟹：「敢不敢配柿子吃」Oddle Feeds編輯特別找出相關資料，根據南投醫院營養師解釋：「正確來說並非產生毒性，而是因柿子中單寧酸與蛋白質容易凝結，而螃蟹則含有蛋白質，兩者反應之下在胃部容易與胃酸凝結成塊、沉澱，在腸道中不易被分解吸收，若食入體內會不好消化，造成腸胃不適，並非中毒情形，因此若要避免此情形，建議兩者分開且相隔一段時間再食用。」

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