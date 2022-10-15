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熱門IG打卡秋季美景！ 「2022落羽松景點」中部必賞6大秘境推薦

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源/IG @aves_hsiao、IG @tct__truth、IG @iadmireben
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秋天到囉，是準備看落羽松的季節了，落羽松由綠轉紅、漸層變色就是每年11月底至隔年2 月冬季最具代表性的當季美景之一，編輯特搜全台中部賞落羽松的好去處：台中泰安落羽松林、石岡落羽松、彰化菁芳園、雲林林內農田水利文物陳列館、虎尾青埔落羽松秘境、南投落羽松森林，別錯過絕美的落羽松景緻，一起到這些秘境景點享受最浪漫的異國情調吧！（延伸閱讀：東部落羽松必賞5大秘境：宜蘭/花蓮/台東北部必賞6大秘境：台北/桃園/新竹/苗栗熱門IG打卡景點推薦）

雲林虎尾青埔落羽松秘境；圖片來源/IG @aves_hsiao 授權使用

落羽松景點推薦1.台中 泰安落羽松林

泰安落羽松林就位於泰安國小旁，可以坐在被落羽松包圍的水池中央拍出超有意境的美照，即使尚未變色、還是綠的落羽松也很美！拍照或逛累了也可以在樹林間的桌椅稍作休息，在落羽松林中享受午後放空的時光。

台中泰安落羽松林；圖片來源/IG @tct__truth 授權使用

泰安羽粼落羽松- 地址︰台中市后里區重劃東路與安眉路口- 開放時間︰08:30–17:30- 入園清潔費︰50元

落羽松景點推薦2.台中 石岡落羽松

比起上述所介紹的泰安落羽松林，石岡落羽松更能被稱作台中秘境，從台3線豐勢路轉進山下巷，再往前約100公尺即可看見，短短600公尺內就有三處落羽松森林，搭配涼亭與石階步道相當有詩意。

台中石岡落羽松；圖片來源/IG @hadahon 授權使用

石岡落羽松- 地址︰台中市石岡區豐勢路山下巷13號- 開放時間︰24小時

落羽松景點推薦3.彰化 菁芳園

菁芳園是位於彰化田尾的休閒農場，可以坐在被落羽松包圍的玻璃屋餐廳一邊享用美食，一邊欣賞浪漫的落羽松景緻，餐點品項多元，不但有義大利麵、印度炒飯，還有火鍋可以選擇，是一處適合家人親子一同前來的落羽松景點。

彰化菁芳園；圖片來源/IG@h532576 授權使用

彰化菁芳園；圖片來源/IG@h532576 授權使用

菁芳園 Tenway Garden/花園餐廳/落羽松- 地址︰彰化縣田尾鄉張厝巷73號- 電話︰0912 243 535- 開放時間︰10:30–17:00

落羽松景點推薦4.雲林 林內農田水利文物陳列館

火紅落羽松配上水車、水圳就是秋冬來到農田水利文物陳列館才有的獨特景色！不只落羽松美景，到此也能認識到台灣「水利」歷史，還有農田、水牛雕像、水路、灌溉渠道、水井等多種模擬設施，是一處雲林親子同遊好地方。

雲林林內農田水利文物陳列館；圖片來源/IG @ian02520 授權使用

雲林林內農田水利文物陳列館；圖片來源/IG @ian02520 授權使用

農田水利文物陳列館- 地址︰雲林縣林內鄉三星路9-2號- 電話︰05 532 4126- 開放時間︰13:30–16:30（僅一、三、五開）

落羽松景點推薦5.雲林 虎尾青埔落羽松秘境

位於雲林虎尾的青埔落羽松秘境是前雲林縣長張榮味的私人庭園，範圍不大，只需約20-30分鐘就能逛完，即使如此，不規則狀、水蜿蜒錯置的特殊造景仍相當值得一訪。

雲林虎尾青埔落羽松秘境；圖片來源/IG @iadmireben 授權使用

雲林虎尾青埔落羽松秘境；圖片來源/IG @iadmireben 授權使用

青埔落羽松秘境- 地址︰雲林縣虎尾鎮青埔2之29號- 開放時間︰09:30–17:00（六、日休）

落羽松景點推薦6.南投 落羽松森林

位於139縣道的落羽松森林就在大馬路旁，紅、黃、綠色的落羽松交錯非常夢幻，有不少木馬可愛裝飾，還有一座圓弧型的木頭平臺，頗有走進歐洲童話裡森林的感覺。

圖片來源/IG @misty_holic 授權使用

圖片來源/IG @misty_holic 授權使用

落羽松森林- 地址︰南投縣南投市八卦路710號- 電話︰0912 356 698- 開放時間︰10:00–18:40（一、二休）

落羽松行程推薦：https://event.liontravel.com/zh-tw/season/autumntravel/taiwan

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撰文/Angela Kuo

欣傳媒 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/200114

落羽松 秘境 IG

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