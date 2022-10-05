網友瘋搶拍美照打卡！全台10大最期待「新興觀光工廠」　第一名門票光速秒殺

後疫情想和家人去哪裡走走？

隨著疫情逐漸趨緩，不僅前往國外遊學、度假旅遊的國人增加，國內許多公司行號開始因應時代變遷，將工廠轉型為觀光型態，不僅讓民眾了解從無到有的產品生產鏈，還能結合課程實際動手DIY，好吃、好玩又好拍的觀光工廠，更是讓網友直呼「逛整天都不嫌累」！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你盤點全台10大新興觀光工廠，趕快把這些景點放到你的口袋清單，和家人、好友一起出門走走吧～

image source:翻攝佐登妮絲城堡生技園區

No.1 佐登妮絲堡生技園區

位於嘉義縣大林鎮的「佐登妮絲城堡生技園區」在試營運時預約參觀人數就大爆滿！融合肌膚健康美學，建築採用文藝復興古典風格，加入外觀50公尺高、內部40公尺高的巴洛克式穹頂、愛奧尼克柱列迴廊，外圍景觀中滿各式各樣的花卉，讓人宛如置身歐洲宮殿，不僅是全台首座以美為主題的城堡，更是近期人氣爆棚、一票難求的觀光工廠。

這裡除了擁有完美復刻《穿著PRADA的惡魔》女主角最後丟手機的藝術噴泉、重現奧黛赫本代表作品《羅馬假期》，還有舒適寧靜的步道，入園拍完美照之後，走進佐美館來到密探龍血劇場、說香劇場，還能體驗高科技帶來的感官饗宴，同時開啟馥香甦醒之旅、DIY製作香氛商品，讓生活美學成為日常的一部分。

image source:翻攝佐登妮絲城堡生技園區

許多遊客也大力留言推薦佐登妮絲城堡生技園區，「路過這間城堡好壯觀～外牆好像白金漢宮的鑄鐵柵欄，根本是到了歐洲旅遊吧！」、「光是經過就讓人美到無法移開視線」、「親自到場參觀，真的感受到城堡的宏偉～超適合拍照」、「一秒到歐洲偽出國，期待開幕可以到歐洲城堡取景，拍下更多網美照」、「經過才知道原來大林有城堡，也太美了吧！是我喜歡的歐式風格，最近常常聽到身邊很多人在討論，期待趕快開放營運，想揪團一起來玩了」。

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image source: 佐登妮絲城堡生技園區

image source: 佐登妮絲城堡生技園區

No.2 卡滋爆米花觀光工廠樂園

進電影院時，許多觀眾都有吃爆米花的習慣，不過你知道爆米花是如何製作的嗎？16年前以團購起家的「卡滋爆米花」在2020年成立亞洲首座爆米花觀光工廠，除了有專業人員解說導覽，還能從AI全自動產線觀看玉米粒跳舞，親自動手製作好吃的爆米花～

網友對於該觀光工廠體驗分享，「不僅可以長爆米花知識，試吃多種爆米花口味，還能『手作爆米花手鍊、爆米花甜筒』」、「園內各處都是拍照的好地方，人員講解淺顯易懂，CP值很高」。

➠地址：新北市八里區觀海大道171號



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No.3 樹德半山夢工廠

如果對生活感到疲倦，不妨來南投「樹德半山夢工廠」走走吧！樹德從停車棚中的家庭代工廠到如今擴展至7大洲、60個國家，不僅改變台灣收納文化，更挖掘南島語族在台發展生活型態與樣貌，除了可以在25米巨型弧幕影音劇院感受沈浸式互動藝術，還能來到灣島廣場觀看金氏紀錄「生命樹」，挑戰3大極限體驗設施。

許多民眾也紛紛讚賞，「整體規劃很有發想，室內空間很大、很寬敞」、「生命之樹很漂亮，慢慢走可以欣賞它的美，到最頂端往下俯瞰真的很高」。



➠地址：南投縣南投市工業南六路6號



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image source: 半山夢工廠

No.4 赫蒂法莊園

赫蒂法以醫美保養品牌起家，莊園座落於宜蘭，以植萃生技輕旅、身心靈調養、療癒綠農、醫養園區為主題，提供知識教育、植栽科普等生態近距離體驗，在花園中不只可以盡情與夢幻城堡打卡拍照，這裡也設有牽掛甜蜜林道與戀人花鐘，成為情侶求婚、約會的熱門勝地。



訪客對於赫蒂法莊園給予好評，「園區最主要參觀地點為他們用金屬打造而成的夢幻城堡，尤其在傍晚時分會有燈光照亮，城堡是會動的」、「園區有肌膚檢測可以嘗試」。

➠地址：宜蘭縣五結鄉五濱路一段40號



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No.5 台泥DAKA園區

台灣水泥在花蓮最北的和平村落設廠20年，成為往來南澳和花蓮的重要地標，2020年台泥和平廠轉型為「台泥DAKA園區」，讓生態港的水泥原燃料及和平發電廠的脫硫石膏、煤灰轉至和平水泥廠，和平水泥廠產出的石灰石粉再運送回去兩場使用，減少污染與環境衝擊的同時也成為生態文化場域。

網友對台泥DAKA園區留下深刻印象，「在東部海岸得天獨厚的自然環境下擁有星巴克玻璃屋、中央噴水廣場、太陽能發電裝置藝術、台鐵火車頭等看點」、「十分推薦造訪，完美展示園區如何結合發電廠、水泥廠、和平港三者循環運作，極富教育意義」。



➠地址：花蓮縣秀林鄉和平村和平263號

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No.6 土庫驛可可莊園

土庫驛可可莊園是許多巧克力愛好者必來踩點的觀光工廠！當時莊園主人為改善父親身體健康狀況，決定買下一塊土地，歷時2年整頓才終於打造出土庫驛可可莊園，不僅傳承當地文化精神，也將農舍改造成現代藍色北歐風建築，邀請民眾一起來品嚐純淨天然的巧克力。



遊客也給予高度評價，「巧克力的專業知識可謂博大精深，店內販售各種成分比例、口味的巧克力，也販售咖啡和冰品」、「園內裝置設計很有心，廁所很乾淨，兩旁的溫室種植可可樹等，聽說預計未來有食農教育，販賣部雖然小但很有氣氛」、「裝置藝術很好拍，有到雲林可以順遊一趟」。

➠地址：雲林縣土庫鎮大同路1之2號

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No.7 手信霧隱城

還在擔心搶不到機票飛日本嗎？現在只要來桃園「手信霧隱城」就能感受鎌倉時代幕府傳說！手信霧隱城以江戶時期堀之內為背景，入口處迎面而來的是日本將軍頭盔鎧甲與迎賓城門，走進城內還有千本鳥居、「忍者分身術」萬花筒坡道，還能參觀魔法菓子黑羽燒製作過程，忍者表演、DIY活動、浴衣體驗讓你從頭到尾享受日本氛圍～

網友也被高還原場景震懾，「從大門開始到進入城內給人的視覺相當震撼，聲光效果十足、色彩繽紛，還有超霸氣的大型建物與精緻日系裝飾，往二樓還有許多網紅超愛的拍照打卡設施與小型日本文物展」、「裝潢真的很有日本味，有種去日本商店街跟居酒屋的感覺」。

➠地址：桃園市龍潭區民豐一街99號

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image source: 翻攝手信霧隱城

No.8 芒果農創玫瑰綠柏園

台灣被譽為水果王國，當然也少不了介紹水果的觀光工廠！座落於台南的「芒果農創玫瑰綠柏園」除了提供當季水果風味餐，近年成立「芒果故事館」，除了講解芒果果乾製造過程，館內也新增許多互動裝置，讓你在體驗的過程中能夠吸取知識，還有3D彩繪造景、「會旺」高跟鞋藝術裝置，逛完拍完還是會令人流連忘返！

網友對芒果農創玫瑰綠柏園表示「園區非常大，有兒童遊樂設施、玫瑰、柏樹遍植，造景美麗，是觀光工廠也是餐廳」、「適合親子活動，地方空曠可放風箏，還有很多造型可以取景」。

➠地址：台南市楠西區水庫路9號

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No.9 雅聞峇里海岸觀光工廠

台灣現在也有峇里島沙灘海景～位於雲林斗六的「雅聞峇里海岸觀光工廠」，園區內擁有大規模茅草屋、棕櫚樹、迎賓瀑布、鏡面水池，這裡還有全國首創人造沙灘海岸戲沙池，3D塗鴉牆、立體字母牆及彩繪衝浪板讓網美們可以盡情打卡拍照，不論大人小孩都能享受愜意時光。



網友也在Google評論分享，「廠區環境清幽，設置了很多裝置藝術很好拍照，涼亭屋頂鋪蓋茅草很有南洋風味」、「有南洋風情的觀光工廠，和其他分店一樣多樣的護膚美容產品，仿碧藍白沙海岸的景觀花園感覺很用心」。

➠地址：雲林縣斗六市中興路333號

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image source: 翻攝雅聞峇里海岸觀光工廠

No.10 雄獅文具想像力製造所

「想像力就是你的超能力！」雄獅文具想像力製造所讓你發揮你的創意，除了可以動手DIY製作水果染錢包、方塊書等商品，來到這裡還能了解台灣從戰後年代至今的美學教育，在夜光隧道裡探險，對色彩盡情發揮你的想像力！

消費者對雄獅文具想像力製造所分享參觀心得，「裡頭所有設計裝置都可以盡情上色塗鴉，充分讓孩子發揮想像力，把顏料畫上雕像上，每一次的下筆都是這麼的療癒，真心一起跟著孩子快樂的製造屬於我們的色彩世界」、「館內及園外都維護的很好，鋼筋步道很特別」。

➠地址：桃園市龍潭區中原路二段188號

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年03月30日至2022年09月26日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新興觀光工廠』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統