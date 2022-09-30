放風放電免無聊！中南部6大免費親子共融式公園懶人包，假日溜小孩必去景點

相較北台灣，待在青山綠水環境長大，享有豐富田園與戶外體驗的中台灣和南台灣孩子們，總是喜愛透過共融式教具與戶外自然產生互動與親近，擄獲家長與兒童青睞的除了苗栗市貓裏喵親子公園的八爪章魚溜滑梯、雲林斗六膨鼠森林公園的松鼠主題遊樂園和高雄中油海洋天堂公園的海底世界冒險藝術遊憩公園，同時主打生態園區、腹地廣闊的台中黎新公園、南投名間親子生態園區和屏東市復興公園的水岸森林，也是讓孩子好好放電、盡情探索體能的好所在。





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苗栗市親子公園推薦 貓裏喵親子公園｜八爪章魚溜滑梯





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苗栗縣議會後方的貓裏喵親子公園，入口處有一隻以保育類動物石虎為形象的苗栗吉祥物－海盜貓裏喵，而公園則能看見許多海底生物變成大型遊樂設施；以海洋為主題，適合幼兒童遊玩的扇形貝殼溜滑梯、動物翹翹板、鯨魚洗腳池、海洋地景座椅與魔術方塊互動遊戲場，最熱門的除了有直有彎，每個滑道彎度都不同的八爪章魚彩色溜滑梯，也少不了孩子們最喜愛的沙坑池。





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苗栗市親子一日遊：

台中市親子公園推薦 台中黎新公園｜兒童版本的極限體能賽道





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遠遠看去，先被一組西瓜造型的三層樓大型攀爬遊具吸引，身為台中最夯的大型遊具兒童公園，緊鄰李科永紀念圖書分館的黎新公園，園內沿途設置挑戰各級難易度的關卡賽道，如三層樓的多元益智組合攀爬遊具、U型越野障礙賽道的互動跑酷競技區、輔助訓練青少年核心和TRX運動的KOMPAN戶外遊具區，同時也有專為行動不便的小朋友設置輪椅盪鞦韆區，適合大小朋友互動共遊，一起挑戰體能極限。





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台中市親子公園一日遊：





南投名間親子公園推薦 南投名間親子生態園區｜15公尺長的彩虹溜滑梯





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占地2.6公頃，鄰近名間交流道的名間親子生態園區，以15公尺長的巨型彩虹溜滑梯、攀岩網、平衡步道、迷宮隧道、彈跳床等複合式遊具和花草生態步道，成為南投首座大型親子公園；其中長達74公尺無障礙緩坡的環狀天空步道，圍繞遊樂園區與遮陽棚，即便孩子放電跑跳一整天，也不會過度曝曬。





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南投名間親子一日遊：





雲林斗六親子公園推薦 雲林斗六膨鼠森林公園｜松鼠主題遊樂園





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雲林斗六膨鼠森林公園大樹成林，是許多松鼠的家，因而得其名，並打造一隻繽紛的馬賽克松鼠作為公園獨有的裝置藝術；以穿梭樹林的松鼠和橡果為設計概念，打造橡木果體健山丘遊戲場、膨鼠遊戲草原和一般公園不常見訓練手眼協調的山坡塑木樁，園區亦有直排輪滑溜場、噴泉戲水區、大型戶外天篷舞台、歇腳森林休憩平台和不定時舉辦的膨鼠森林戶外市集。





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雲林斗六親子一日遊：





高雄市親子公園推薦 高雄前鎮中油海洋天堂公園｜港都海盜船藝術遊憩公園





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鄰近高雄遊艇碼頭，看著一艘艘大型遠洋遊輪駛過，來到中油海洋天堂公園彷彿置身海底世界，參與冒險尋寶的任務，各式海洋生物意象遊具，如燈塔泡泡遊戲區、珊瑚攀爬網、滑軌區、海蜘蛛遊戲區、水母遊戲區、尋寶船遊戲區，好玩又好拍。除了遮陽棚沙坑池、野餐區和體健設施，公園裡也規劃按壓加油槍沖洗手腳區，讓孩子體驗一回小小加油員。





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高雄市親子一日遊：





屏東市親子公園推薦 屏東市復興公園｜網美級水岸森林公園





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萬年溪與殺蛇溪畔的屏東復興公園，以環湖水岸步道、拱橋吊橋和水生植物生態池打造一座6.8公頃的南國親水公園，適合兒童遊樂的則是蜂巢造型大型遊具設施，攀爬架、鳥巢鞦韆、旋轉溜滑梯，相隔步道，就是被大樹樹蔭遮蔽，適合躲避太陽與乘涼的沙坑池和成人健體設施。





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屏東市親子一日遊：





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