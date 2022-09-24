杜絕無聊！北部5大免費「親子共融式公園」懶人包 一次打包台北.新北.桃園.新竹兒童特色公園

週末溜小孩何處去？占地遼闊、搭配在地自然與人文環境，適合孩子跑跳、運動、探索與放風的親子公園、地方公園或兒童遊樂場、除了設置萬年人氣的溜滑梯、盪鞦韆、溜滑梯、沙坑池和滑草坪，近年也逐漸添加繽紛色彩的攀爬網、滑繩索、堤坡滑梯等共融式遊樂設施的主題特色公園，像是善用丘陵或堤坡地貌搭建攀爬牆或溜滑梯的文山景美運動公園和三重大都會公園，引進少見共遊式遊具設施的中和員山親子公園和大溪河濱公園，以及規劃標準球類運動場的南寮運動公園，公園中的每項遊具設施都令人迫不及待想要體驗，快來陪著孩子伸展肢體、釋放活力，盡情玩耍吧！





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台北文山親子公園推薦 文山森林公園｜五彩繽紛的探險之丘遊戲場





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2022年全新開放，串聯台北南區景美運動公園及福興公園，隱身當地居民的巷弄小山丘之中的文山森林公園，佔地11公頃，擁有五彩繽紛的遊樂設施如攀爬牆、滑草坪和全台北市最長的磨石子溜滑，不僅青少年為之瘋狂，也成為IG網美打卡地點，除了跑跳放電的設施，被大自然圍繞的森林生態公園，也適合偕帶坐推車的小小孩沿森林樹蔭兩側建造的高架木棧道、碎石平緩土路和數座觀景平台，漫步欣賞台北市景。





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台北文山親子一日遊：





新北中和親子公園推薦 員山親子公園｜超大型共融遊具公園





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說到大型共融遊具的親子公園，怎能錯過新北中和員山公園的沙坑挖土機、攀繩牆、鳥巢鞦韆和超陡溜滑梯呢？沿著丘陵地勢而上，鋪了人工草皮和PU彩色地墊的員山親子公園，除了各式新穎的共融式遊樂設施、沙坑池、滑草坪、城堡造型的滑索道，還有爸媽兒時玩過的跳格子，而玩耍之餘，能夠俯瞰大台北城市高樓建築和近郊山景的特點，也時常吸引許多家庭或情侶坐在樹蔭下野餐與休憩。





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新北中和親子一日遊：





新北三重親子公園推薦 三重大都會公園／熊猴森樂園｜全台最大共齡樂園





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新北三重辰光橋至中山橋之間，是全台最大的堤坡共融式遊樂園－新北大都會公園的熊猴森樂園，共有多達100多種遊樂設施，光是以台灣特色動物為設計構想的溜滑梯就有31座，例如台灣彌猴管狀溜滑梯、梅花鹿攀爬塊、台灣黑熊鞦韆、雲豹滾輪滑梯以及台灣藍鵲攀爬網，不僅繽紛有趣又好玩，一旁的解說牌介紹台灣動物習性與體型，能讓孩子充實台灣在地生態人文的知識，相當寓教於樂；每年5-9月的暑假期間，更是額外開放熊猴森海世界水樂園，利用水循環過濾系統，打造佔地1500平方公尺的親水設施，出門一次水陸設施玩好玩滿。





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新北三重親子一日遊：





桃園大溪親子公園推薦 大溪河濱公園｜海盜船共融式遊戲場





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以昔日大溪渡船頭意向，在河左岸的大溪河濱公園打造海盜船城堡的共融式遊戲場，多種體能遊具如平梯滑梯、圓木吊橋、造型攀爬，一旁也設置無障礙遊具旋轉盤、傳聲筒、鳥巢式鞦韆、音樂牆板和兒童腳踏車越野場等遊戲場域，每逢秋季此區種植百棵的落羽松林更是唯美應景，一家大小可以選一處湖濱觀景台、坡地水景區、木棧道平台或水岸廣場欣賞秋景或野餐。





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桃園大溪親子一日遊：





新竹北區親子公園推薦 南寮運動公園｜大小朋友的球類運動公園





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新竹吹起一股運動風，大小朋友都愛上了跑跑跳跳，或相約來場球類運動的友誼賽；位於南寮漁港旁的南寮運動公園，以全齡運動公園為主題，設置可以打棒球的廣闊大草地，標準足球場、槌球場、籃球場、體健設施以及讓孩子放電的鳥巢鞦韆、造型翹翹板、繩索搖床及大型旋轉盤等共融式兒童遊戲場，其中最吸睛的屬可以同時20人一起溜的超大山丘磨石溜滑梯。





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新竹北區親子一日遊：





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