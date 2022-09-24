快訊

趕行程出事故！張善政公務車擦撞機車 2傷者狀況曝光

餘震未歇！15：32花蓮卓溪規模4.2地震 最大震度花東3級

接種高端要去日本能否再補打疫苗 莊人祥：會比較快嗎？

杜絕無聊！北部5大免費「親子共融式公園」懶人包 一次打包台北.新北.桃園.新竹兒童特色公園

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台
照片授權：IG@taijui_1990、IG@yihsilee、IG@hellominniewu、IG@garynana_life
照片授權：IG@taijui_1990、IG@yihsilee、IG@hellominniewu、IG@garynana_life

作者：Funliday

週末溜小孩何處去？占地遼闊、搭配在地自然與人文環境，適合孩子跑跳、運動、探索與放風的親子公園、地方公園或兒童遊樂場、除了設置萬年人氣的溜滑梯、盪鞦韆、溜滑梯、沙坑池和滑草坪，近年也逐漸添加繽紛色彩的攀爬網、滑繩索、堤坡滑梯等共融式遊樂設施的主題特色公園，像是善用丘陵或堤坡地貌搭建攀爬牆或溜滑梯的文山景美運動公園和三重大都會公園，引進少見共遊式遊具設施的中和員山親子公園和大溪河濱公園，以及規劃標準球類運動場的南寮運動公園，公園中的每項遊具設施都令人迫不及待想要體驗，快來陪著孩子伸展肢體、釋放活力，盡情玩耍吧！



照片授權：IG@yihsilee

台北文山親子公園推薦 文山森林公園｜五彩繽紛的探險之丘遊戲場



照片授權：IG@garynana_life

2022年全新開放，串聯台北南區景美運動公園及福興公園，隱身當地居民的巷弄小山丘之中的文山森林公園，佔地11公頃，擁有五彩繽紛的遊樂設施如攀爬牆、滑草坪和全台北市最長的磨石子溜滑，不僅青少年為之瘋狂，也成為IG網美打卡地點，除了跑跳放電的設施，被大自然圍繞的森林生態公園，也適合偕帶坐推車的小小孩沿森林樹蔭兩側建造的高架木棧道、碎石平緩土路和數座觀景平台，漫步欣賞台北市景。



照片授權：IG@flying_dream_sunny



照片授權：IG@garynana_life

台北文山親子一日遊

新北中和親子公園推薦 員山親子公園｜超大型共融遊具公園



照片授權：IG@hellominniewu

說到大型共融遊具的親子公園，怎能錯過新北中和員山公園的沙坑挖土機、攀繩牆、鳥巢鞦韆和超陡溜滑梯呢？沿著丘陵地勢而上，鋪了人工草皮和PU彩色地墊的員山親子公園，除了各式新穎的共融式遊樂設施、沙坑池、滑草坪、城堡造型的滑索道，還有爸媽兒時玩過的跳格子，而玩耍之餘，能夠俯瞰大台北城市高樓建築和近郊山景的特點，也時常吸引許多家庭或情侶坐在樹蔭下野餐與休憩。



照片授權：IG@hellominniewu



照片授權：IG@hellominniewu

新北中和親子一日遊：

新北三重親子公園推薦 三重大都會公園／熊猴森樂園｜全台最大共齡樂園



照片授權：IG@missy.ho

新北三重辰光橋至中山橋之間，是全台最大的堤坡共融式遊樂園－新北大都會公園的熊猴森樂園，共有多達100多種遊樂設施，光是以台灣特色動物為設計構想的溜滑梯就有31座，例如台灣彌猴管狀溜滑梯、梅花鹿攀爬塊、台灣黑熊鞦韆、雲豹滾輪滑梯以及台灣藍鵲攀爬網，不僅繽紛有趣又好玩，一旁的解說牌介紹台灣動物習性與體型，能讓孩子充實台灣在地生態人文的知識，相當寓教於樂；每年5-9月的暑假期間，更是額外開放熊猴森海世界水樂園，利用水循環過濾系統，打造佔地1500平方公尺的親水設施，出門一次水陸設施玩好玩滿。



照片授權：IG@m__j__c__y



照片授權：IG@qmotnfamily

新北三重親子一日遊：

桃園大溪親子公園推薦 大溪河濱公園｜海盜船共融式遊戲場



照片授權：IG@taijui_1990

以昔日大溪渡船頭意向，在河左岸的大溪河濱公園打造海盜船城堡的共融式遊戲場，多種體能遊具如平梯滑梯、圓木吊橋、造型攀爬，一旁也設置無障礙遊具旋轉盤、傳聲筒、鳥巢式鞦韆、音樂牆板和兒童腳踏車越野場等遊戲場域，每逢秋季此區種植百棵的落羽松林更是唯美應景，一家大小可以選一處湖濱觀景台、坡地水景區、木棧道平台或水岸廣場欣賞秋景或野餐。



照片授權：IG@sun___ny



照片授權：IG@happy0408w

桃園大溪親子一日遊：

新竹北區親子公園推薦 南寮運動公園｜大小朋友的球類運動公園



照片授權：IG@nataileliao

新竹吹起一股運動風，大小朋友都愛上了跑跑跳跳，或相約來場球類運動的友誼賽；位於南寮漁港旁的南寮運動公園，以全齡運動公園為主題，設置可以打棒球的廣闊大草地，標準足球場、槌球場、籃球場、體健設施以及讓孩子放電的鳥巢鞦韆、造型翹翹板、繩索搖床及大型旋轉盤等共融式兒童遊戲場，其中最吸睛的屬可以同時20人一起溜的超大山丘磨石溜滑梯。



照片授權：IG@nataileliao



照片授權：IG@amuy__tian

新竹北區親子一日遊：

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：杜絕無聊！北部5大免費親子共融式公園懶人包！一次打包台北/新北/桃園/新竹兒童特色公園

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 IG 一日遊

延伸閱讀

林佳龍批新北退步 侯友宜：選舉不需惡意攻擊

林佳龍批新北環境力吊車尾 環保局回擊刻意誤導

新北永和民宅驚見「60榴彈砲」 竟是陸軍傘兵上校遺物

7旬翁搭公車「錢包掉車上」 新北中和警攔停公車助尋回

相關新聞

杜絕無聊！北部5大免費「親子共融式公園」懶人包 一次打包台北.新北.桃園.新竹兒童特色公園

週末溜小孩何處去？占地遼闊、搭配在地自然與人文環境，適合孩子跑跳、運動、探索與放風的親子公園、地方公園或兒童遊樂場、除了設置萬年人氣的溜滑梯、盪鞦韆、溜滑梯、沙坑池和滑草坪，近年也逐漸添加繽紛色彩的攀爬網、滑繩索、堤坡滑梯等共融式遊樂設施的主題特色公園，像是善用丘陵或堤坡地貌搭建攀爬牆或溜滑梯的文山景美運動公園和三重大都會公園，引進少見共遊式遊具設施的中和員山親子公園和大溪河濱公園，以及規劃標準球類運動場的南寮運動公園，公園中的每項遊具設施都令人迫不及待想要體驗，快來陪著孩子伸展肢體、釋放活力，盡情玩耍吧！

特搜6家南部人氣肉桂捲！一嚐象徵愛與關心的瑞典國民麵包，肉桂控絕不能錯過

肉桂捲是許多人到甜點店或是咖啡廳必點的一項甜點，雖然有些人不能接受肉桂獨特的香氣，但還是有許多人難以抗拒肉桂捲的魅力。以下將介紹 6 間位於嘉義、台南、高雄的咖啡廳與肉桂捲專賣店，喜歡肉桂捲的你，不論是剛好到這些城市旅行，或者是想要來場肉桂捲之旅，絕對不能錯過這幾間店！

一起出發吧！台南高雄一日遊，古蹟巡禮、海港風情、絕美日落一次滿足，充實玩一天

跟著 Claire 於 2022-08-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 旭峯號、赤崁樓、進福大灣花生糖。 台南高雄一日遊原來可以這樣玩，古蹟巡禮、海港風情、絕美日落一次滿足，真的超級充實，下次你也來走走看吧😆 － 💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/ 💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/ 💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

10元串串香！無辣不歡必吃「澳們打邊爐」麻辣串串香 串串自取、種類超多 強推招牌「澳們麻奶湯」

源於四川成都的串串香，台灣也吃得到囉！而且一串只要10元！一串一個銅板，拿多也不會心痛，本次介紹的店家還有白飯、冰淇淋、冰沙和飲品無限供應！ 這家在台中、台南都有設店的人氣鍋物「澳們打邊

吸睛度爆表！ 北中南捷運「高CP值日料」 滿滿海鮮珠寶盒、層層堆疊鮭魚生日蛋糕、千元無菜單料理必追

中秋烤肉大口大口肉食完畢後，來點生食日料綜合一下！ 為大家挑選吸睛度超高、CP值高、美味料理擺滿桌供選擇的日式料理店家，分別位於北、中、南捷運沿線的「the 春」、「森川丼丼」、「綠midori」，讓

盤點北部5大自行車道！台北、新北河濱、海濱、山路腳踏車道秘境 騎單車享受自然風光

作為城市小旅行的交通工具，騎乘自行車或稱作單車，迎風騁馳在河濱自行車道、濱海鐵馬道、鄉間單車道、山林單車公路路段之間，騎著單車，就能享受市郊的大自然風光。以大台北地區為例，全長47公里的基隆河河濱自行車道，幾乎繞行台北、新北和部分基隆地區，穿梭城市與河濱之間的便利，讓人無論是騎車累了需要休憩、拍個照、打牙祭或是去找找朋友喝咖啡，都相當方便。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。