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今秋最夯！雄獅嚴選3大賞楓勝地 攜手阿里山林鐵 X 藍皮解憂號 推市場獨家「雙鐵賞楓」

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圖片提供／雄獅旅遊集團
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炎炎夏日來到尾聲，微涼氣息使大地色彩漸漸轉換，為讓旅客提早安排秋日出遊計劃，雄獅旅遊嚴選福壽山、太平山及阿里山3大人氣賞楓景點，推出北、中、南皆可出發的1至4日追楓遊程，自由行則祭出訂購指定高鐵自由行即可一元加購奧萬大森林遊樂區門票，還有市場獨家「雙鐵賞楓」，帶旅客乘著阿里山林鐵及藍皮解憂號，一次飽覽不同楓情。

▲海拔約為2,200公尺的福壽山及武陵農場，為臺灣最高賞楓勝地，雄獅旅遊推出「高山農場賞楓2日」，帶旅客一次走訪2大農場看遍浪漫楓紅；圖片提供／雄獅旅遊集團
▲海拔約為2,200公尺的福壽山及武陵農場，為臺灣最高賞楓勝地，雄獅旅遊推出「高山農場賞楓2日」，帶旅客一次走訪2大農場看遍浪漫楓紅；圖片提供／雄獅旅遊集團

雄獅嚴選3大賞楓勝地！超低1元加購奧萬大門票

除了飽覽美景，雄獅嚴選還設計秋日美食之旅，享海港直送秋蟹宴及米其林星級餐，更重要的是9月30日前報名指定行程，單筆滿2千元輸入折扣碼折5百元。更多資訊，詳見本文完整內容。

福壽山賞楓免搶房！雄獅推保證入住海拔約為2,200公尺的福壽山及武陵農場，為臺灣最高賞楓勝地，福壽山「松廬」所種植的掌葉楓，葉片小巧顏色豐富，初秋時黃、綠、紅交織襯出絕美楓景，另外「鴛鴦湖賞楓步道」的滿山楓葉搭上日式造景襯托，更為園內必訪景點；武陵農場則為臺灣最早楓紅的地點，除了楓葉外還有全臺唯一高山萬壽菊花海，每至賞楓季總一房難求，為此雄獅旅遊推出「高山農場賞楓2日」，帶旅客一次走訪2大農場看遍浪漫楓紅，每人只要5,499元起。

▲「太平山國家森林遊樂區」不只能於夏末秋初時一見火紅的「紫葉槭」外，還有秋季限定「山毛櫸」，整片金黃山頭總是吸引全臺遊客朝聖；圖片提供／雄獅旅遊集團
▲「太平山國家森林遊樂區」不只能於夏末秋初時一見火紅的「紫葉槭」外，還有秋季限定「山毛櫸」，整片金黃山頭總是吸引全臺遊客朝聖；圖片提供／雄獅旅遊集團

▲阿里山國家森林遊樂區主要以楓樹與紅榨楓為主，雄獅獨家包列「檜木賞楓列車」，將帶旅客搭上百年國寶蒸汽火車，特別停靠「對高岳站」及「沼平站」，一次集齊楓紅秘境；圖片提供／雄獅旅遊集團
▲阿里山國家森林遊樂區主要以楓樹與紅榨楓為主，雄獅獨家包列「檜木賞楓列車」，將帶旅客搭上百年國寶蒸汽火車，特別停靠「對高岳站」及「沼平站」，一次集齊楓紅秘境；圖片提供／雄獅旅遊集團

不只楓紅！太平山金黃「山毛櫸」不可錯過約1.2萬公頃的「太平山國家森林遊樂區」，不只能於夏末秋初時一見火紅的「紫葉槭」外，還有秋季限定「山毛櫸」，整片金黃山頭總是吸引全臺遊客朝聖，太平山也規劃有多條各具特色的步道、溫泉、高山湖泊等豐富自然景觀，行程推薦「秋遊太平山2日」，漫步於楓紅隧道、檜木原始林步道，更安排前往2022年獲頒為全球首條寧靜步道的「翠峰湖環山步道」，感受25分貝的自然寂靜，每人最低3,399元起。

阿里山林鐵ｘ藍皮解憂號 推市場獨家「雙鐵賞楓」阿里山國家森林遊樂區賞楓最佳時機，自每年11月起至隔年元旦，主要以楓樹與紅榨楓為主，另外阿里山公路沿線的青楓及三角楓更是吸引許多旅客駐足，雄獅推出市場獨家「雙鐵賞楓4日」行程，帶旅客乘阿里山林鐵賞高山楓紅，再乘著藍皮解憂號前往太麻里金針山「賞楓步道」，還將安排甫於今年5月再度通車的南橫，深入梅山、天池、啞口等塵封已久的景點，每人最低10,999元起；此外獨家包列「檜木賞楓列車」，將帶旅客搭上百年國寶蒸汽火車，特別停靠「對高岳站」及「沼平站」，一次集齊楓紅秘境，每人2,690元起。

▲市場唯一「百人芒花健走2日」，集結北、中、南出發旅客一同健行於開滿銀白色芒花的「草嶺古道」；圖片提供／雄獅旅遊集團
▲市場唯一「百人芒花健走2日」，集結北、中、南出發旅客一同健行於開滿銀白色芒花的「草嶺古道」；圖片提供／雄獅旅遊集團

▲秋季除賞楓外，雄獅更設計美食主題行程滿足旅客的食慾之秋，「三星落羽松2日」行程，將入住台北慕舍酒店享免費美酒，嚐米其林星級早餐；圖片提供／雄獅旅遊集團
▲秋季除賞楓外，雄獅更設計美食主題行程滿足旅客的食慾之秋，「三星落羽松2日」行程，將入住台北慕舍酒店享免費美酒，嚐米其林星級早餐；圖片提供／雄獅旅遊集團

秋季限定「芒花、落羽松」帶你啖秋蟹、品美酒秋季除賞楓外，雄獅更設計美食主題行程滿足旅客的食慾之秋，市場唯一「百人芒花健走2日」，集結北、中、南出發旅客一同健行於開滿銀白色芒花的「草嶺古道」，再到烏石港啖秋蟹大餐，入住2022全新開幕OA HOTEL海景飯店，參團旅客還可獲特製環保玻璃水瓶，每人最低4,599元起。

也別錯過秋季限定的落羽松金黃景致，「三星落羽松2日」，前往擁有宜蘭小歐洲美名的「安農溪落羽松」，數百棵的落羽松大道綿延約半公里，再到藏身於山林的「藏酒酒莊」製作專屬星空酒，入住台北慕舍酒店享免費美酒，嚐米其林星級早餐，每人最低3,999元起。

若想自主安排出遊行程，也可選擇「賞楓高鐵自由行」，含高鐵來回車票及一晚住宿，更可以1元加購原價300元的奧萬大國家森林遊樂區門票，每人2,160元起。

為響應國旅回饋旅客，雄獅推出國旅優惠再加碼，單筆訂單滿2千元輸入折扣碼「LIONTBROC2022」現折5百元，限額1千張兌換券；指定賞楓票券產品輸入折扣碼「maple9」享9折優惠；此外旅客於9月30日前報名秋遊指定行程，姓名內有「楓、落、羽、松、芒、花」以上文字，還可享參團最高9折優惠，優惠不得併用。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207006

賞楓 阿里山 步道

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