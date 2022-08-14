走讀達人林嘉澍跟著阿公林衡道足跡，讓古蹟導覽走進生活

林嘉澍近年在台灣古蹟導覽界竄起，他在《欣講堂》開辦的古蹟文史導覽、鐘錶研究賞析課程活動，經常一推出即秒殺，可謂炙手可熱的新一代走讀達人，其實他常年帶團，是歐洲線資深領隊，轉戰文史導覽，不過是這兩年的事，但他其實淵源深厚，他的阿公是人稱「古蹟仙」的台灣古蹟導覽界始祖、板橋林家「末代少爺」–林衡道，他導覽的精采犀利程度、舉手投足之間，頗得阿公的真傳與風采，他於2002年進入雄獅旅遊，擔任歐洲線領隊，2017年更因鐘錶教學獲頒雄獅歐洲領隊／導遊特殊貢獻獎，成為全台受邀至德國導遊協會講解鐘錶的第一人。

林嘉澍近年在台灣古蹟導覽界竄起，在《欣講堂》開辦走讀，經常一推出即秒殺，為炙手可熱的走讀達人；圖片／欣講堂

取法林衡道的走讀方式融會貫通建構自己的系統

「以前林衡道就是這樣走讀，我現在帶的行程有百分之八十和他一樣。」林嘉澍表示，現在古蹟導覽時興兩、三個小時走行程，但他所帶領的導覽，通常從早上到下午一整天，像這樣的導覽方式深入、卻比較辛苦，會來參加的民眾是真正對古蹟文史有興趣，而不只是為了吃美食、拍照打卡。

林衡道曾任臺灣省文獻會主任委員，長年投入古蹟文史導覽推廣，對台灣的古蹟文化資產保存居功厥偉，更影響了許多後輩。林嘉澍除了這兩年不停地大量閱讀，也奠基於他從小到大，從林衡道身上的耳濡目染，加上他自己幾十年歐洲線領隊的訓練，觸類旁通、融會貫通，整理出自己系統的文史導覽方法。

林嘉澍在《欣講堂》開辦台灣最早的松菸走讀，以及大稻埕、大龍峒、萬華等地走讀；圖片／欣講堂

阿公潛移默化的教養為他奠定導覽文史的基礎

回溯林嘉澍的成長歷程，阿公林衡道是影響他最深的人之一，他也在阿公潛移默化的教養之下，為後來成為導遊、導覽文史奠定基礎，走上這條路、工作做的出色也絕非偶然，尤其這兩年林嘉澍彷彿跟著阿公的足跡，帶古蹟導覽團，一路上都常有人認出他是林衡道孫子，大家都懷念起林衡道的往日風範，讓他很感念，更產生傳承的使命感。

林嘉澍在幼時即當起林衡道的古蹟導覽小助理，每逢星期六、日，跟著阿公一起去帶團；圖片／林嘉澍提供

5歲就當阿公的導覽助理

當林嘉澍5、6歲時，就當起林衡道的古蹟導覽小助理，每逢星期六、日，林衡道帶導覽團，經常帶著林嘉澍一起去，他幫忙提包包，但當時他太小，根本聽不懂，只知道休息時間就有東西可以吃，有吃有玩，對一個小孩來說是件樂事，而很多的台灣歷史知識，他也不知不覺的吸收記取了。

林衡道在台灣古蹟文史導覽領域居功厥偉，著作許多書籍；圖片／林嘉澍提供

林衡道用自身著作循循善誘啟發林嘉澍對文史的興趣

林嘉澍念國中時搬來和阿公林衡道同住，他不愛念書，林衡道擔心他學壞、循循善誘，拿了得到國家文藝獎的著作《鯤島探源》給林嘉澍，跟他說聯考會考，叫他讀一下，結果林嘉澍覺得裡面有很多故事，像看小說一樣，他讀得津津有味，雖然最後聯考一題都沒考，但已啟發他對文史的興趣。

林嘉澍幼時與阿公林衡道合影；圖片／林嘉澍提供

在林衡道巧心設計安排下完成人生第一次古蹟之旅

考完聯考後，十幾歲的林嘉澍，也是經由阿公林衡道的指導，開啟人生中的第一次古蹟之旅。林衡道對林嘉澍說：「阿公冊裡寫的所在，你去看一下。」林嘉澍從家裡出走來，右轉長安西路走到圓環，回來後林衡道問他看到什麼，他看到的建築物，林衡道再為他特別解說。接下來，在林衡道引導下，他一步步地從第一次騎車到新莊，再騎腳踏車到桃園，當天無法往返，林衡道就為他安排住在廟裡、由他的友人接應、安排餐食，陸續新竹、台中等一站站地到訪，到了高雄，腳踏車也騎壞了，林衡道再安排林嘉澍搭火車返家，林嘉澍就這樣地完成他生平第一次的古蹟之旅。

回顧過去從阿公林衡道身上的學習與傳承，林嘉澍表示，阿公教會我旅行，而且是獨自旅行的能力，並教會我讀書的方法、怎麼背地圖，還有古蹟保護的觀念，這是身為林衡道孫子最寶貴的一課，也對他後來成為歐洲領隊很受用。

林嘉澍最推薦的三個走讀路線是：台南、雲林、大稻埕；圖片／欣講堂

台灣每個走讀路線都該看看最推薦的走讀路線前三名

「台灣每個走讀路線，都要去走一走，牽涉的時空都不一樣。」林嘉澍認為，但如果硬要林嘉澍排出前三名的話，他最推薦的三個走讀路線是：台南、雲林、大稻埕。

為什麼林嘉澍最推薦台南、雲林、大稻埕三個走讀路線？他說明，在台南可以一清二楚看到明朝歷史的軌跡，明鄭陳永華把宗教傳統引進，「七寺八廟」是台灣民間信仰的起源，建議在台南要多看不同路線，希臘神話神祇眾多，在台南即是翻版，佳里、學甲等地也有烏魚子、甘蔗等產業路線；台灣建築在日治時期大放異彩，廟宇建築有很大改革，1906年梅山大地震把中部廟宇都震垮重建，出現很多厲害匠師，台灣第一匠師陳應彬即在雲林蓋了很多廟，此外，大家到歐洲旅遊，喜歡看小鎮，小鎮只有一條主街道、一間教堂，在台灣只有在雲林還可以看到真農村，有小鎮的味道；大稻埕走讀路線多，有茶葉文化、神明文化、教會文化、洋行文化、酒家文化、藝旦文化、大家族文化、新文化運動等，豐富多元，不可能一次走讀完，需要一去再去。

林嘉澍帶領大龍峒走讀；圖片／欣講堂

如何讓台灣古蹟文史蓬勃？

「現在人們對參觀古蹟的著眼點很低，吃小吃、拍網美照變重點。」林嘉澍認為導讀古蹟文史遇到的瓶頸，在於教育體系不重視，學校裡只有台藝大、北藝大等非常少數的學校有開課，所以講得越深入，民眾及學子們越聽不懂，所以他的解套方法是：與其教硬性的建築，還不如讓他們知道這地方曾經有什麼家族發揮影響力，他從大家族的故事切入。

「他們對東京、巴黎比台北還要熟，他們知道什麼是馬卡龍，卻不知道什麼是漢餅，文化教育整個消失掉。」林嘉澍帶走讀，也在大學教課，他對新世代面對文化古蹟的感受性是失望的，不過仍有些希望的微光支撐著林嘉澍，他這兩年遇到一位13歲自學的小女孩，沒有爸媽陪伴在身邊，是自己來參加走讀，她不像許多大人走累了就坐下來，態度認真誠懇，結束時會發問問題，因為這位自動自發、一心向學的小女孩，讓他覺得帶走讀是值得的。

「要讓古蹟文史蓬勃起來，民眾必須打從心底發出興趣，要從從小的教育著手，歐洲的做法可供取法。」林嘉澍認為。

林嘉澍近年步上阿公林衡道的足跡，帶古蹟文史走讀團；圖片／林嘉澍提供

從爺孫倆代身上看見台灣古蹟導覽工作的困境

此外，台灣缺乏古蹟文史深耕養份的環境，也讓投身其中的工作者份外辛苦，從林衡道、林嘉澍爺孫倆人身上可見一班。林衡道被稱為末代少爺，時值板橋林家開始從極盛世家趨於平淡，留學東北帝大的他，年輕時就被訓練獨立生活，所以未沾染富家少爺嬌氣，終生勤樸過生活，為古蹟投注所有心力。然而在台灣從事文史工作，極難有物質報酬回饋，林衡道一生倚靠的是他對文史古蹟的源源不絕熱情與興趣。林嘉澍會走向歐洲導遊的職業，正是出於林衡道的提點：「做這種文史工作是絕對賺不到錢的，一定要出國去。」

林嘉澍認為要蓬勃文史古蹟，要先提供文史工作者、導覽工作者相當保障，維持生計；圖片／欣講堂

林嘉澍建議：保障文史工作者的生計

林嘉澍雖然已闖出名號，但他坦言，當台灣國境開放時，他必然要回到原來帶歐洲團的工作崗位上，文史古蹟導覽就成為有時間空檔才為之。他喟嘆道：「要蓬勃文史古蹟，第一個要先提供文史工作者、導覽工作者相當的物質保障，得以維持生計，他們也才會付出更多熱情。」

林嘉澍趁著疫情這兩年著手寫書，為求慎重考察與田野調查，他實地再次走訪，需花費交通住宿費用，成本很高，但他憑藉著使命感，希望透過知識傳播，讓許多人可以貼近歷史與文化。

林嘉澍希望在能力範圍所及，可以帶領更多人領受古蹟文史的美好；圖片／欣講堂

期待帶領更多人領受古蹟的美好

古建築研究專家李乾朗嘗言：「古蹟是維持社會不再向下沉淪的支柱。」林嘉澍深感認同，古蹟也成為他的生命命脈、心靈安頓所在，他表示，他自己養成一種習慣，當他心情不好時，只要找個古蹟、老房子，喝杯咖啡，心情就會變好。林嘉澍想透過走讀，把古蹟的心靈感染能量傳遞，他在《欣講堂》開辦台灣最早的松菸走讀，以及大稻埕、大龍峒、萬華走讀，未來也計畫繼續推出雲林、台南、鹿港等地走讀，他期許，在他能力範圍所及，可以帶領更多人領受古蹟文史的美好。

《欣講堂》系列城市走讀

講題：向晚漫步—打開松菸秘境．傾聽菸廠老故事

講師：林嘉澍

日期：111年08月26日星期五

時間：16:00~18:00

地點：松山文創園區報名

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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