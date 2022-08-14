快訊

陪同女友親友溪邊烤肉勇救溺水童 34歲男疑反遭捲入溪失蹤

歪樓了！高雄建築工地路面塌陷 3棟透天變「比薩斜塔」

走讀達人林嘉澍跟著阿公林衡道足跡，讓古蹟導覽走進生活

欣傳媒／ 欣傳媒

林嘉澍近年在台灣古蹟導覽界竄起，他在《欣講堂》開辦的古蹟文史導覽、鐘錶研究賞析課程活動，經常一推出即秒殺，可謂炙手可熱的新一代走讀達人，其實他常年帶團，是歐洲線資深領隊，轉戰文史導覽，不過是這兩年的事，但他其實淵源深厚，他的阿公是人稱「古蹟仙」的台灣古蹟導覽界始祖、板橋林家「末代少爺」–林衡道，他導覽的精采犀利程度、舉手投足之間，頗得阿公的真傳與風采，他於2002年進入雄獅旅遊，擔任歐洲線領隊，2017年更因鐘錶教學獲頒雄獅歐洲領隊／導遊特殊貢獻獎，成為全台受邀至德國導遊協會講解鐘錶的第一人。

林嘉澍近年在台灣古蹟導覽界竄起，在《欣講堂》開辦走讀，經常一推出即秒殺，為炙手可熱的走讀達人；圖片／欣講堂

取法林衡道的走讀方式融會貫通建構自己的系統

「以前林衡道就是這樣走讀，我現在帶的行程有百分之八十和他一樣。」林嘉澍表示，現在古蹟導覽時興兩、三個小時走行程，但他所帶領的導覽，通常從早上到下午一整天，像這樣的導覽方式深入、卻比較辛苦，會來參加的民眾是真正對古蹟文史有興趣，而不只是為了吃美食、拍照打卡。

林衡道曾任臺灣省文獻會主任委員，長年投入古蹟文史導覽推廣，對台灣的古蹟文化資產保存居功厥偉，更影響了許多後輩。林嘉澍除了這兩年不停地大量閱讀，也奠基於他從小到大，從林衡道身上的耳濡目染，加上他自己幾十年歐洲線領隊的訓練，觸類旁通、融會貫通，整理出自己系統的文史導覽方法。

　林嘉澍在《欣講堂》開辦台灣最早的松菸走讀，以及大稻埕、大龍峒、萬華等地走讀；圖片／欣講堂

阿公潛移默化的教養為他奠定導覽文史的基礎

回溯林嘉澍的成長歷程，阿公林衡道是影響他最深的人之一，他也在阿公潛移默化的教養之下，為後來成為導遊、導覽文史奠定基礎，走上這條路、工作做的出色也絕非偶然，尤其這兩年林嘉澍彷彿跟著阿公的足跡，帶古蹟導覽團，一路上都常有人認出他是林衡道孫子，大家都懷念起林衡道的往日風範，讓他很感念，更產生傳承的使命感。

林嘉澍在幼時即當起林衡道的古蹟導覽小助理，每逢星期六、日，跟著阿公一起去帶團；圖片／林嘉澍提供

5歲就當阿公的導覽助理

當林嘉澍5、6歲時，就當起林衡道的古蹟導覽小助理，每逢星期六、日，林衡道帶導覽團，經常帶著林嘉澍一起去，他幫忙提包包，但當時他太小，根本聽不懂，只知道休息時間就有東西可以吃，有吃有玩，對一個小孩來說是件樂事，而很多的台灣歷史知識，他也不知不覺的吸收記取了。

林衡道在台灣古蹟文史導覽領域居功厥偉，著作許多書籍；圖片／林嘉澍提供

林衡道用自身著作循循善誘啟發林嘉澍對文史的興趣

林嘉澍念國中時搬來和阿公林衡道同住，他不愛念書，林衡道擔心他學壞、循循善誘，拿了得到國家文藝獎的著作《鯤島探源》給林嘉澍，跟他說聯考會考，叫他讀一下，結果林嘉澍覺得裡面有很多故事，像看小說一樣，他讀得津津有味，雖然最後聯考一題都沒考，但已啟發他對文史的興趣。

林嘉澍幼時與阿公林衡道合影；圖片／林嘉澍提供

在林衡道巧心設計安排下完成人生第一次古蹟之旅

考完聯考後，十幾歲的林嘉澍，也是經由阿公林衡道的指導，開啟人生中的第一次古蹟之旅。林衡道對林嘉澍說：「阿公冊裡寫的所在，你去看一下。」林嘉澍從家裡出走來，右轉長安西路走到圓環，回來後林衡道問他看到什麼，他看到的建築物，林衡道再為他特別解說。接下來，在林衡道引導下，他一步步地從第一次騎車到新莊，再騎腳踏車到桃園，當天無法往返，林衡道就為他安排住在廟裡、由他的友人接應、安排餐食，陸續新竹、台中等一站站地到訪，到了高雄，腳踏車也騎壞了，林衡道再安排林嘉澍搭火車返家，林嘉澍就這樣地完成他生平第一次的古蹟之旅。

回顧過去從阿公林衡道身上的學習與傳承，林嘉澍表示，阿公教會我旅行，而且是獨自旅行的能力，並教會我讀書的方法、怎麼背地圖，還有古蹟保護的觀念，這是身為林衡道孫子最寶貴的一課，也對他後來成為歐洲領隊很受用。

林嘉澍最推薦的三個走讀路線是：台南、雲林、大稻埕；圖片／欣講堂

台灣每個走讀路線都該看看最推薦的走讀路線前三名

「台灣每個走讀路線，都要去走一走，牽涉的時空都不一樣。」林嘉澍認為，但如果硬要林嘉澍排出前三名的話，他最推薦的三個走讀路線是：台南、雲林、大稻埕。

為什麼林嘉澍最推薦台南、雲林、大稻埕三個走讀路線？他說明，在台南可以一清二楚看到明朝歷史的軌跡，明鄭陳永華把宗教傳統引進，「七寺八廟」是台灣民間信仰的起源，建議在台南要多看不同路線，希臘神話神祇眾多，在台南即是翻版，佳里、學甲等地也有烏魚子、甘蔗等產業路線；台灣建築在日治時期大放異彩，廟宇建築有很大改革，1906年梅山大地震把中部廟宇都震垮重建，出現很多厲害匠師，台灣第一匠師陳應彬即在雲林蓋了很多廟，此外，大家到歐洲旅遊，喜歡看小鎮，小鎮只有一條主街道、一間教堂，在台灣只有在雲林還可以看到真農村，有小鎮的味道；大稻埕走讀路線多，有茶葉文化、神明文化、教會文化、洋行文化、酒家文化、藝旦文化、大家族文化、新文化運動等，豐富多元，不可能一次走讀完，需要一去再去。

林嘉澍帶領大龍峒走讀；圖片／欣講堂

如何讓台灣古蹟文史蓬勃？

「現在人們對參觀古蹟的著眼點很低，吃小吃、拍網美照變重點。」林嘉澍認為導讀古蹟文史遇到的瓶頸，在於教育體系不重視，學校裡只有台藝大、北藝大等非常少數的學校有開課，所以講得越深入，民眾及學子們越聽不懂，所以他的解套方法是：與其教硬性的建築，還不如讓他們知道這地方曾經有什麼家族發揮影響力，他從大家族的故事切入。

「他們對東京、巴黎比台北還要熟，他們知道什麼是馬卡龍，卻不知道什麼是漢餅，文化教育整個消失掉。」林嘉澍帶走讀，也在大學教課，他對新世代面對文化古蹟的感受性是失望的，不過仍有些希望的微光支撐著林嘉澍，他這兩年遇到一位13歲自學的小女孩，沒有爸媽陪伴在身邊，是自己來參加走讀，她不像許多大人走累了就坐下來，態度認真誠懇，結束時會發問問題，因為這位自動自發、一心向學的小女孩，讓他覺得帶走讀是值得的。

「要讓古蹟文史蓬勃起來，民眾必須打從心底發出興趣，要從從小的教育著手，歐洲的做法可供取法。」林嘉澍認為。

林嘉澍近年步上阿公林衡道的足跡，帶古蹟文史走讀團；圖片／林嘉澍提供

從爺孫倆代身上看見台灣古蹟導覽工作的困境

此外，台灣缺乏古蹟文史深耕養份的環境，也讓投身其中的工作者份外辛苦，從林衡道、林嘉澍爺孫倆人身上可見一班。林衡道被稱為末代少爺，時值板橋林家開始從極盛世家趨於平淡，留學東北帝大的他，年輕時就被訓練獨立生活，所以未沾染富家少爺嬌氣，終生勤樸過生活，為古蹟投注所有心力。然而在台灣從事文史工作，極難有物質報酬回饋，林衡道一生倚靠的是他對文史古蹟的源源不絕熱情與興趣。林嘉澍會走向歐洲導遊的職業，正是出於林衡道的提點：「做這種文史工作是絕對賺不到錢的，一定要出國去。」

林嘉澍認為要蓬勃文史古蹟，要先提供文史工作者、導覽工作者相當保障，維持生計；圖片／欣講堂

林嘉澍建議：保障文史工作者的生計

林嘉澍雖然已闖出名號，但他坦言，當台灣國境開放時，他必然要回到原來帶歐洲團的工作崗位上，文史古蹟導覽就成為有時間空檔才為之。他喟嘆道：「要蓬勃文史古蹟，第一個要先提供文史工作者、導覽工作者相當的物質保障，得以維持生計，他們也才會付出更多熱情。」

林嘉澍趁著疫情這兩年著手寫書，為求慎重考察與田野調查，他實地再次走訪，需花費交通住宿費用，成本很高，但他憑藉著使命感，希望透過知識傳播，讓許多人可以貼近歷史與文化。

林嘉澍希望在能力範圍所及，可以帶領更多人領受古蹟文史的美好；圖片／欣講堂

期待帶領更多人領受古蹟的美好

古建築研究專家李乾朗嘗言：「古蹟是維持社會不再向下沉淪的支柱。」林嘉澍深感認同，古蹟也成為他的生命命脈、心靈安頓所在，他表示，他自己養成一種習慣，當他心情不好時，只要找個古蹟、老房子，喝杯咖啡，心情就會變好。林嘉澍想透過走讀，把古蹟的心靈感染能量傳遞，他在《欣講堂》開辦台灣最早的松菸走讀，以及大稻埕、大龍峒、萬華走讀，未來也計畫繼續推出雲林、台南、鹿港等地走讀，他期許，在他能力範圍所及，可以帶領更多人領受古蹟文史的美好。

《欣講堂》系列城市走讀
講題：向晚漫步—打開松菸秘境．傾聽菸廠老故事
講師：林嘉澍
日期：111年08月26日星期五
時間：16:00~18:00
地點：松山文創園區報名

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/205467

歐洲 大稻埕 廟宇

延伸閱讀

保安宮畫師 專家：不輸米開朗基羅

「鶯式生活」下週三齊放 掀三鶯文創藝文風

古蹟北投不動明王石窟遲遲未修 挨批颱風吹壞就來不及

遠東建築獎首辦古蹟參訪 成熟的社會才懂得欣賞老東西

相關新聞

2022南部室內景點推薦／雨天備案、豔陽避暑都能暢玩的5座主題博物館

中午動輒超過35度高溫，午後高溫直直飆，即便一顆心再怎麼想玩樂，也會被外面的熱浪擊退，更重要的是，伴隨高溫的午後雷陣雨，以及接二連三的颱風來襲，都為夏天戶外出遊增添難度！炎炎夏日出遊不妨規劃室內景點，躲進冷氣房避暑、躲雨一次搞定；南台灣各地有許多把戶外或自然環境搬入室內空間的主題體驗園區和觀光工廠，讓你可以一邊吹冷氣，遊逛嘉義的蝴蝶昆蟲溫室森林和製造氣體的觀光工廠，或是來到台南與高雄暢玩仿真滑雪場的滑雪遊樂設施，以及愈夜愈美也愈嗨的大型劇場遊樂園，室內景點不但互動體驗有趣多元，主題造景更是相當好拍，你打算如何安排夏天出遊小旅行呢？來個冷氣房約會也不錯！

綠色情人節來囉！精選14個情侶約會「森林系住宿」 俯瞰綠野美景、被芬多精浪漫擁抱

今天ReadyGo整理好適合在綠色情人節入住的森林系住宿，給情侶們度過最浪漫一晚的絕美森林系住宿懶人包！來挑一個喜歡的系列，帶著情人一起去享受吧～今天ReadyGo整理好適合在綠色情人節入住的森林系住宿，給情侶們度過最浪漫一晚的絕美森林系住宿懶人包！來挑一個喜歡的系列，帶著情人一起去享受吧～

徒步蒐集「全台最美鐵道風景」　5條舊鐵道秘境旅行帶你走入森林、海洋

鐵路旅行為不趕時間、懂得享受漫遊與發呆樂趣的旅人，帶來輕鬆自在的感受，許多迷人景致更是只能跳上火車，透過火車觀景窗欣賞，若稍一不留神，就只能飛速地錯過它。

汪洋大海是你的泳池！全台辣網美5大「2022夏日避暑玩水景點」 SUP、潛水統統有

炎炎夏日，一股傻勁跳進沁涼海水之中，享受來自大海的消暑氣息，簡直是人生一大樂事！當有人問起今年夏天要去哪裡玩？如果你的回答不只是沙灘日光浴、海邊踏浪、甚至浮潛等等，那麼恭喜你，你將成為朋友圈最懂玩的人！

把握本週！2022「阿勃勒黃金雨」花況圖輯　回顧中南部6大唯美花毯

每逢5至6月，當季滿開的阿勃勒金黃花卉是許多人必追的美景之一，雖然如今邁入了花季尾聲，吹落在地的葉片鋪成花地毯的模樣也不失浪漫。今天為大家精選嘉義、南投及台南共6處「阿勃勒黃金雨」據點，若本週來不及搶

全台9大「水豚君」互動景點擄獲少女心 ！頭頂橘子也能睡 呆萌模樣超療癒

比起動物園的遠遠參觀，若能與個性溫和的動物們來個餵食互動那該有多好玩！全台有許多主推動物互動的農場，尤其近期掀起的「水豚君」熱潮，可愛呆萌的模樣讓人超陶醉，頂著橘子就能入睡、氣定神閒樣貌也成為許多表情包的經典代表作！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。