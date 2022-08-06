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2022南部室內景點推薦／雨天備案、豔陽避暑都能暢玩的5座主題博物館

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圖／IG@pennypennywu、IG@nic_papago、IG@wanweihsin
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作者：Funliday

中午動輒超過35度高溫，午後高溫直直飆，即便一顆心再怎麼想玩樂，也會被外面的熱浪擊退，更重要的是，伴隨高溫的午後雷陣雨，以及接二連三的颱風來襲，都為夏天戶外出遊增添難度！炎炎夏日出遊不妨規劃室內景點，躲進冷氣房避暑、躲雨一次搞定；南台灣各地有許多把戶外或自然環境搬入室內空間的主題體驗園區和觀光工廠，讓你可以一邊吹冷氣，遊逛嘉義的蝴蝶昆蟲溫室森林和製造氣體的觀光工廠，或是來到台南與高雄暢玩仿真滑雪場的滑雪遊樂設施，以及愈夜愈美也愈嗨的大型劇場遊樂園，室內景點不但互動體驗有趣多元，主題造景更是相當好拍，你打算如何安排夏天出遊小旅行呢？來個冷氣房約會也不錯！



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嘉義市區室內景點推薦 新嘉大昆蟲館｜走入都市裡的蝴蝶森林



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隱身嘉義大學，新嘉大昆蟲館宛如將一座生機盎然的中低海拔原始森林棲地搬入室內，許多蝴蝶、昆蟲、青蛙、球蟒和綠色植物生活其中，同時展示許多珍貴的保育類昆蟲模型、國內外昆蟲標本和水生活體昆蟲，不過最吸引目光的莫屬球型溫室森林花園和1032隻蝴蝶標本組成的旋轉彩蝶柱，網美可以漫步其中，享受與舞共舞的難得時光。



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嘉義市區室內景點一日遊

嘉義鹿草室內景點推薦 冷研碳索館｜製造迷霧仙氣的觀光工廠



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玩乾冰製造迷霧效果，不再只是絢麗舞台表演者的神祕訣竅了！來到台灣第一間CO2氣體主題觀光工廠，嘉義鹿草鄉的冷研碳索館主打乾冰和二氧化碳為互動體驗，一進門就被會吹泡泡的樹所吸引，展區也科普展示各種氣體或乾冰生活應用，聽完導覽的你，可以參加乾冰小遊戲、氣泡飲DIY或沐浴球DIY，也可以享用二氧化碳創意料理或精釀飲品，對了，一定要記得觀賞一天只有三梯次的乾冰瀑布施放，人可以坐在階梯上，感受煙霧瀰漫的仙氣繚繞。



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嘉義郊區室內景點一日遊：

台南仁德室內景點推薦 十鼓仁糖文創園區｜既是遊樂園也是表演劇場



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身為南台灣的藝文指標空間，也是亞洲第一座鼓樂主題的國際藝術村，更是被稱作大人小孩都愛的遊樂園，位於台南郊區的十鼓仁糖文創園區，將昔日30幾座廢棄倉庫打造成最新潮的園區，既有大人熱愛挑戰刺激的極限遊戲設施如7層樓高的天堂路和6層樓高的自由落體，也有孩子喜愛的趣味兒童設施如透明攀岩牆、黃金貝殼砂池或擬真哈利波特經典圖書館、長翅膀課本和飛天掃帚的魔法學院場景，別提大人小孩了，就連運動型、文青型或唯美型網美，也都是一入園就不想走出了！



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台南仁德室內景點一日遊：

高雄市區室內景點推薦 國立科學工藝博物館｜熱雪天堂探索樂園



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寓教於樂的國立科學工藝博物館（高雄科工館），常年都是南台灣民眾喜愛的室內避暑聖地，近期設立特展《熱雪天堂探索樂園》，用獨家專利研發的「HotSnow」仿雪材質，打造一座常溫版的仿真滑雪場，儘管不用換上雪衣，仍讓從沒見過雪的亞熱帶台灣人玩瘋了！滑雪圈、溜雪盆、逛雪屋、堆雪人，不定時還會飄下浪漫的雪，園區甚至也規劃冰原運動場和攀爬探索區，堪稱室內放電好所在！



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高雄市區室內景點一日遊：

屏東市區室內景點推薦 屏東縣立圖書館總館｜森林系文青圖書館



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被譽為全台最美的森林系圖書館，也是許多旅人來到屏東市或勝利星村旅行之餘一定要朝聖打卡的地方，屏東縣立圖書館總館又稱屏東總圖，除了被千禧公園滿滿樹林包圍，整棟建築外牆更是保留一片片落地窗，讓南台灣晴朗豔陽撒入屏東總圖設計感十足的建築空間，每處靜謐與戶外樹林相映，讓人又想陶醉書海，又不自覺沉醉光影變化之美。





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屏東縣室內景點一日遊：

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延伸閱讀：2022南部室內景點推薦⟫ 雨天備案、豔陽避暑都能暢玩的5座主題博物館

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