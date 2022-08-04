綠色情人節來囉！精選14個情侶約會「森林系住宿」 俯瞰綠野美景、被芬多精浪漫擁抱

八月正值盛夏，除了矚目的七夕情人節將到來，也因受全球環境變遷日益嚴重，各地都飆破歷史最高溫，進而產生了新興情侶節日。近期在年輕情侶間流行起一股綠色情人節風潮，情侶們會在這天彼此相約來一趟清涼的森林之旅，盡情享受自然帶來的愉快～並秉持著「綠色、環保、樂活」的精神，讓綠色情人節迅速竄紅成為年輕人喜愛的節日之一。

今天ReadyGo整理好適合在綠色情人節入住的森林系住宿，給情侶們度過最浪漫一晚的絕美森林系住宿懶人包！來挑一個喜歡的系列，帶著情人一起去享受吧～

綠色情人節住宿推薦 山林系

樹之間民宿

「樹之間民宿」坐落在山林群樹之間，以房間的大片三角玻璃窗在IG上造成一陣打卡風潮，而真正讓旅客回訪的關鍵，是民宿老闆與老闆娘的好客與熱情，民宿內也提供木作課程及烘焙課程可自由選擇參加，是遠離日常創造情侶回憶的好選擇，也是間寵物友善民宿，帶著情人來這住上一晚，將時間慢下來感受芬多精的放鬆約會之旅！

樹之間民宿（圖/IG左@alice_winnie／右＠m1485）

地址｜台中市東勢區東蘭路石排巷33-2號

迴音谷森林民宿

「迴音谷森林民宿」一直是間花蓮知名的民宿，都時常處於客滿的狀態，這裡除了交通方便離市區很近更因為他絕佳的建築設計與房型受旅人歡迎，外觀的清水模建築帶出樸實感，從落地窗延伸到天花板的大片玻璃，景致就像被森林中的綠葉所擁抱，情侶們晚上擁抱一起躺床就能觀看滿天星空，感情急速升溫超浪漫呀～

迴音谷森林民宿（圖/IG 左@vivi_n.wu、右@anpanfat）

地址｜花蓮市國福街289巷168弄21號（一館）、33號（二館知櫻楓聆）

數樹私房

同時坐擁山與海的九份一直是雙北人週末旅行的首選之一，不遠的距離就能感受到城市中沒有的愜意感，而想享受遠離塵囂的氛圍，不妨來「數樹」住一晚。擺設多樣旅居國外時帶回的好物，如法國的紅銅浴缸與多樣歐洲古件等，在復古風格的建築中望向窗外，喜歡復古情調的情侶們，不妨來這體驗著兩人世界的山中的美好。

數樹私房（圖/IG @louisalin57 )

地址｜新北市瑞芳區山尖路137號

峇嵐杉丘BALAN HILL GLAMPING

峇嵐杉丘BALAN HILL GLAMPING是家頂級野奢懶人露營住宿，今年才剛開幕就好評不斷，小編初訪也是受寵若驚，服務人員熱心慷慨、山水環境優美且超乾淨！主打透明星空帳享受浪漫銀河中入眠。提供一泊三食、園區導覽、還有手做DAY以及闖關送精美小禮活動，每帳皆有獨立衛浴和交誼廳，鄰近日月潭、鹿篙咖啡廳熱門景點眾多，推薦喜歡到處踩點的情侶們入住呀～

峇嵐杉丘BALAN HILL GLAMPING（圖片來源／＠jujudaphine）

地址｜南投縣魚池鄉文正巷2之6號

入住時間｜15:00

退房時間｜11:00

綠色情人節住宿推薦 隱世系

樹也 Villa

隱身在苗栗三義的樹林之間的樹也 Villa，提倡與大自然共生，在這裡面看到的所有見植物都是依附著樹林建造，在森林裡泡溫泉享受大自然的洗滌，被山林擁抱的諾大園區，甚至只有4間房，給情侶們超高規格的隱私空間，適合伴侶一起來度假，也被CNN 評為「台灣最美民宿之一」喔！

樹也 Villa（圖/IG@nianyun___）

地址｜苗栗縣三義鄉龍騰村五鄰外庄27-1號

雲的故鄉

位在海拔1748公尺的「雲的故鄉」，一棟猶如置身於雲霄之中的仙境民宿，詩畫般的百岳雲海或是繁星甚多的奇景畫面，在這裡似乎都是垂手可得，雲的故鄉室內裝潢風格走的是現代簡約路線，雖然房間內沒有特別華麗的裝潢，但極致的景色絕對會征服另一半的心！

雲的故鄉（圖/IG@sophia12191219）

地址｜南投縣仁愛鄉信義巷44號

仙湖農場

台南IG打卡熱門的夢幻山林無邊際泳池就在這裡！還有山景鞦韆、草原和可愛小動物們，輕輕鬆鬆安排完台南兩日遊。新開幕的山頂閣樓還有迎山日式客房擁有無敵美景，在視野遼闊陽台上享用餐點同時俯瞰整片山林，仙湖農場整體環境幽美靜謐且自然生態豐富，放假就是要過這種愜意生活。

仙湖農場（圖/IG＠acebh520）

地址｜台南市東山區南勢里大洋6-6號

綠色情人節住宿推薦 木屋系

海漾小木屋

被譽為沒得挑惕的「海漾小木屋」，是由民宿主人自己畫設計圖，蓋出來的獨棟小木屋。海漾小木屋挑高的屋頂寬敞舒適，且有小木屋較少見的大片落地窗設計，能讓陽光自然地灑進屋內。海漾小木屋附廚房，提供液晶電視、冷暖氣、藍牙音響等設備，最棒的則是能同時被林蔭與海景給環繞，情侶們待一整天也不會膩。

海漾小木屋（圖／IG@carpediem_wild_m_）

地址｜花蓮縣壽豐鄉鹽寮村橄樹腳128號

三姐民宿

說到海景，怎麼能不提到小琉球呢！小琉球的「三姐民宿」都為小木屋房型，提供背包房、雙人房和四人房等房型，不過要在房間看到海景，記得要選擇海景房喔。推薦大家預約獨木舟行程和體驗潮間帶生態，也可以請熱情的三姐幫忙找潛水教練，協助情侶們拍下難得的浮潛照，傍晚再到房間的小露台沈澱心情，盡情享受慢活的生活步調。

海景小木屋-三姐民宿（圖／IG@third__sister）

地址｜屏東縣琉球鄉信義路18-2號（臨近小琉球烏鬼洞）

十二號橋空間

在「十二號橋空間」，走出房門約三分鐘就能到礫石海灘踏浪、疊石頭或傾聽海潮聲，且有多種房型可選擇則，像是日出小屋、山林閣樓小屋、海景雙人、海景家庭四人房以及海風小木屋，全都是位於海景第一排，親民的價格、絕佳的看海點，吸引許多情侶們來這耍浪漫。

十二號橋空間（圖／IG左@bridge12th）

地址｜花蓮縣壽豐鄉鹽寮村橄樹腳16號

綠色情人節住宿推薦 雲海系

清境春雨行館

號稱是「峇里島風的度假山莊」的清境春雨行館，也是南投清境近年來非常熱門的民宿之一，除了壯麗遼闊的山景外，戶外平台上的浪漫發呆床，更吸引許多情人們拍照打卡，在發呆床上從一片橘紅色的夕陽看到遍佈星星的夜空，帶愛人來這絕對感情大聲溫～

清境春雨行館（圖 / IG @yuxin_ling）

地址｜南投縣仁愛鄉榮光巷46-2號

清境珂之幄山莊

距離熱門景點青青草原僅500公尺的清境珂之幄山莊，絕佳的地理位置可以遠眺合歡山及奇萊山山景，最棒的是，房間內挑高的天花板上還有玻璃觀景窗，晚上就能待在舒適的房間裡享受一整片佈滿星星的夜空，無論是想要觀日出、賞雲海或是觀星的情侶們，清境珂之幄山莊都可以滿足你的願望！

清境珂之幄山莊（圖 / IG@wanwanduan）

地址｜南投縣仁愛鄉仁和路206-11號

阿里山茶香花園民宿

整體走歐式鄉村風格的「阿里山茶香花園」，溫馨寬敞的房間裝有大面玻璃窗，令暖陽和月光足以透進房內，而民宿的戶外座位區就能遠眺日出與雲海，讓情侶們享受置身於山巒仙境的奇幻氣氛，並且吸取豐富的芬多精，舒緩情緒。

阿里山茶香花園民宿（圖 / IG＠powpow_nina）

地址｜嘉義縣番路鄉巃頭9號

清境藝家原

聳立於海拔2000公尺之上，加上中古世紀的城堡外觀，清境藝家原又被稱作是「鷹堡」，整座建築物以純白色為主，充滿著濃濃的歐式貴族氣息，除此之外，民宿也在主人的堅持下，全數採用歐式的設計與傢俱擺飾，讓每一個角落都美得像一幅畫！特別推薦可以在12月的時間前往，轉紅的落羽松映著純白色的城堡，讓你不用出國也能享受在國外度假的浪漫。

清境藝家原（圖 / IG@tinakao_ww84）

地址｜南投縣仁愛鄉仁和路207-5號

印象北歐莊園俱樂部

走入充滿浪漫氛圍的印象北歐莊園俱樂部，就像是走入仙境一般，從民宿內一系列用木頭打造的自然休息空間「發呆區」、以原木設計為主體的建築都讓人有種沐浴在大自然之中的錯覺，除此之外，印象北歐莊園俱樂部還擁有全台最高的無邊際游泳池，搭配上無敵的山景，讓人不知不覺就待上一下午。

印象北歐莊園俱樂部（圖 / IG@m181211）

地址｜南投縣仁愛鄉榮光巷9之9號

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