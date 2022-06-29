徒步蒐集「全台最美鐵道風景」　5條舊鐵道秘境旅行帶你走入森林、海洋

鐵路旅行為不趕時間、懂得享受漫遊與發呆樂趣的旅人，帶來輕鬆自在的感受，許多迷人景致更是只能跳上火車，透過火車觀景窗欣賞，若稍一不留神，就只能飛速地錯過它。





照片授權：IG@ooxx2081

近年，隨著台鐵舊鐵道支線開放觀光，或廢棄無人車站陸續整建，以往只能搭火車欣賞到的絕美景觀，將能改以徒步探索鐵道方式展開，吸引許多背包旅人、鐵道迷或攝影師再度踏上鐵道旅行，探訪不被過度打擾的隱密秘境，更深入地走進森林、海濱、鄉間、古道、聚落的鐵路風景與自我回憶之中。

基隆-瑞芳深澳線｜最靠近海洋的自行車道





照片授權：IG@meimei.xue

往返基隆與瑞芳之間的深澳支線，曾為昔日運輸燃煤的礦業鐵路，廢棄數年因坐擁依山傍海無敵景觀，重生成為全台唯一的海濱觀光鐵道自行車；努力踩踏著雙人自行車廂，沿著山海交織、海天一色的舊鐵道景色，穿過數條涼爽又浪漫的光雕彩繪隧道，更可一次收藏基隆八斗子車站、海科館車站和深澳月台的3個無人車站。





照片授權：IG@sierrayjchan





照片授權：IG@c4577302

基隆深澳線1日遊：





苗栗-台中舊山線｜最懷舊的人文史蹟鐵道





照片授權：IG@meikii0406

百年前竣工而成的舊山線，往返苗栗三義至台中豐原地區，全程多為丘陵地貌，自然風光與人文史蹟豐富，沿途飽覽環山鐵橋、廢棄的連續隧道群、勝興車站、魚藤坪車站、十六份大坡道和167公里號誌站，吸引許多人徒步或騎單車遊玩；其中最著名的是三條打卡秘境：內社川鐵橋、大安溪鐵橋和大甲溪花鋼樑橋，泛鏽的廢棄鐵道，看似沒有盡頭的筆直向後延伸，相當詩意。





照片授權：IG@ax514518





照片授權：IG@littleseven49

苗栗舊山線1日遊：





嘉義-阿里山眠月線｜最孤獨的秘境登山鐵道





照片授權：IG@taotao_0925

嘉義阿里山眠月線因921大地震毀損鐵道、隧道坍塌、橋梁斷殘，封閉沉睡超過20年，近年因戶外野營興起，再度成為挑戰登山健行來回超過12小時，適合紮營過夜的幽靜森林營地；沿著鐵路行走，經過14座隧道、24座橋梁、數不盡山河景觀和參天林木，你可以在枕木斑斕的廢棄鐵道盡情放空，在低光害的夜晚星空細數銀河，亦能迎接台灣最美的阿里山日出曙光。





照片授權：IG@t135792003





照片授權：IG@sky5267

嘉義眠月線2日遊：





宜蘭-太平山見晴懷古步道｜最夢幻的森林鐵道





照片授權：IG@joyce05866

年久失修的鐵軌布滿青苔，雲霧瀰漫終日，忽然褪去放了晴，置身其中的人們，彷彿誤闖天上仙境！位於宜蘭太平山森林遊樂區的見晴懷古步道，昔日曾是運輸木材的山中鐵路，修建過後被CNN評選全球最美28條小路之一，沿著鐵軌漫步，兩側是千尺深谷、筆直樹木和保留至今的廢棄輪軸、鐵橋和吊橋，天氣晴朗時，更能遠跳雪山聖稜線的美。





照片授權：IG@joyce05866





照片授權：IG@mickey_422han

宜蘭太平山見晴古道二日遊：





台東-屏東藍皮解憂號｜最慢行的復古觀光列車





照片授權：IG@greencat307

每日一班次往返屏東枋寮和台東的藍皮解憂號，是目前全台僅存的古董火車，保留吊頂電風扇、綠色皮椅、可開式鐵窗且無冷氣空調設備的特性，行駛時更會發出鏘啷鏘啷的獨特聲音，被稱作是又慢又舊，卻最復古時尚的台灣觀光列車；行經南迴路段人煙稀少的鄉鎮、原始林區和太平洋沿海路段，你還能體驗早年拉下鐵窗吹海風的懷舊火車情調。

每日班次時間：



10:46 枋寮車站->14:29 台東火車站



15:18 台東火車站->18:21 枋寮車站







請要搭乘的旅客提前30分鐘到火車站集合～～









照片授權：IG@ykhwa_





照片授權：IG@rachel.c_life

台東枋寮藍皮解憂號2日遊：





本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：徒步蒐集全台最美的鐵道風景，鐵道攝影迷不能錯過的5條舊鐵道秘境旅行

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」