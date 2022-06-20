全台9大「水豚君」互動景點擄獲少女心 ！頭頂橘子也能睡 呆萌模樣超療癒

圖片來源：IG@iphone13_sky

近期掀起一股「水豚君」熱潮，甚至有餐廳以水豚為主題打造一系列餐點，讓大夥不禁好奇，究竟水豚有何魅力？看完此篇9大水豚互動景點的照片後，別說小編沒提醒，無論是否有少女心都會被水豚萌到不要不要的！





水豚君出沒地：

1.斑比山丘

2.張美阿嬤農場

3.台北市立動物園

4.埔心牧場

5.關西六福莊

6.哈比丘茶樹森林

7.三隻小豬觀光農場

8.頑皮世界野生動物園

9.鹿境 Paradise Of Deer

▲圖片來源：IG@67how

斑比山丘

親近大自然的宜蘭人氣梅花鹿園區【斑比山丘】，不僅可以近距離地和梅花鹿互動，在一旁還可見氣定神閒的水豚爺爺，處在醒和沒醒之間，讓人看了整個少女心噴發直呼「好可愛」！而水豚的乖巧也讓人可以放心地與牠互動。

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斑比山丘

園區地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號





張美阿嬤農場

宜蘭另一人氣親子景點【張美阿嬤農場】園區內不僅有羊駝、梅花鹿等溫馴的動物互動外，還另外規劃了一區給水豚君泡澡、漂浮使用，出水芙蓉的可愛模樣和鼻頭頂了多顆橘子的強大平衡感，經典呆萌畫面令人融化，即使水豚君的表情包可能只是「什麼事？我在哪？」的旁白搞笑鏡頭。園區內整體規劃完善，也有提供DIY的手作體驗，感受手做三色芋圓、蔥油餅的美味及樂趣。

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▲圖片來源：IG@shirleytraveler

張美阿嬤農場

園區地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號





台北市立動物園

來到【台北市立動物園】除了看熊貓團團圓圓以外，也可見群體行動的水豚君在池子裡賞花、優游的畫面！總可以看到猴子在水豚身旁陪伴，然而淡定的水豚大概滿腦子只想著「食物在哪」的心內話，每拍下一張照片就可以有許多搞笑的註解，也是專屬水豚君的魅力之一。

▲圖片來源：Taipei Zoo 臺北市立動物園 粉絲專頁

▲圖片來源：Taipei Zoo 臺北市立動物園 粉絲專頁

台北市立動物園

園區地址：台北市文山區新光路二段30號





埔心牧場

位於桃園市的【埔心牧場】腹地廣大，不只有露營營區，園區內還可野餐、騎單車，且牧場內的動物也很多種，與溫馴的水豚君合照更是此趟親子旅遊的最萌紀念照，可見小朋友無畏懼地餵食水豚、撫摸背部，也讓孩子能更親近大自然中的動物、更不怕生。

▲圖片來源：IG@runrun_0929

▲圖片來源：IG@cathychao29

埔心牧場

園區地址：桃園市楊梅區幼獅路一段439號





關西六福莊

【關西六福莊】為亞洲首座生態度假旅館，邀請大家與動物當鄰居、感受與動物零距離的互動體驗，而生態旅館中的「福豚」也是許多大朋友小朋友的最愛，觀察福豚作息和專注吃東西、瞇眼曬太陽、戲水泡湯時那自在放鬆地呆萌模樣！因此也特別規劃福豚專屬的房型和周邊相關商品，讓此趟體驗能是輕鬆又有趣的生態旅程。

▲圖片來源：關西六福莊

▲圖片來源：關西六福莊

關西六福莊

園區地址：新竹縣關西鎮60號





哈比丘茶樹森林

來到苗栗銅鑼鄉的世外桃源【哈比丘茶樹森林】，眺望山林中的美麗景色，在此與呆萌又淡定的水豚君會合，是再愜意不過的了，園區內也有哈比屋、山谷鞦韆、充滿樹蔭芬多精的吊床享受日光浴，養花區、茶樹老鐘、小羊區、湯姆樹屋等等設施與互動區都可有不同的生態體驗樂趣。此處距離大湖草莓園也很近，在草莓季節還可順道繞去採草莓。貼心提醒若想避免連假塞車或會車的話，粉絲專頁都有詳細的建議路線可以參考喔。

▲圖片來源：IG@teddyyy0701

▲圖片來源：IG@_mandy_0924_

哈比丘茶樹森林

園區地址：地圖導航「出磺坑」，再跟著哈比丘指示牌上山(若搜尋哈比丘茶樹森林會繞山路、相當危險！)





三隻小豬觀光農場

【三隻小豬觀光農場】飼養的動物物種多達二三十種，有狐獴、駱馬、長臂猿、梅花鹿、綿羊豬等等，還有可愛的水豚家族可以近距離接觸與互動！園區內有大型草原、兒童遊戲區、沙坑、DIY教室等，增加親子間的互動，讓孩子們能夠對於自然環境不再陌生，為旅程增添不同的體驗記憶，也成為人氣的親子旅遊景點之一。

▲圖片來源：三隻小豬觀光農場

三隻小豬觀光農場

園區地址：嘉義縣民雄鄉民新路369號

入園門票：全票100元





頑皮世界野生動物園

【頑皮世界】是全台灣能和動物最近距離接觸的動物園，沒有之一！有超多動物可以餵食牧草，像是羊駝、叢林袋鼠、侏儒山羊等部分動物區，更開放讓大家直接與動物近距離拍照餵食，不可錯過的「水豚君」餵食體驗購買牧草即可在柵欄外餵食，透過預約購買互動券更可以踏入水豚君的家中來個近距離的互動接觸。

▲圖片來源：頑皮世界野生動物園

入場前工作人員會提供小量的牧草給你，讓你可以近距離餵(勾)食(引)水豚，進食中的水豚是最好的拍攝時機，趁著牠們忙著咀嚼時在水豚身邊蹲下來就可以拍到很棒的照片囉。水豚是非常溫馴的草食性動物，小朋友如果不會害怕的話也可以自己入場！

▲圖片來源：頑皮世界野生動物園

頑皮世界野生動物園

園區地址：台南市學甲區三慶里 6 鄰頂洲 75-25 號





鹿境 Paradise Of Deer

位於南國墾丁的【鹿境 Paradise Of Deer】，園區內有成群的梅花鹿和水豚君可以近距離的互動，也成為熱門親子景點之一，透過掌心撫過牠們的肌膚感受不同的溫度，在餵養的過程中讓孩子能不怕生、自然地與牠們互動，且在粉絲專頁也都會有關於梅花鹿和水豚君的小小知識分享、相當可愛，下回來到墾丁不只去海灘，還可到此享受遠離塵囂的可愛秘密境地。

▲圖片來源：IG@monica51230

鹿境 Paradise Of Deer

園區地址：屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號





關於那些水豚君可能會讓你很意外的point：

1. 身為天竺鼠的近親，但水豚不只會游泳、還很悠然自在。

2. 別看水豚短短胖胖的身體、不利長跑，其強健有力的四肢可是短跑好手！

3. 水豚腳底板有一層愛心型腳墊，讓你知道少走路也能磨出愛心。

4. 水豚對食物的忠誠從一而終，吃草不會無聊，不給我吃我就「淡定」頂橘子表示。

5. 有點怕生，但你蹲低點讓我仔細瞧瞧，我會任你宰割撫摸餵食。

▲圖片來源：IG@mike_ya





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