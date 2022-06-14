夏天追浪必備！ 推薦北、東部「8大衝浪勝地」 新手也能輕鬆上手

夏天就是要衝海邊啊！相信有不少人的願望清單一定寫著「衝浪」兩個字，但可會因為各種給自己的藉口理由，讓這項代辦一直躺在清單裡頭。想知道台灣北、東部哪裡可以衝浪嗎？ReadyGo盤點北、東部8大衝浪勝地，不論是新手還是老鳥，都別錯過！你還在等什麼？趕快安排行程去海邊衝浪吧！

新北｜金山中角沙珠灣

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新北市政府為了提倡衝浪活動，在2020年特意在金山中角灣蓋了國際衝浪基地，讓所有人喜愛海邊、衝浪的朋友，能夠有一個完整能夠有一個完整衝浪的地點。中角沙珠灣，擁有絕佳的半月形海灣，可以說是北台灣最有名的衝浪勝地，在這裡不僅可以體驗衝浪，還有獨木舟等運動休閒運動等著你！這裡有許多衝浪教學店家，如果你是衝浪初學者，可以考慮從這裡開始哦！

地址｜新北市金山區台2線172號

新北｜石門白沙灣

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說到台北的衝浪勝地，石門白沙灣肯定赫赫有名，有北部最高級浪點之稱，經常會有長又順的好浪出現，但同時也具有一定的挑戰性，建議是有一定經驗的衝浪玩家再來挑戰。而在距離白沙灣的不遠處的婚紗廣場，也是一處浪點，不過這裡的浪較不穩定，且海流狀況較為危險，發生過不少不幸事件，要前往的朋友，要注意安全喔。

地址｜新北市石門區德茂里下員坑

新北｜萬里翡翠灣

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自從福華飯店結束營業後，萬里翡翠灣不僅搖身成為戲水秘境，更被譽為「台版金巴蘭」。這裡寧靜的氛圍吸引不少衝浪好手前往，不能出國沒關係，換上衝浪衣，帶上衝浪板，來萬里翡翠灣一樣能讓你度過如國外海島般的悠閒時光。

地址｜新北市萬里區翡翠路

新北｜福隆海水浴場

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福隆海水浴場不僅以沙雕知名，更是許多人喜歡的衝浪景點，可以說是講到北台灣衝浪點，絕對要有他！甚至距離海水浴場不遠處的東興宮闖場擁有不錯的浪點，還曾被美國衝浪雜誌獲選為世界前50的衝浪景點呢！這裡不但交通方便，浪況也適合新手哦！

地址｜新北市貢寮區福隆里福隆街40號

宜蘭｜蜜月灣

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擁有浪漫的名稱，卻是個刺激的衝浪地點，宜蘭大溪蜜月灣不僅是許多人喜歡的衝浪點，每年這裡甚至會舉辦盛大的衝浪賽事，不過這裡礁石較多、浪流較急，對於新手可能相對困難。順帶一提，這裡是北台灣大眾運輸最方便的衝浪點，搭乘火車到宜蘭大溪站，下車僅需步行數分鐘就可以抵達，即便是沒有自己交通工具的人也能輕鬆前往。

地址｜宜蘭縣頭城鎮合興路66號

宜蘭｜烏石港

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說到宜蘭衝浪，首先想到宜蘭烏石港！宜蘭頭城烏石港可說是衝浪玩家中最熱門的景點，浪況相當穩定，且海岸線長，無論是新手、老手，長板、短板都能享受，只不過因為熱門，因此這裡人潮較多，去衝浪的朋友們，記得都要保持禮貌，才能有好的衝浪環境喔！

地址｜宜蘭縣頭城鎮港口里港口路

宜蘭｜外澳雙獅

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相較於宜蘭烏石港，外澳雙獅算是較為清幽，因此吸引許多衝浪好手前來。這裡也十分適合初學者，不僅可以體驗衝浪樂趣，還能遠眺龜山島美景。

地址｜宜蘭縣頭城鎮濱海路二段

台東｜東河衝浪勝地

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東河，可以說是台灣三大衝浪勝地之一，每年不僅舉辦臺灣國際衝浪公開賽，美麗遼闊的海岸、潔淨無污染海水，加上台東美麗的海岸景致，總是吸引許多遊客、衝浪好手前來。如果是新手，烏石鼻及東河一帶的海域屬於沙岸地形，是較為安全的浪點，而擁有豐富經驗的老手則可以在八仙洞、成功一帶，這裡的衝浪點屬於定點起浪礁岩地形，擁有完美的浪型、海浪速度較快，是喜愛尋求刺激的衝浪者挑戰之地。

地點｜從台東市沿台11線北上，東河橋前右轉，在馬武窟溪口

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