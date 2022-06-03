快訊

今本土+7萬6517例 中重症增409、142人確診死亡

解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

露營新手救星！ 5大豪華Glamping「北部+宜蘭」懶人全包式六星級露營地必收藏

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台
照片授權：IG@yichen9160、IG@joy_wu06、照片授權：IG@locking_ryeh
照片授權：IG@yichen9160、IG@joy_wu06、照片授權：IG@locking_ryeh

作者：Funliday

早晨醒來，映入眼簾是一片蔚藍的海，或壯闊的山林，任由陽光揮灑在枕頭上，是多麼美好的一件事情。隨興而自在的戶外露營，近年逐漸演變成結合生活美學、人文品味的Glamping奢華露營。



照片授權：IG@locking_ryeh

露營，不再只是一頂帳和簡單餐食，而是只需準備簡單的過夜用品，露營新手也能輕鬆享受濃濃儀式感的戶外度假生活，例如不用自己費力搭起的豪華帳篷營區、BBQ晚餐、紅酒與牛排、星空電影院、露天瑜珈、採果或騎馬等全包式露營服務，適逢需要保持社交距離的疫情期間，還不立刻放下手機、工作和焦慮，好好沉醉大自然的蟲鳴鳥叫和星空瀰漫，感受時尚又豪華的露營之旅吧。

基隆暖暖豪華露營推薦拉波波村｜一泊三食的南法童話豪華露營村



照片授權：IG@derderboy

距離台北僅需30分鐘車程，即可來到位於基隆暖暖-暖東峽谷畔的拉波波村，營區生態豐富，春天夜觀螢火蟲、夏天飽覽銀河、秋天則可以循著淡蘭古道觀賞原始森林，若是遇到下雨天，也有各種半室內遊憩設施如軟式射箭、彈跳床、手足球台和桌遊等讓人玩到不想睡；拉波波村的豪華露營區共有24座白色調的神殿帳，每個營帳都有專屬獨立衛浴帳、冷暖氣機和戶外露營椅，坐在南法風情營區中，品嚐溪畔下午茶、半自助式BBQ峽谷晚宴、早午餐等一泊三食的豪華懶人旅行，真是太享受了。



照片授權：IG@perrypeirui



照片授權：IG@melodyliu27

基隆暖暖懶人露營二日遊：

新北金山豪華露營推薦半島秘境｜一泊一食的海景半島露營地



照片授權：IG@ring_all_day

在星空下與海浪濤聲共眠一宿，應該是許多人夢寐以求的渡假首選！坐擁北海岸蔚藍海景的新北石門半島秘境露營地，隨風迎來盡是令人愉悅的海洋氣息，可以選擇自己搭棚的草地營位，或是直接入住豪華神殿帳篷、半透明星空帳篷、蒙古包，豪華帳篷包含雙人床與寢具組、桌椅燈飾與地毯、甚至冷氣都準備妥當，房客只需直接入住，望向夕陽漸漸西沉，銀河星星高掛夜空，然後在同一地點等待日出升起，享受被大海包圍的露營之旅。



照片授權：IG@fion_enjoylife



照片授權：IG@annie032974

新北石門懶人露營二日遊：

新竹橫山豪華露營推薦野漾莊園｜一泊四食的肖楠森林隱世露營區



照片授權：IG@jane__yuuug

隱居在新竹橫山的肖楠原始森林之中，佔地遼闊的野漾莊園，是2021年底最新開幕的豪華露營地，坐擁占地近兩萬坪的營地空間，有佈置唯美風格的白色豪華帳篷、獨立樹屋和合掌小木屋，其中豪華帳篷營地更有分成隱蔽性高的獨立營區、地勢偏高的景觀營區、餐飲遊憩機能方便的中央營區，講究且豪華的帳篷空間內有獨立衛浴、加大雙人床墊及各種媲美飯店等級的家電家飾品，精緻夢幻的一泊四食餐點，更是吃得到A5和牛、伊比利豬排、龍蝦鮑魚干貝等級的食材，到了晚上還會點燃營火，放映星空露天電影院，氣氛相當浪漫。



照片授權：IG@jane__yuuu



照片授權：IG@joy_wu06

新竹橫山懶人露營二日遊：

宜蘭冬山豪華露營推薦田野森農場｜一泊二食的百坪獨立生態營區



照片授權：IG@twinklytiffany_kuan、catlygator

開車經過梅花湖、果園、茶園等觀光農業區，抵達位於宜蘭冬山的田野森農場，甫於2021年夏天開幕，主打獨享80-150坪獨立大空間的豪華露營場地，分別有6-8人入住的迷你群和12-16人入住的澎澎群，放眼望去的綠茵草皮、神殿帳篷、大客廳帳、獨立盥洗空間及開放式雙主廚自炊廚房空間，通通無須與陌生房客共用；晚餐提供BBQ自助海陸烤肉，早餐則由營區準備時令水果沙拉和可頌三明治，若是還有時間，也可以報名當季採果體驗，或柚子或芭樂，或繼續待在客廳帳享受山林鄉野間的恬靜時光。



照片授權：IG@twinklytiffany_kuan、catlygator



照片授權：IG@yiting_la

宜蘭冬山懶人露營二日遊：

桃園復興豪華露營推薦 飛鼠不渴｜一泊二食的原住民狩獵體驗營區



照片授權：IG@yichen9160

營區處在雲霧繚繞的泰雅族部落之中，除了自搭帳的區域外，更能體驗豪華寬敞的南法狩獵帳，帳內含有冷氣機、暖氣機及除濕機等設備，營區內外皆可一覽遼闊的山景，加購餐點後即可品嚐部落特色美食，如部落年輕人主廚駐點的無菜單料理和眾多旅客喜愛的手打漢堡，四周還有滿滿的橘子樹，正逢季節的話也能體驗採果樂趣，最特別的是小獵人狩獵行程體驗，畫上黥面帶上弓箭，大人小孩都能一同參與，讓小孩在露營中更加認識原住民的世界。



照片授權：IG@獵人食坊 hunter_kitchen01



照片授權：IG@erica_peng

桃園復興懶人露營二日遊：

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：Glamping正夯！露營新手救星， 5大豪華懶人全包式六星級露營地點來囉！北部、宜蘭地區篇

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

露營 IG 基隆

延伸閱讀

闖布農族祭祀聖地野炊 遊客致歉

The North Face就是那麼會！包辦夏季戲水、露營機能穿搭

福斯商旅Caddy專用的「VanLife Box好野露營組」來了！免17萬就能晉升露營玩家

遊客入台東布農族祭祀聖地露營野炊引眾怒 鞠躬道歉！

相關新聞

露營新手救星！ 5大豪華Glamping「北部+宜蘭」懶人全包式六星級露營地必收藏

早晨醒來，映入眼簾是一片蔚藍的海，或壯闊的山林，任由陽光揮灑在枕頭上，是多麼美好的一件事情。隨興而自在的戶外露營，近年逐漸演變成結合生活美學、人文品味的Glamping奢華露營。

最美望海書店必去！ 全台6間「特色主題書店」 懷舊客桌椅帶你回味獨書時光

你也喜歡走進書店裡感受紙本書的溫度嗎？看著每間書店的特色選書以及書籍的陳列方式，總會讓人覺得心情愉悅，也或許能夠在逛書店時遇到適合自己的那本書、在文字之間得到力量。一起來看看以下六間分布在台灣各地的特色書店，跟著文字和書本的腳步展開知性的文藝之旅吧！

小琉球潛水、牛奶海SUP、清水斷崖獨木舟！今夏8大必玩「水上活動」沁涼消暑去

今天夏天的玩水計畫擬定了沒？如果還沒，看完這篇你可以和旅伴開始著手計畫了，不然再晚就都被訂完了！ 這次橘小編盤點了今年8個必玩的水上活動，包括去年預訂爆棚的「小琉球潛水」、「花蓮清水斷崖獨木舟」、「宜蘭龜山島牛奶海SUP體驗」、還有今年最新的「澎湖南方四島浮潛」 介紹這麼多不怕你們玩不完，只怕你們手速不夠快訂不到啊！ 哪7大必玩水上活動？ 1. 宜蘭龜山島牛奶海SUP體驗 2. 花蓮清水斷崖獨木舟體驗 3. 澎湖南方四島浮潛 4. 小琉球潛水體驗 5. 宜蘭單堂衝浪體驗 6. 台北滑水風浪板體驗 7. 花蓮急流泛舟

精選全台8間「老宅獨立書店」　結合咖啡廳、展覽，點杯茶享受老屋中的書香氛圍

近期掀起一股老宅風潮，似乎有股不可抗的魅力存在，而處於老宅中的獨立書店更是讓人嚮往，有如踏進不同的時空背景中，打開泛黃的書本、感受經年累月的書香，讓人可在此將心靈沉澱、與自己對話，本篇特別精選全台老宅獨立書店，讓你找到一處讓靈魂安放的所在。

市集控必收藏！北部5大「人氣文青市集、文創園區」週末必逛集合

近年台灣吹起一股創意市集風，許多城市開始有了屬於自己的市集文化，如穿出二手潮流古著的邊緣人市集、集結雙北和宜蘭手作素人的好好手感微笑市集、攜手北部藝術創作與表演者的水水市集、以及從產地到餐桌直送的假日農夫市集等，各式各樣的主題性市集紛紛湧入不同領域的職人、創作者或斜槓青年於週末擺起攤來，琳瑯滿目的文青雜貨和文創商品，實在好想給他買下去！

全台精選5家「峇厘島風渡假莊園」置身南洋　熱帶植栽環繞、泳池享漂浮下午茶

每到了夏天，總會想要懶洋洋的曬著太陽，放鬆心情，很多人更會選擇在暑假期間出國度假放風，雖然目前因為疫情影響還無法出國旅遊，但即使不出國，也能在台灣感受到滿滿南洋風情！以下整理了5間全台各地的南洋風旅宿，一起來場偽出國的夏日小旅行吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。