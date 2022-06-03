露營新手救星！ 5大豪華Glamping「北部+宜蘭」懶人全包式六星級露營地必收藏

早晨醒來，映入眼簾是一片蔚藍的海，或壯闊的山林，任由陽光揮灑在枕頭上，是多麼美好的一件事情。隨興而自在的戶外露營，近年逐漸演變成結合生活美學、人文品味的Glamping奢華露營。





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露營，不再只是一頂帳和簡單餐食，而是只需準備簡單的過夜用品，露營新手也能輕鬆享受濃濃儀式感的戶外度假生活，例如不用自己費力搭起的豪華帳篷營區、BBQ晚餐、紅酒與牛排、星空電影院、露天瑜珈、採果或騎馬等全包式露營服務，適逢需要保持社交距離的疫情期間，還不立刻放下手機、工作和焦慮，好好沉醉大自然的蟲鳴鳥叫和星空瀰漫，感受時尚又豪華的露營之旅吧。

基隆暖暖豪華露營推薦拉波波村｜一泊三食的南法童話豪華露營村





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距離台北僅需30分鐘車程，即可來到位於基隆暖暖-暖東峽谷畔的拉波波村，營區生態豐富，春天夜觀螢火蟲、夏天飽覽銀河、秋天則可以循著淡蘭古道觀賞原始森林，若是遇到下雨天，也有各種半室內遊憩設施如軟式射箭、彈跳床、手足球台和桌遊等讓人玩到不想睡；拉波波村的豪華露營區共有24座白色調的神殿帳，每個營帳都有專屬獨立衛浴帳、冷暖氣機和戶外露營椅，坐在南法風情營區中，品嚐溪畔下午茶、半自助式BBQ峽谷晚宴、早午餐等一泊三食的豪華懶人旅行，真是太享受了。





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基隆暖暖懶人露營二日遊：





新北金山豪華露營推薦半島秘境｜一泊一食的海景半島露營地





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在星空下與海浪濤聲共眠一宿，應該是許多人夢寐以求的渡假首選！坐擁北海岸蔚藍海景的新北石門半島秘境露營地，隨風迎來盡是令人愉悅的海洋氣息，可以選擇自己搭棚的草地營位，或是直接入住豪華神殿帳篷、半透明星空帳篷、蒙古包，豪華帳篷包含雙人床與寢具組、桌椅燈飾與地毯、甚至冷氣都準備妥當，房客只需直接入住，望向夕陽漸漸西沉，銀河星星高掛夜空，然後在同一地點等待日出升起，享受被大海包圍的露營之旅。





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新北石門懶人露營二日遊：





新竹橫山豪華露營推薦野漾莊園｜一泊四食的肖楠森林隱世露營區





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隱居在新竹橫山的肖楠原始森林之中，佔地遼闊的野漾莊園，是2021年底最新開幕的豪華露營地，坐擁占地近兩萬坪的營地空間，有佈置唯美風格的白色豪華帳篷、獨立樹屋和合掌小木屋，其中豪華帳篷營地更有分成隱蔽性高的獨立營區、地勢偏高的景觀營區、餐飲遊憩機能方便的中央營區，講究且豪華的帳篷空間內有獨立衛浴、加大雙人床墊及各種媲美飯店等級的家電家飾品，精緻夢幻的一泊四食餐點，更是吃得到A5和牛、伊比利豬排、龍蝦鮑魚干貝等級的食材，到了晚上還會點燃營火，放映星空露天電影院，氣氛相當浪漫。





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新竹橫山懶人露營二日遊：





宜蘭冬山豪華露營推薦田野森農場｜一泊二食的百坪獨立生態營區





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開車經過梅花湖、果園、茶園等觀光農業區，抵達位於宜蘭冬山的田野森農場，甫於2021年夏天開幕，主打獨享80-150坪獨立大空間的豪華露營場地，分別有6-8人入住的迷你群和12-16人入住的澎澎群，放眼望去的綠茵草皮、神殿帳篷、大客廳帳、獨立盥洗空間及開放式雙主廚自炊廚房空間，通通無須與陌生房客共用；晚餐提供BBQ自助海陸烤肉，早餐則由營區準備時令水果沙拉和可頌三明治，若是還有時間，也可以報名當季採果體驗，或柚子或芭樂，或繼續待在客廳帳享受山林鄉野間的恬靜時光。





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宜蘭冬山懶人露營二日遊：





桃園復興豪華露營推薦 飛鼠不渴｜一泊二食的原住民狩獵體驗營區





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營區處在雲霧繚繞的泰雅族部落之中，除了自搭帳的區域外，更能體驗豪華寬敞的南法狩獵帳，帳內含有冷氣機、暖氣機及除濕機等設備，營區內外皆可一覽遼闊的山景，加購餐點後即可品嚐部落特色美食，如部落年輕人主廚駐點的無菜單料理和眾多旅客喜愛的手打漢堡，四周還有滿滿的橘子樹，正逢季節的話也能體驗採果樂趣，最特別的是小獵人狩獵行程體驗，畫上黥面帶上弓箭，大人小孩都能一同參與，讓小孩在露營中更加認識原住民的世界。





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桃園復興懶人露營二日遊：





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