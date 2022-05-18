快訊

鴻海揪內鬼！協理狂收上億「好處費」 判賠公司千萬違約金

本土確診將出現黃金交叉 醫估：中南部就快超過北北基桃

小琉球潛水、牛奶海SUP、清水斷崖獨木舟！今夏8大必玩「水上活動」沁涼消暑去

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

今天夏天的玩水計畫擬定了沒？如果還沒，看完這篇你可以和旅伴開始著手計畫了，不然再晚就都被訂完了！這次橘小編盤點了今年8個必玩的水上活動，包括去年預訂爆棚的「小琉球潛水」、「花蓮清水斷崖獨木舟」、「宜蘭龜山島牛奶海SUP體驗」、還有今年最新的「澎湖南方四島浮潛」，介紹這麼多不怕你們玩不完，只怕你們手速不夠快訂不到啊！

哪8大必玩水上活動呢？

1. 宜蘭龜山島牛奶海SUP體驗

2. 花蓮清水斷崖獨木舟體驗

3. 澎湖南方四島浮潛

4. 小琉球潛水體驗

5. 宜蘭單堂衝浪體驗

6. 台北滑水風浪板體驗

7. 花蓮急流泛舟

8. 花蓮溯溪體驗

  

詳細介紹

1. IG最火打卡景點｜龜山島牛奶海SUP體驗

價格區間：約 NT$2,000-5,000 /人

水上活動地點：宜蘭龜山島

沒去過但一定聽過或遠眺過龜山島

這次橘小編推薦的其中一個玩水行程就是要一窺這座神祕島嶼，因其周邊遇上高溫海底湧泉自然形成的海域，因有如牛奶般的療癒漸層色，被許多網友稱為最美海域的「牛奶海」。

圖片來源：Supertofa
圖片來源：Supertofa

既然都來到難得的海域，水上活動絕不是搭船登島那麽簡單

當然要體驗站在SUP上輕鬆愜意的滑在大海上，近距離的欣賞龜山島。

特別提醒大家，接下來的6月-8月剛好是去牛奶海的最佳時機唷！

2. 全台最美日出｜花蓮清水斷崖獨木舟

價格區間：約 NT$ 1600 /人

水上活動地點：花蓮縣秀林鄉

清水斷崖為台灣知名的海岸斷崖，位於蘇花公路和平至崇德之間，綿延21公里的壯闊海景，被列為台灣八大景之一外，更讓台灣人和外國人都一致公認是台灣最美海岸，以及看日出的最佳地點！

這次橘小編推薦的清水斷崖獨木舟，最經典的玩法就是追日出，清晨04:30集合後由教練先進行操槳教學和告知海上注意事項後出發，約莫05:30就可以在獨木舟上親眼目睹日出從海平面升起的最美畫面，非常壯觀。

3. 澎湖跳島秘境大公開｜南方四島浮潛

價格區間：包船約 NT$ 13,600 /人

水上活動地點：台南安平進出

如果你對於市面上的熱門行程比較興趣缺缺，那接下來橘小編推薦的這個你可以好好考慮，從台南出發，搭乘遊艇，乘著風迎著浪，在未經過度開發的南方四島浮潛、體驗SUP或獨木舟，用自己的方式享受沒有過多遊客的秘境。

圖片來源：Supertofa
圖片來源：Supertofa

這個水上活動的主要行程就是搭遊艇穿梭在南方四島，包括東吉嶼，西吉嶼，東嶼坪嶼，西嶼坪嶼，除了水上活動之外，也有保留時間讓大家登島逛逛，去探索世界唯二的藍洞等，保證會度過非常充實的二日遊。

4. 最美離島水下世界｜小琉球潛水體驗

價格區間：包船約 NT$ 34,000 - NT$ 37,000 /艘

水上活動地點：屏東小琉球

說到水上活動當然少不了台灣最美的離島之一「小琉球」，位於屏東的小琉球非常適合進行各式的水上活動，包括浮潛、自由潛水和SUP等，因全年氣候溫暖，平均水溫皆為25度左右，就算是冬天也不覺得冷。

除了絕佳的氣候和水域條件，還有一項是橘小編會推薦的最主要原因，只要在小琉球下水非常有機會遇見海龜，而且是很大隻、很近距離看見牠！

如果有機會看見海龜，記得不要追逐或觸碰去驚嚇到海龜，不然很可能會吃上貴貴的罰單唷！

5. 初學者也能輕鬆上手！｜宜蘭單堂衝浪體驗

價格區間：約 NT$ 1,800 /人 (2小時教學)

水上活動地點：宜蘭外澳或雙獅海灘

說到水上活動當然少不了北部人的衝浪勝地「宜蘭」，每年夏天在宜蘭海邊，從清晨到傍晚總是可以看到很多衝浪好手，你也曾想過某一年夏天要跟他們一樣帥氣的站在浪板上追浪嗎？那就是今年了！

在享受衝浪前你得先學會這項技能，所以橘小編在今天正式邁入夏天前，規劃了單堂衝浪體驗，專業的衝浪教練從陸上指導到下水陪衝，橘子貓2小時的宜蘭衝浪課讓你感受在衝浪板上起乘，享受在浪上滑行的快感！非常適合單人女性參加喔～

6. 水上速度快感｜台北滑水風浪板

價格區間：體驗約 NT$ 900 - NT$ 2,000 /人

水上活動地點：台北關渡、台北社子島、新北微風運河

如果你是北部的上班族或學生，沒有太多時間去離島或東部但又想玩水上活動，那橘小編非常推薦近年來北部非常流行的「滑水」和「風浪板」，在關渡、社子島、微風運河都有可以提供體驗的店家，非常適合再忙也要玩水的人！

7. 來趟驚險刺激的冒險旅程｜花蓮急流泛舟

價格區間：約 NT$ 500 - NT$ 1,100 /人

水上活動地點：花蓮秀姑巒溪

花蓮除了每年夏天都非常熱門的獨木舟，其實還有很多水上活動，其中有一項橘小編特別推薦給喜歡冒險、刺激的人，就是「急流泛舟」，而且地點一定要選在東部最大河川，也是最適合泛舟的地點，今年夏天準備好冒險了嗎？

  

8. 秘境溯溪與峽谷絕世美景｜花蓮溯溪體驗

價格區間：NT 1,000 - NT 2,400 /人

水上活動地點：花蓮砂婆礑、翡翠谷、三棧南溪、翡翠谷等

若有機會到花蓮旅遊，除了到清水斷崖玩獨木舟外，溯溪也是很棒的夏天旅遊選擇唷！！全家大小一同出遊，享受花蓮溪谷的芬多精與森林浴、跳潭、沖瀑！

  

橘貓貼心建議

各式各樣的水上活動從台北、宜蘭、花蓮、小琉球到南方四島，看完是不是非常期待夏天的到來，在期待的同時建議大家可以開始著手計畫了，因為才五月份龜山島牛奶海就快被訂滿了，手速不夠快就要等明年了！

橘子貓TTtrips

FB：https://www.facebook.com/8cartw/

IG：https://www.instagram.com/tttrips_tw/

延伸閱讀：今夏搭帆船出海吧！遇見浪漫龜山島牛奶海、秘境玩SUP！　

想暸解更多牛奶海行程，請上「橘子貓 TTtrips」官網推薦「橘子貓TTtrips」IG

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

水上活動 小琉球 龜山島

延伸閱讀

宜蘭民間暖贈愛心蛋糕挺醫護 企業慨捐300份快篩助弱勢

花蓮西瓜減產價格上漲 警出動空拍機高空護瓜

花蓮佐倉步道引水不易 公廁整修封閉下周重啟

花蓮西瓜價格看漲 警方出動空拍機全方位護瓜

相關新聞

小琉球潛水、牛奶海SUP、清水斷崖獨木舟！今夏8大必玩「水上活動」沁涼消暑去

今天夏天的玩水計畫擬定了沒？如果還沒，看完這篇你可以和旅伴開始著手計畫了，不然再晚就都被訂完了！ 這次橘小編盤點了今年8個必玩的水上活動，包括去年預訂爆棚的「小琉球潛水」、「花蓮清水斷崖獨木舟」、「宜蘭龜山島牛奶海SUP體驗」、還有今年最新的「澎湖南方四島浮潛」 介紹這麼多不怕你們玩不完，只怕你們手速不夠快訂不到啊！ 哪7大必玩水上活動？ 1. 宜蘭龜山島牛奶海SUP體驗 2. 花蓮清水斷崖獨木舟體驗 3. 澎湖南方四島浮潛 4. 小琉球潛水體驗 5. 宜蘭單堂衝浪體驗 6. 台北滑水風浪板體驗 7. 花蓮急流泛舟

精選全台8間「老宅獨立書店」　結合咖啡廳、展覽，點杯茶享受老屋中的書香氛圍

近期掀起一股老宅風潮，似乎有股不可抗的魅力存在，而處於老宅中的獨立書店更是讓人嚮往，有如踏進不同的時空背景中，打開泛黃的書本、感受經年累月的書香，讓人可在此將心靈沉澱、與自己對話，本篇特別精選全台老宅獨立書店，讓你找到一處讓靈魂安放的所在。

市集控必收藏！北部5大「人氣文青市集、文創園區」週末必逛集合

近年台灣吹起一股創意市集風，許多城市開始有了屬於自己的市集文化，如穿出二手潮流古著的邊緣人市集、集結雙北和宜蘭手作素人的好好手感微笑市集、攜手北部藝術創作與表演者的水水市集、以及從產地到餐桌直送的假日農夫市集等，各式各樣的主題性市集紛紛湧入不同領域的職人、創作者或斜槓青年於週末擺起攤來，琳瑯滿目的文青雜貨和文創商品，實在好想給他買下去！

全台精選5家「峇厘島風渡假莊園」置身南洋　熱帶植栽環繞、泳池享漂浮下午茶

每到了夏天，總會想要懶洋洋的曬著太陽，放鬆心情，很多人更會選擇在暑假期間出國度假放風，雖然目前因為疫情影響還無法出國旅遊，但即使不出國，也能在台灣感受到滿滿南洋風情！以下整理了5間全台各地的南洋風旅宿，一起來場偽出國的夏日小旅行吧！

苗栗最新「金黃花浪」美翻、彰化虎山巖「3萬株金針花海」爆開！母親節免費賞花亮點

中部最耀眼金黃花季來襲！結束短暫連假後即將迎來母親節，除了早前跟大家分享的日月潭「金針花海秘境」，苗栗其實也有2022最新打卡點，任大家沉浸在金黃花浪中，而知名的虎山巖金針花也開得浪漫，預計本週末達最

日月潭「3公頃金針花秘境」開成地面版繁星！桃園「4000株孝子百合花」雪白滿開飄仙氣

5月連假最美花海就決定是你！隨著花旗木、四月雪桐花遍地開花，同樣飄仙氣的百合花景點已滿開，還有金燦燦的金針花秘境隱身南投日月潭，目前正積極盛放中，兩大全新美景讓大家勞動節、母親節不愁沒地方賞花。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。