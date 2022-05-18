小琉球潛水、牛奶海SUP、清水斷崖獨木舟！今夏8大必玩「水上活動」沁涼消暑去

今天夏天的玩水計畫擬定了沒？如果還沒，看完這篇你可以和旅伴開始著手計畫了，不然再晚就都被訂完了！這次橘小編盤點了今年8個必玩的水上活動，包括去年預訂爆棚的「小琉球潛水」、「花蓮清水斷崖獨木舟」、「宜蘭龜山島牛奶海SUP體驗」、還有今年最新的「澎湖南方四島浮潛」，介紹這麼多不怕你們玩不完，只怕你們手速不夠快訂不到啊！

哪8大必玩水上活動呢？

1. 宜蘭龜山島牛奶海SUP體驗

2. 花蓮清水斷崖獨木舟體驗

3. 澎湖南方四島浮潛

4. 小琉球潛水體驗

5. 宜蘭單堂衝浪體驗

6. 台北滑水風浪板體驗

7. 花蓮急流泛舟

8. 花蓮溯溪體驗

詳細介紹

1. IG最火打卡景點｜龜山島牛奶海SUP體驗

價格區間：約 NT$2,000-5,000 /人

水上活動地點：宜蘭龜山島

沒去過但一定聽過或遠眺過龜山島

這次橘小編推薦的其中一個玩水行程就是要一窺這座神祕島嶼，因其周邊遇上高溫海底湧泉自然形成的海域，因有如牛奶般的療癒漸層色，被許多網友稱為最美海域的「牛奶海」。

圖片來源：Supertofa

既然都來到難得的海域，水上活動絕不是搭船登島那麽簡單

當然要體驗站在SUP上輕鬆愜意的滑在大海上，近距離的欣賞龜山島。

特別提醒大家，接下來的6月-8月剛好是去牛奶海的最佳時機唷！

2. 全台最美日出｜花蓮清水斷崖獨木舟

價格區間：約 NT$ 1600 /人

水上活動地點：花蓮縣秀林鄉

清水斷崖為台灣知名的海岸斷崖，位於蘇花公路和平至崇德之間，綿延21公里的壯闊海景，被列為台灣八大景之一外，更讓台灣人和外國人都一致公認是台灣最美海岸，以及看日出的最佳地點！

這次橘小編推薦的清水斷崖獨木舟，最經典的玩法就是追日出，清晨04:30集合後由教練先進行操槳教學和告知海上注意事項後出發，約莫05:30就可以在獨木舟上親眼目睹日出從海平面升起的最美畫面，非常壯觀。

3. 澎湖跳島秘境大公開｜南方四島浮潛

價格區間：包船約 NT$ 13,600 /人

水上活動地點：台南安平進出

如果你對於市面上的熱門行程比較興趣缺缺，那接下來橘小編推薦的這個你可以好好考慮，從台南出發，搭乘遊艇，乘著風迎著浪，在未經過度開發的南方四島浮潛、體驗SUP或獨木舟，用自己的方式享受沒有過多遊客的秘境。

圖片來源：Supertofa

這個水上活動的主要行程就是搭遊艇穿梭在南方四島，包括東吉嶼，西吉嶼，東嶼坪嶼，西嶼坪嶼，除了水上活動之外，也有保留時間讓大家登島逛逛，去探索世界唯二的藍洞等，保證會度過非常充實的二日遊。

4. 最美離島水下世界｜小琉球潛水體驗

價格區間：包船約 NT$ 34,000 - NT$ 37,000 /艘

水上活動地點：屏東小琉球

說到水上活動當然少不了台灣最美的離島之一「小琉球」，位於屏東的小琉球非常適合進行各式的水上活動，包括浮潛、自由潛水和SUP等，因全年氣候溫暖，平均水溫皆為25度左右，就算是冬天也不覺得冷。

除了絕佳的氣候和水域條件，還有一項是橘小編會推薦的最主要原因，只要在小琉球下水非常有機會遇見海龜，而且是很大隻、很近距離看見牠！

如果有機會看見海龜，記得不要追逐或觸碰去驚嚇到海龜，不然很可能會吃上貴貴的罰單唷！

5. 初學者也能輕鬆上手！｜宜蘭單堂衝浪體驗

價格區間：約 NT$ 1,800 /人 (2小時教學)

水上活動地點：宜蘭外澳或雙獅海灘

說到水上活動當然少不了北部人的衝浪勝地「宜蘭」，每年夏天在宜蘭海邊，從清晨到傍晚總是可以看到很多衝浪好手，你也曾想過某一年夏天要跟他們一樣帥氣的站在浪板上追浪嗎？那就是今年了！

在享受衝浪前你得先學會這項技能，所以橘小編在今天正式邁入夏天前，規劃了單堂衝浪體驗，專業的衝浪教練從陸上指導到下水陪衝，橘子貓2小時的宜蘭衝浪課讓你感受在衝浪板上起乘，享受在浪上滑行的快感！非常適合單人女性參加喔～

6. 水上速度快感｜台北滑水風浪板

價格區間：體驗約 NT$ 900 - NT$ 2,000 /人

水上活動地點：台北關渡、台北社子島、新北微風運河

如果你是北部的上班族或學生，沒有太多時間去離島或東部但又想玩水上活動，那橘小編非常推薦近年來北部非常流行的「滑水」和「風浪板」，在關渡、社子島、微風運河都有可以提供體驗的店家，非常適合再忙也要玩水的人！

7. 來趟驚險刺激的冒險旅程｜花蓮急流泛舟

價格區間：約 NT$ 500 - NT$ 1,100 /人

水上活動地點：花蓮秀姑巒溪

花蓮除了每年夏天都非常熱門的獨木舟，其實還有很多水上活動，其中有一項橘小編特別推薦給喜歡冒險、刺激的人，就是「急流泛舟」，而且地點一定要選在東部最大河川，也是最適合泛舟的地點，今年夏天準備好冒險了嗎？

8. 秘境溯溪與峽谷絕世美景｜花蓮溯溪體驗

價格區間：NT 1,000 - NT 2,400 /人

水上活動地點：花蓮砂婆礑、翡翠谷、三棧南溪、翡翠谷等

若有機會到花蓮旅遊，除了到清水斷崖玩獨木舟外，溯溪也是很棒的夏天旅遊選擇唷！！全家大小一同出遊，享受花蓮溪谷的芬多精與森林浴、跳潭、沖瀑！

橘貓貼心建議

各式各樣的水上活動從台北、宜蘭、花蓮、小琉球到南方四島，看完是不是非常期待夏天的到來，在期待的同時建議大家可以開始著手計畫了，因為才五月份龜山島牛奶海就快被訂滿了，手速不夠快就要等明年了！

橘子貓TTtrips

FB： https://www.facebook.com/8cartw/

IG： https://www.instagram.com/tttrips_tw/

延伸閱讀： 今夏搭帆船出海吧！遇見浪漫龜山島牛奶海、秘境玩SUP！

想暸解更多牛奶海行程，請上「橘子貓 TTtrips」官網 、 推薦「橘子貓TTtrips」IG