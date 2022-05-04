苗栗最新「金黃花浪」美翻、彰化虎山巖「3萬株金針花海」爆開！母親節免費賞花亮點

中部最耀眼金黃花季來襲！結束短暫連假後即將迎來母親節，除了早前跟大家分享的日月潭「金針花海秘境」，苗栗其實也有2022最新打卡點，任大家沉浸在金黃花浪中，而知名的虎山巖金針花也開得浪漫，預計本週末達最美花況，適合在地民眾就近賞花。

苗栗：大湖金針廊道

圖／IG@yajouhsu授權

拋開苗栗大湖只有草莓的刻板印象吧！近期在地有處2022新登場的金針廊道，地點位於社寮角堤防旁，盛放得十分茂密的花朵點亮了小斜坡，不必翻山越嶺即可欣賞平地金針花，成為洗版社群的新秘境。延綿數百公尺的花毯也規劃了走道，讓遊客得以自由美拍，不必跑到花東也能有季節限定金色花墻，隨拍雖美更新大家的圖庫。

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大湖金針廊道地點：苗栗縣大湖鄉細道邦道4號備註：Google導航千玉草莓園

彰化：虎山巖金針花海

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坐落八卦山的彰化虎山巖金針花海，為近幾年的熱門必訪，占地6公頃的園區種有3萬多株山丘金針花，沿著好走的坡道可以近距離欣賞金黃美景，被滿滿的金針花包圍。官方預估最佳花期落在母親節當週，不過花季可持續至6月中，提醒大家園區人潮若過多也實施總量管制，且賞花記得全程佩戴口罩，出外配合防疫，安心出遊、健康回家。

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花壇虎山巖金針花海地點：彰化縣花壇鄉虎山街1號

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