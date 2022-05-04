快訊

疫情預測神準柯文哲被封「預言家 」 陳時中：印度神童也不錯

快篩試劑遭批買貴 陳時中公布各國價格「我們較便宜」

又和綠營有關！徐巧芯爆羅氏台灣經銷商是前綠委哥哥

苗栗最新「金黃花浪」美翻、彰化虎山巖「3萬株金針花海」爆開！母親節免費賞花亮點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@phoebeliu_授權、圖／IG@killer612060授權、圖／IG@yajouhsu授權
圖／IG@phoebeliu_授權、圖／IG@killer612060授權、圖／IG@yajouhsu授權

中部最耀眼金黃花季來襲！結束短暫連假後即將迎來母親節，除了早前跟大家分享的日月潭「金針花秘境」，苗栗其實也有2022最新打卡點，任大家沉浸在金黃花浪中，而知名的虎山巖金針花也開得浪漫，預計本週末達最美花況，適合在地民眾就近賞花。

苗栗：大湖金針廊道

圖／IG@yajouhsu授權
圖／IG@yajouhsu授權

拋開苗栗大湖只有草莓的刻板印象吧！近期在地有處2022新登場的金針廊道，地點位於社寮角堤防旁，盛放得十分茂密的花朵點亮了小斜坡，不必翻山越嶺即可欣賞平地金針花，成為洗版社群的新秘境。延綿數百公尺的花毯也規劃了走道，讓遊客得以自由美拍，不必跑到花東也能有季節限定金色花墻，隨拍雖美更新大家的圖庫。

圖／IG@yajouhsu授權
圖／IG@yajouhsu授權
圖／IG@phoebeliu_授權、圖／IG@yajouhsu授權
圖／IG@phoebeliu_授權、圖／IG@yajouhsu授權

大湖金針廊道
地點：苗栗縣大湖鄉細道邦道4號
備註：Google導航千玉草莓園

彰化：虎山巖金針花海

圖／IG@killer612060授權
圖／IG@killer612060授權

坐落八卦山的彰化虎山巖金針花海，為近幾年的熱門必訪，占地6公頃的園區種有3萬多株山丘金針花，沿著好走的坡道可以近距離欣賞金黃美景，被滿滿的金針花包圍。官方預估最佳花期落在母親節當週，不過花季可持續至6月中，提醒大家園區人潮若過多也實施總量管制，且賞花記得全程佩戴口罩，出外配合防疫，安心出遊、健康回家。

圖／IG@killer612060授權
圖／IG@killer612060授權

花壇虎山巖金針花海
地點：彰化縣花壇鄉虎山街1號

延伸閱讀：

日月潭「金針花海秘境」開成地面版繁星！桃園「4000株孝子百合花」雪白滿開飄仙氣

星巴克無限暢飲、母親節媽媽半價吃免200！宜蘭礁溪2大飯店「Buffet吃到飽」優惠

母親節 金針花 花海 美景 熱門打卡 秘境

相關新聞

苗栗最新「金黃花浪」美翻、彰化虎山巖「3萬株金針花海」爆開！母親節免費賞花亮點

中部最耀眼金黃花季來襲！結束短暫連假後即將迎來母親節，除了早前跟大家分享的日月潭「金針花海秘境」，苗栗其實也有2022最新打卡點，任大家沉浸在金黃花浪中，而知名的虎山巖金針花也開得浪漫，預計本週末達最

日月潭「3公頃金針花秘境」開成地面版繁星！桃園「4000株孝子百合花」雪白滿開飄仙氣

5月連假最美花海就決定是你！隨著花旗木、四月雪桐花遍地開花，同樣飄仙氣的百合花景點已滿開，還有金燦燦的金針花秘境隱身南投日月潭，目前正積極盛放中，兩大全新美景讓大家勞動節、母親節不愁沒地方賞花。

精選全台8大部落新玩法！夜間捉溪蝦、探訪地下屋再大啖原民美食　回歸大自然的純粹

因為疫情已經好久沒出國，快被悶壞了嗎？海外旅遊被迫暫停的現在，相較於只是打卡拍照就結束的行程，在台灣各地反而興起了體驗式旅遊的風潮，尤其是在我們歷史發展上扮演重要角色的原住民，更是成為遊客們想要深入了解的文化之一！今天，ReadyGo 精選了全台 8 個知名的原住民體驗活動，與我們一起前進部落吧！

回訪意願超高！親子出遊5大熱點　「動物造型遊具、森林冒險遊戲場」玩到沒電

從台北的高鐵站出站後開車半小時的車程，寶寶溫親自玩過好多次才分享出來，這些好停車又多元面向的超人氣去處，寓教於樂、動靜皆宜，大人小孩不論晴雨都能玩到High翻天！

2022螢火蟲季登場，全台五大「螢火蟲景點+住宿」推薦！「這裡」賞螢之外還能賞油桐花！

一年一度的螢火蟲季登場啦！想欣賞最美的螢火蟲，該去哪裡好？Booking.com為各位精選出全台5處「螢火蟲景點」推薦，不只分享螢火蟲目地的，還為大家精選出5家熱門住宿，讓你賞螢火蟲之際，不需要煩惱住

2022五月雪紛飛！全台6大「雪白油桐花毯」私房秘境　輕鬆好走又好拍

每年油桐花季節一到，台灣各地從北到南超過70條賞桐地點，總能眺望如白雲朵朵般綻放樹梢的油桐花，當漫步古道置身林間，片片白色花瓣隨風落滿地，形成一條浪漫的雪白花毯，光是蹲坐在地，抬頭呆望樹與花的紛紛落下，就叫人沉醉不已。想要來一場輕鬆踏青的五月雪賞桐之旅，除了廣為人知的新北土城桐花公園、新北承天禪寺、桃園大溪花海農場、桃園龍潭小粗坑古道、苗栗銅鑼客家大院桐花樂活公園、西湖渡假村、彰化芬園挑水古道及雲林古坑荷苞山桐花公園，全台各地還有數條走起來輕鬆不費力的賞桐秘境，走，周末就追雪去！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。