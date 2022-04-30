回訪意願超高！親子出遊5大熱點　「動物造型遊具、森林冒險遊戲場」玩到沒電

【整理：行遍天下，圖／文：寶寶溫】

從台北的高鐵站出站後開車半小時的車程，寶寶溫親自玩過好多次才分享出來，這些好停車又多元面向的超人氣去處，寓教於樂、動靜皆宜，大人小孩不論晴雨都能玩到High翻天！





三重熊猴森樂園 百種遊戲設施任你玩

全台最大的特色公園「熊猴森樂園」有超過30座各式溜滑梯，結合台灣特有種動物造型，讓你一路滑向大草地，可愛的台灣黑熊、帝雉、台灣獼猴、雲豹、梅花鹿都來助陣，7公尺高的瀑布滑草場，玩一次就很難忘，孩子會天天吵著要來。荷葉蹦蹦床、環形溜索也是超人氣的遊具，可以訓練手腳協調性，高鐵之旅別忘了來這個最強大的親子公園，租車過來堤防旁就有停車場，交通非常便利。

地址：新北市三重區疏洪東路一段與三陽路交叉口河堤處

時間：06:00-23:00





台北喜來登大飯店 叢林冒險假期

台北市區最佳親子飯店「台北喜來登大飯店」，推出塗鴉親子房大受歡迎，2022推出「叢林探險」親子假期，8大主題探險遊戲區玩到飽，親子互動魔術秀、爆米花電影院、扮家家酒露營區、全家互動玩樂電玩區都好好玩，還有父母的休息室，冰淇淋零食咖啡吃到飽，真的是老的小的都顧到了，專案還可享用十二廚自助早餐，叢林探險每週五至週日限定入住，讓你吃飽玩好度過愉快的高鐵假期。

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-2321-5511

FB：Sheraton Grand Taipei Hotel 台北喜來登大飯店

消費：叢林探險專案4,965元起，即日起至5/31五六日限定





國立臺灣博物館鐵道部 大小鐵道迷圓夢好去處

搭高鐵來台北玩，第一站或最後一站的好選擇，就是「國立臺灣博物館鐵道部」， 在台北北門旁，塵封已久的臺灣總督府交通局鐵道部，經過整修改建後重新開放，迷人的紅磚老建築超美的，互動式設施適合親子同樂，利用電腦塗鴉幫火車上顏色，就可以看到自己畫的火車在大螢幕上出現，孩子還可以買票搭小火車，認識鐵道號誌，最後別忘了去動態模型鐵道建築園區，重現1970年代的台北車站周邊街景。

地址：台北市大同區延平北路一段2號

電話：02-2558-9790

時間：週二至日 09:00-17:00（週一、除夕、大年初一公休）

FB：國立臺灣博物館 National Taiwan Museum

門票：全票100元，半票50元





南港中信金融園區文薈館 全景互動騎偉士牌機車

來推薦雨天晴天都能來的免費景點，從高鐵南港站搭捷運或租車都很方便，在南港軟體園區的中信金融園區文薈館，從大廳就讓人有驚喜，兩層樓高的LED數位投影，呈現四季變化，還有調皮的森林動物們來攪局，進入園區後騎上行動速克達，化身業務員穿梭台北街頭，戴上VR眼罩，只要用眼球跟頭部動作，就能點選你要的金融服務，彷彿置身未來的世界，金融主題的親子互動體驗，真的很新奇，一定要來試試看！

地址：台北市南港區經貿二路168號A棟1F

電話：02-3327- 7777分機1099

FB：中國信託文薈館 CTBC Museum

時間：11:00-17:30（週一休館）





台北南港公園 超好動森林冒險遊戲場

搭高鐵來台北玩，別錯過了台北的特色公園，森林系的南港公園，主打讓孩子自己去冒險，6大主題遊戲區穿梭林間好好玩，木屑鋪面樹屋溜滑梯是孩子的秘密基地，具挑戰性的天網攀爬網，可以訓練膽量，結合鞦韆、滑索的飛鳥溜索，超級刺激，小朋友都會放聲尖叫。公園旁的大草地好適合野餐，鋪上野餐墊，看著孩子玩耍，享受放牛吃草的悠閒時光。給孩子全新玩樂體驗的南港公園，快安排來走走。

地址：台北市南港區東新街170號





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