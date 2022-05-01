精選全台8大部落新玩法！夜間捉溪蝦、探訪地下屋再大啖原民美食　回歸大自然的純粹

因為疫情已經好久沒出國，快被悶壞了嗎？海外旅遊被迫暫停的現在，相較於只是打卡拍照就結束的行程，在台灣各地反而興起了體驗式旅遊的風潮，尤其是在我們歷史發展上扮演重要角色的原住民，更是成為遊客們想要深入了解的文化之一！今天，ReadyGo 精選了全台 8 個知名的原住民體驗活動，與我們一起前進部落吧！

宜蘭｜卡浪馬固工作室

泰雅族約在 250 年前遷徙至宜蘭和平溪上游，自此在南澳定居，而深耕當地的旅遊團隊「卡浪馬固工作室」便設計了一連串的溯溪行程，並邀請遊客體驗泰雅族生活中不可或缺的狩獵文化。卡浪馬固工作室的體驗活動主要分成溯溪和山林兩大類，一是帶領大家深入南澳的金洋部落，跟著河流的節奏漂流，二為認識獵人的路徑與傳統陷阱，並於最後享受美味的佳餚，特別推薦夏天安排來這裡玩喔～

圖／IG@abs29661230

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地址：宜蘭縣南澳鄉金洋村一鄰 12號

交通資訊：自行開車請於Google Maps搜尋【卡浪馬固旅遊工作室】。

桃園｜卡普部落竹農體驗

在桃園市境內唯一的山地區復興區，區內居民多為泰雅族原住民，而傳說有泰雅族的地方就有桂竹，因此在鄰近小烏來風景區的「卡普部落」便開放竹農體驗一日遊的行程，由專業人員教導遊客認識竹林，判斷一支竹何時可以摘取，進而體驗採桂竹筍、砍竹和製作食器，以及參與竹筒飯、小米醃肉、釀小米酒等料理過程，一切全都身體力行！

圖／IG@23.5nofficial

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圖／IG@bamboo_336

地址：桃園市復興區四鄰１號 (卡普部落)

交通資訊：大溪交流道下－縣道 112 甲線－省道臺 3 線－省道臺 7 線－興溪道路－（桃115）轉卡普道路，即可到達部落竹屋工坊。

南投｜逐露賽德克

主要分布於台灣中部的賽德克族，以織布工藝而聞名，所以在南投仁愛鄉的中原部落有「逐露賽德克」的體驗活動，教大家如何以棉線取代傳統苧麻，親手編織出代表賽德克族的手環。除此之外，活動中還可以學習賽德克族引以為傲的射箭技能，更安排了探索溪流自然生態以及設置蝦籠的體驗，讓大家體會夜間捉溪蝦的樂趣，一嘗大自然賦予的美味。

圖／IG@campkeeper.tw

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地址：築露中原露營區 (南投縣仁愛鄉原名路43附2號546)

交通資訊：自行開車請於Google Maps搜尋【築露中原露營區】。

花蓮｜馬拉桑獵人學校

記得小時候在課本看到阿美族的豐年祭圖片，就對那熱鬧非凡的節慶充滿好奇，如今我們可以直接到「馬拉桑獵人學校」穿上阿美族傳統服飾，體驗最道地的阿美族飲食文化！由幽默的獵人教練指導，一一體驗穿戴情人袋、DIY 手作竹筒飯、傳統射箭技能競賽、陸海空原始陷阱以及烤乳豬和小米酒品嚐等活動，很適合找家人或同事一同參與，感受阿美族的熱情魅力！

圖／IG@baibai_208

圖／IG@happy810625

圖／IG@happy810625

地址：花蓮縣吉安吉興二街231號

交通資訊：自行開車請於Google Maps搜尋【馬拉桑獵人學校】。

台東｜電光部落 Kapi 農園

位在台東的電光部落，相傳是先由兩位阿美族於此地開墾，並透過游泳、跑步和射箭擊退了前來爭地的卑南族，而現在部落裡依然保留了如排笛等阿美族特有的竹製樂器，以及當年嚇阻清兵進攻的竹炮。來到當地的「Kapi 農園」，遊客們可以體驗祈福、電光竹炮、山林野炊、搗麻糬、甜酒釀等活動，深刻貼近阿美族的傳統文化。

圖／IG@shengbei

圖／IG@shengbei

圖／IG@shengbei

地址：台東縣關山鎮電光里中興78號

交通資訊：自行開車請於Google Maps搜尋【台東縣關山鎮電光社區發展協會】。

蘭嶼｜達悟地下屋體驗

海洋民族達悟族與本島上的原住民有很大的不同，主要分布於蘭嶼島上，是唯一以漁業為主的原住民族，且以祈求飛魚豐收的飛魚祭而廣為人知。而為了避寒和抵擋颱風來襲，達悟族人發展出特有的「地下屋」建築，將主屋的架構以下凹式的型態建造，因此在當地設有達悟族導覽員帶領的地下屋體驗，讓你親自探訪達悟族人的智慧結晶！

圖／IG@monimo277

圖／IG@monimo277

地址：台東縣蘭嶼鄉野銀197-1號

交通資訊：Google Maps搜尋【野銀新東岸黑妞部落民宿】。

嘉義｜阿里山新美部落

鄒族人分布在嘉義阿里山山區一帶，所以下次有機會到阿里山旅遊時，不妨跟著部落長老學習設陷阱、射擊和如何搭建獵寮吧！來到海拔高度約在 400 至 800 公尺的「新美部落」，你可以體驗就地取材的樂趣，並且見識到鄒族人在打獵之後，處理動物毛皮的的鞣皮技術。至於體驗活動的重頭戲，則是動手將採集來的山棕葉、木頭、藤蔓和竹子搭建為獵寮，切身感受獵人在山林間，安身立命的獨特氛圍。

圖／IG@frogdefender

圖／IG@frogdefender

地址：嘉義縣阿里山鄉4鄰66號

交通資訊：Google Maps搜尋【新美社區發展協會】。

屏東｜大武部落

屏東大武部落為魯凱族最古老的部落之一，在 2009 年八八風災重創南台灣後，魯凱族人依舊留在此地，且更加努力多元開拓在地觀光，因此建議大家參加「魯凱族神話大武部落」的一日遊行程，聆聽傳說中為了阻止戰爭爆發而殉情的《鬼湖戀情》故事，以及學習魯凱婦女的編織技藝，並品嘗部落私房的風味餐！

圖／IG@each_wu

地址：大武村大武部落霧台鄉公所

交通資訊：Google Maps搜尋【霧台鄉公所】。

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