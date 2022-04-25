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特選全台5大親子友善旅宿　「2300坪兒童遊樂園、大面積庭園造景」小孩放電

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圖片／Booking.com提供
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全台五大主題親子友善旅宿，包含房間裡就有溜滑梯、2,300坪的兒童遊戲區等，不管是哪種家庭都能玩得安心又開心，為假期創造美好的親子時光！

煙波大飯店新竹湖濱館擁有全台最大的「卡樂次元」室內兒童樂園，五大主題設施好玩又好拍。圖片／Booking.com提供
煙波大飯店新竹湖濱館擁有全台最大的「卡樂次元」室內兒童樂園，五大主題設施好玩又好拍。圖片／Booking.com提供

華麗風家庭👉花蓮，瑞穗天合國際觀光酒店

座落在花蓮的「瑞穗天合國際觀光酒店」佔地2萬坪，整體設計以南歐莊園風格為主，走入金碧輝煌的大廳，彷彿一秒到歐洲！住宿區分為城堡、莊園、格蘭別墅、親子別墅，各具特色。

佔地2萬坪，黃色城堡建築十分吸睛，彷彿一秒到歐洲！圖片／Booking.com提供
佔地2萬坪，黃色城堡建築十分吸睛，彷彿一秒到歐洲！圖片／Booking.com提供

飯店設施規劃完善，有室內及室外溫泉水樂園、滑水道，兒童遊戲室、電竸室、甩尾賽車等，待上一整天也玩不完，因此有「台版迪士尼」的美稱。

在春暖花開的季節，和全家大小來到好山好水的台東，入住「禾風新棧度假飯店」闔家「童」樂！飯店特別將親子房型的上下床舖打造成城堡造型溜滑梯，搭配繽紛童趣的主題彩繪牆，就像孩子的專屬遊樂園。

親子房型的上下床舖打造成城堡造型溜滑梯，就像孩子的專屬遊樂園。圖片／Booking.com提供
親子房型的上下床舖打造成城堡造型溜滑梯，就像孩子的專屬遊樂園。圖片／Booking.com提供

這裡有豐富的親子設施，小朋友可以在氣墊城堡盡情跳躍、伸展小肌肉，二樓還有超過百坪的氣墊賽車場，大小朋友都能享受卡丁車競速的快感。

自然系家庭👉宜蘭，水畔星墅時尚會館

若要親近自然、遠離塵囂的家庭，推薦入住「水畔星墅時尚會館」，這裡是宜蘭少數擁有大面積庭園造景的民宿，大片草皮讓孩童在陽光下盡情奔跑。

宜蘭少數擁有大面積庭園造景的民宿，讓全家人遠離塵囂，享受自然。圖片／Booking.com提供
宜蘭少數擁有大面積庭園造景的民宿，讓全家人遠離塵囂，享受自然。圖片／Booking.com提供

園區內充滿濃濃異國情調，在現代感十足的建築風格中，突顯東方寧靜意象。旅人可以漫步在生態池畔，欣賞南洋植栽，或是在房內透過落地窗欣賞山嵐風光，卸下過往的疲憊。

活潑動感家庭👉新竹，煙波大飯店新竹湖濱館

若家中有充滿活力、總是跑跑跳跳的孩子，新竹的「煙波大飯店新竹湖濱館」是絕佳選擇！這裡有小朋友最愛的2,300坪「卡樂次元」室內兒童樂園，設有騎乘賽車跑道區、迷宮區、滑梯跳床球池區等五大遊樂設施，每個都好玩又好拍！

拉開窗簾就是綠意盎然的森林，讓人住下來就不想離開。圖片／Booking.com提供
拉開窗簾就是綠意盎然的森林，讓人住下來就不想離開。圖片／Booking.com提供

大人也可以在溫水泳池及三溫暖慵懶放鬆，或到健身房動動筋骨，一同享受歡樂時光。這裡有包含主題親子房的多樣房型，有的典雅簡約、有的溫馨可愛。飯店還特別預備親子尋寶解謎遊戲，帶給家人樂趣滿分的旅遊回憶。

摩登家庭👉台中，風自然親子時尚旅宿

位在台中后里的「風自然親子時尚旅宿」地處幽靜，能遠眺山層和雲海，鄰近台中知名樂園，交通十分便利。大廳內有為三代同堂設置的卡拉OK，非常適合大家族聚會，大人小孩都開心！

親子房型規劃許多可愛的遊樂設施，讓孩子在房間裡待上一整天也不無聊。圖片／Booking.com提供
親子房型規劃許多可愛的遊樂設施，讓孩子在房間裡待上一整天也不無聊。圖片／Booking.com提供

親子房型空間寬敞，整體色調柔和、充滿親切感，為了讓小朋友在房裡不無聊，還有溜滑梯、球池和造型飛鏢等可愛遊樂設施，陪伴全家人度過難忘的假期。

Editor／Sasa 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203123

歐洲 觀光 酒店

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