群山在眼前、腳下是茶田！精選8間自然系咖啡廳　遠離都市塵囂喝咖啡吃甜點

受夠城市裡的鋼筋水泥？假日不想再去一成不變的咖啡廳嗎？ReadyGo特別搜集了全台位在山林間的特色咖啡廳，不論是想要拍出最夢幻的網美照、在綠蔭下品嚐一杯香醇濃郁的咖啡，或單純想要享受一份無人打擾的獨處時光，通通在這篇文章告訴你！跟著ReadyGo的腳步，一起走進山林中，享受瀰漫咖啡香的幸福時刻吧。

山巴咖啡

隱身在山城中的山巴咖啡，距離熱鬧的九份老街還有一小段路程，從老街出發的話，經過九份隧道口就會看到一間黑色的小屋，室內掛滿了柏油畫家邱錫勳老師的畫作，溫馨的小店內充滿濃濃的藝術氣息，除此之外，戶外座位更是搶手，天氣好的時候還能一眼覽盡九份的山海之美。

圖 / IG @secretjump1125

圖 / IG @daniel5203

九份山巴咖啡

地址：新北市瑞芳區輕便路350號

電話：02-2496-0838

鹿篙咖啡莊園

南投的拍照打卡秘境！鹿篙咖啡莊園位在盛產茶葉的南投魚池鄉，除了茶葉之外，也有自產自銷100%台灣在地咖啡豆，座落在半山腰的位置，鹿篙咖啡廳大片的落地窗將群山及茶田遼闊的景象盡收眼底，配上一杯香醇的咖啡，讓心情也開闊了起來，坐上一下午都不是問題！

圖 / IG @tonnoot

圖 / IG @sitin0218

南投鹿篙咖啡莊園

地址：南投縣魚池鄉香茶巷31-6號

電話： 04 9289 5520

蠻荒咖啡

同樣位在南投的蠻荒咖啡也是熱門拍照聖地，整間店的設計以白色為基底，搭配上淺色系木頭及大片落地窗，讓所有的座位區都能享受絕佳的採光， 難怪虜獲了眾網美的心，每個角落拍起來都好夢幻呀～除了咖啡好喝之外，義大利麵、沙拉及甜點的表現也都在水準之上，是一家「內外兼具」的優質咖啡店！

圖 / IG @agnesb1024

圖 / IG @guochu0909

蠻荒咖啡

地址：南投縣魚池鄉文化巷41號

電話： 04-9289-7903

Cafe Hytte

Cafe Hytte位在新北瑞芳三貂嶺，是一間開車到不了的廢墟咖啡廳，必須搭乘火車再步行過去，Cafe Hytte沒有菜單、網路，連收訊都不是太好，可以說是「最貼近大自然的咖啡廳」，殘破的外觀也增添了一股神秘感，店內寂靜清幽的環境，瞬間遠離了大城市的喧囂吵雜，吹著山林裡徐徐的微風，享受最原始的寧靜愜意。

圖 / IG @cheng_li_yu

圖 / IG @ivan.chen.723

Cafe Hytte

地址：新北市瑞芳區魚寮路113號

MOUNTAINTOWN COFFEE ROASTERS

MOUNTAINTOWN COFFEE ROASTERS是苗栗小有名氣「轉轉咖啡」的二店，為一間老宅改建而成的純樸咖啡廳，保留了大量舊宅的元素，每處都能感受到歲月留下的痕跡，充滿著懷舊的韻味，店裡的招牌「穀脆布丁」更是廣受大家喜愛，濃密綿滑的質地，配上甜中帶些微苦的焦糖醬，讓人忍不住一口接著一口呀！

圖 / IG @wang_ting_0129

圖 / IG @kenchen_kuo

MOUNTAINTOWN COFFEE ROASTERS

地址：苗栗縣苗栗市恭敬里華岡24號

東厚食cafe

位在新竹竹北的東厚食cafe，是由閒置的貨櫃改造而成的戶外咖啡廳，位置比較難找，像是隱藏在都市中的小小森林，東厚食cafe採用開放式的吧檯設計，除了可以欣賞咖啡師手沖咖啡的身影，也營造出設計團隊「存在都市一隅的生活歇腳處」的概念，在綠蔭及暖陽之下享受咖啡及甜點，愜意舒適的午後，彷彿替忙碌的都市生活按下了暫停鍵。

圖 / IG ＠muscle5310

東厚食cafe

地址：新竹縣竹北市光明六路東二段95-5號

右舍咖啡

右舍咖啡就位在員林巷弄間平凡的轉角處，號稱是「被綠意圍繞著的玻璃屋」，店內還有一整面的書牆，增添了不少文藝氣息，一整片的落地窗採光十分充足，整片的樹林在太陽的映照下，成了地上層層堆疊的光影，隨著徐徐微風輕輕擺動，讓人不知不覺間就放鬆了下來，除了漂亮的窗景外，右舍得手沖咖啡更是許多人心目中第一名，有機會一定要來品嚐看看！

圖 / IG @sid_mira

圖 / IG @hahaohaha

右舍咖啡

地址：彰化縣員林市萬年路三段67號

電話：04-836-4864

羊水咖啡

「羊水」咖啡取自老闆娘的心意，希望每一個來到這裏的旅人，都能感受到彷彿在媽媽懷中的安心感，羊水咖啡位在平溪支線嶺腳火車站附近，在一排斑駁低矮的老舊房子中，充滿綠意的羊水顯得特別突出，復古的傢俱、各具特色的壁燈老件，為店內營造出滿滿的溫馨感，除此之外，店裡所有的甜點都是由老闆親手製作，配上香醇的咖啡，享受一份無人打擾的靜謐時光。

圖 / IG @gimi.more_

圖 / IG @babywalkeraries

羊水咖啡

地址：新北市平溪區7號

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