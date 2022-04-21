2022私藏螢火蟲拍攝點！隧道、日式鳥居、拱橋隱世仙境　全台賞螢行程IG打卡攻略

每年4-5月是台灣螢火蟲季，特別是溫暖潮濕的晴朗夜晚，山野各地總能發現螢火蟲飛舞，最熱門的賞螢地點除了北台灣的桃園石門水庫和新竹內灣、中台灣的南投日月潭、南台灣的嘉義阿里山等地，即便是大台北地區近郊，如台北信義虎山步道、新店和美山步道、三峽滿月圓、烏來內洞等地，也都能目睹螢火蟲飛竄，一大群螢光點點，一閃一滅所帶來的震撼感。





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單純賞螢跟拍攝螢火蟲的選點撇步不同，有經驗的攝影愛好者和網美會尋找特別的背景建物作為拍攝點，除了森林溪畔或石階步道，也會搭配拍攝前後景如巨人之手、石砌拱橋、廢墟礦場、日式鳥居、舊隧道口、秘林瀑布、帳篷營地等，讓一張張賞螢構圖猶如親身漫步螢海之中，浪漫意境肯定讓所有人驚呼連連！尋覓螢火蟲時，請記得遵守以下原則，做一位有公德心，愛護大自然和螢火蟲的旅人。

欣賞螢火蟲的同時，請遵守六不原則呦！

一、不捕捉（不可用手抓，以免螢火蟲受驚死亡）



二、不照亮（除了包有紅色玻璃紙的手電筒外，其餘任何發光配備皆不可使用，包含閃光燈、小朋友的發光鞋等等，避免干擾螢火蟲繁衍）



三、不離開棧道（螢火蟲是在草叢或樹林間羽化，賞螢季節易有蛇類出沒，為了螢火蟲的繁衍與個人的安全，千萬不要進入草叢與樹林）



四、不喧嘩（大聲喧嘩會影響周遭氣流波動，對螢火蟲會造成很嚴重的干擾，且吵鬧會影響螢火蟲的棲息，驚擾牠們尋偶交配的活動）



五、不留下垃圾（螢火蟲對環境極為敏感，需要乾淨的水源、可遮蔭的草叢或樹林，才能存活、繁衍後代，因此受汙染的環境會影響螢火蟲的生存與繁衍）



六、不使用殺蟲類產品（請穿著長褲與長袖上衣，避免蚊蟲叮咬）

文章內圖片拍攝大多以疊圖方式呈現，請勿在螢火蟲出現時使用任何亮光設備！

青苔石砌拱橋的螢火蟲秘境｜新北石碇普渡長生橋





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地處平溪、石碇兩鄉交界，普渡長生橋是一座超過一甲子的舊橋，昔日曾為學生上下課的必經之路，而今校舍已剷平廢除，僅剩天然植被與蕨類青苔佈滿古道，每到春夏盛夜，密密麻麻的螢火蟲閃爍飛舞，不時穿梭潺潺小溪流水，映上後方古樸典雅的石拱古橋，宛如來到隱世仙境。





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新北石碇賞螢一日遊：





廢墟礦場的螢火蟲秘境｜新北三峽永達礦場遺跡





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新北三峽五寮尖登山步道一側的林間小徑，步行約100公尺左右即抵永達礦場遺跡，早期曾被譽為三峽黑金煤礦產區，由於礦坑礦場關閉許久，如今意外成為新北賞螢秘境！廢棄礦場地點隱密、零光害，再加上近年較少人為汙染，當黑夜時分，點點螢火飛舞，讓四周殘垣斷瓦的紅磚牆面暖暖亮起，與茂密樹林融為一體，別有一番韻味。

※不過此路段多是樹根、泥土和突起石塊，偏僻幽暗，記得帶上手電筒或有內行人結伴較為安全。





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新北三峽賞螢一日遊：





日式鳥居的螢火蟲秘境｜高雄那瑪夏達卡努瓦神社





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高雄那瑪夏山區是全台灣最早出現的賞螢聖地，各地棲息多達數10種類的螢火蟲，逢高峰期甚至可見數萬隻螢火蟲於夜空現蹤，其中達卡努瓦部落的神社遺址賞螢步道，除了是受到保護的螢火蟲棲息地，還能遇見一座神社遺址的紅色鳥居，當人置身沒有光害的靜謐山中，眼前大紅鳥居猶如置身日本賞螢的錯覺。





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高雄那瑪夏賞螢一日遊：





鐵軌隧道洞口的螢火蟲秘境｜嘉義梅山梨園寮車站





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梨園寮車站是阿里山森林鐵路一處無人看管的小型招呼站，火車班次少，周邊交通不便，因此較罕為人知，每到傍晚火車停駛時分，鐵軌邊、C行彎道上、草地周圍，陸陸續續看見沿著鐵道飛舞的螢火蟲群，而攝影取景最佳位置則是15號隧道洞口前方，洞內隱約露出燈光，經長時間曝光後，與天然螢光交織出夢幻又神秘的獨特畫面。





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嘉義梅山賞螢一日遊：





秘林瀑布的螢火蟲秘境｜新北平溪望古瀑布





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隱身溪谷、林木遮蔭，氣氛空靈靜美，四周盡是傳來蟲鳴鳥叫和瀑布流水的聲音，深受攝影師青睞的望古瀑布，憑藉拍出高低落差的簾幕式飛瀑和清澈水潭盛名，到了螢火蟲季節，總能看到人群三兩結伴而來等候螢光，觀賞螢火蟲群隨著瀑水上下飛舞，有如世外桃花源，相當迷人。





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新北平溪賞螢一日遊：





夜宿露營的螢火蟲秘境｜南投鹿谷三生緣螢火蟲復育園區





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被稱作是最天然的螢火蟲生態園區，每到賞螢季節，南投鹿谷鄉的三生緣螢火蟲復育園區則成為露營和賞螢愛好者的朝聖首選，園區腹地包含鐵軌、木棧道、竹林區、草地區和露營區，由於屬復育園區，園方亦有開放螢火蟲導覽解說，能夠更深入了解螢火蟲生態，若你到了夜晚仍睡不著，亦可踏輕腳步摸黑尋螢，獨享螢光之夜。





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南投鹿谷賞螢一日遊：





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