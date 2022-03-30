河濱公園「100株花旗木」滿開綻放！3大花旗木花海秒飛日本 廟宇版櫻花開得正美
4月連假又有新一波花海可以搶拍！繼風鈴木、錫葉藤、九重葛各自盛放，具有泰國櫻花之稱的粉嫩「花旗木」也已悄悄開花。今天與大家分享2022年版本花旗木精選，花期適逢假日將開得更耀眼，日系景色、古樸廟宇氛圍勢必讓花控們隨拍隨美，趕快列入行程一起迎接這波粉色旋風吧！
屏東：潮州河濱公園
屏東「潮州河濱公園」搶先飄起三月櫻花雨，從華興路至朝昇東路一路上開滿了花旗木，淺色系粉嫩花苞仙氣逼人，搭配溪流、景觀橋畫面更顯唯美，亦讓人彷彿置身國外賞櫻。花旗木花期截至4月都能遊賞，清明連假時有望滿開，若於人行道上往橋的方向拍攝，即可拍出最茂盛壯觀的景致，在地人也能作為散步景點，一家人沐浴在粉色風光。
地址：屏東縣潮州鎮華興路一側河堤邊
台南：玉山寶光聖堂
南台灣最大一貫道道場「玉山寶光聖堂」全區種有數百棵花旗木，一串串炸開的花苞猶如粉色煙火，為園區增添了夢幻氛圍。由於廟宇依山而建，只要登山攀上最高處即可坐收無敵美景，而正值絕美花況的花旗木與黃金寶塔的組合毫不違和，絕對是4月朝聖台南的一大亮點。
地址：台南市南化區玉山里17-1號
台南：金砂花旗木步道
台南西港「金砂花旗木步道」為知名打卡景點，地點鄰近舊糖廠，全長達400多公尺的花樹為現場套上了大自然粉系濾鏡，雖花開得低調，仍吸引許多人主動踩點美拍，春季專屬花色別錯過。
地點：台南市西港區金砂里
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