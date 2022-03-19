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雲林「樹屋秘境」上賞雪白花海！全台4大縣市「苦楝樹景點」淡紫花瓣滿開飄仙氣

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@lilianwang_tw授權、圖／IG@jacqueline_1116授權
圖／IG@lilianwang_tw授權、圖／IG@jacqueline_1116授權

全台風鈴木3月中旬一夕爆發，金黃旋風、粉紅風暴成為朝聖亮點，但當風鈴木最驚艷的花況邁入尾聲，其實同月花期的苦楝樹正低調盛放，遠看猶如雪景超適合美拍。今天特別盤點台灣4處「苦楝樹」景點，不僅有彰化最知名的大肚溪棒壘球場，還有雲林最隱秘的樹屋、嘉義綠色隧道、高雄公園的美景，統統都值得大家接力追花。

雲林：隱藏版苦楝樹樹屋

攝影好手惠子日前公佈了一張樹屋配雪白花海的夢幻級美照，不僅有壯觀的苦楝樹，更搶眼的還有彷彿懸空樹幹中的小屋，讓人能以不同視角、更近距離遊賞高大苦楝樹。這處隱秘地點隱身雲林，沿著木頭階梯往上走，可看見迷你茅草屋頂，猶如放大版鳥巢，站在平台上隨拍隨美，人潮稀少，為真正的秘境。

圖／IG@lilianwang_tw授權
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彰化：大肚溪棒壘球場

圖／IG@jacqueline_1116授權
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提到苦楝樹一定會想到的景點，非彰化「大肚溪棒壘球場」莫屬。現場綠地及周邊步道種滿苦楝樹，每年開得亮眼浪漫，花瓣近看為淡紫色系，遠看則偏灰白，站在樹下感受隨風飄逸的花瓣飄落時，就像獨特的平地雪體驗，仔細聞可能還能感受淡淡清香呢！

圖／IG@relaxwyy_312授權
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嘉義：六腳鄉灣北村苦楝花隧道

圖／IG@xupbp66授權
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嘉義朴子溪除了黃金風鈴木，位於六腳鄉更寮村朴子溪北岸的方向，即北村安灣橋下還有一條延綿不絕的苦楝花花道，號稱全台最長苦楝花綠色隧道。有別於其他主要能拍攝單棵場景的美景，兩處排排站的上百棵花海化身苦楝花隧道，近看還可發現樹上結有黃澄澄果實，漫步在隧道愜意萬分，若騎機車、單車馳騁在馬路上，同樣能感受這處春季迷人風光。

圖／IG@xupbp66授權
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高雄：高雄都會公園

圖／IG@imissrainbow授權
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除了雲嘉彰地區，位於高雄楠梓區的「高雄都會公園」也能與苦楝樹輕鬆合影。占地95公頃的森林公園滿滿綠蔭，景觀池、步道、涼亭應有盡有，園區內也有苦楝樹滿開中，偌大的樹冠上是朵朵淡紫花瓣，搭配綠葉形成療癒樹海，作為在地人親子旅遊景點也合適。

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