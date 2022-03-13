全台人氣花海「2022滿開中花況美景」圖輯！台南最美公車站、木棉花橘紅隧道、霧社櫻王夢幻白雪

久違的全台晴朗好天氣順勢迎來2022春天氣息，各地花海也開得更加艷麗。今天為大家精選台灣當季最夯花海「滿開盛況美圖」，不論是人氣櫻花、粉嫩風鈴木、木棉花隧道還是全台最大霧社櫻王，滿開炸裂的景色如夢似幻，及時衝還來得及，沒空也可以透過最新美照一睹今年3月最亮眼的花海饗宴。

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苗栗觀霧山莊 霧社櫻王

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位於雪霸國家公園內的觀霧山莊種有全台最老、最大的「霧社櫻王」，全數盛放的花樹猶如近看遠看都像皚皚白雪，還有唯美的日系氛圍，還能遠眺聖稜線，令人如癡如醉。儘管這處景點十分偏遠，但近日在完美天氣加持下仍引爆超過2公里的排隊車潮，可見美景吸引大批民眾心甘情願朝聖。

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桃園拉拉山櫻花

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位在北橫公路的桃園拉拉山恩愛農場，每年都是賞櫻客的必訪口袋名單，雖然花期至3/15結束，最新滿開的千島櫻瞬間將園區點綴成山林仙境，也與指定拍攝點準備了純白階梯，讓民眾可以更與櫻花更親密合影，隨拍隨美。

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彰化埤頭木棉花道

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而攝影玩家最愛的木棉花道也積極怒放中。位於彰化埤頭東螺溪附近的木棉花道滿開得耀眼，透過空拍視角還能欣賞一字排開的延綿橘紅大道，近拍則能遊賞飽滿的花苞。需要注意的是，現場唯一副作用是水溝味道臭氣逼人，想拍的人可要暫時犧牲一下味覺啦！

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台南最美公車站

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除了知名的旅遊景點，台南也有一處小而美的限定景色迷人指數破表。「大光國小」站候車亭旁種有粉紅風鈴木，每年盛開時的粉紅花球形成一幅壯觀畫面，被許多網友稱作「台南最美公車站」，目前已滿開中，白天夜晚各有魅力，在地人別錯過。

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