農曆三月瘋媽祖！我們一起追的女神：大甲媽祖、白沙屯媽祖、北港朝天宮媽祖

最讓台灣人信服的「女神」，媽祖當之無愧。為了慶賀農曆3月23日的媽祖生日，各地媽祖廟會開始一連串的熱鬧活動，造就所謂的「三月瘋媽祖」。台灣人是如何的「瘋」？答案是規模動輒數十萬人參與，足以媲美麥加朝覲、梵諦岡耶誕彌撒，被Discovery探索頻道列為全球三大宗教盛事。

農曆三月瘋媽祖；攝影／哈米貓

獨樹一格的朝聖之路

大甲媽祖遶境約330公里、白沙屯媽祖進香約400公里，類似這種漫長巡禮之路的朝聖方式，在其他地方也有，例如歐洲聖雅各之路、日本熊野古道伊勢路和四國遍路，但大多是隻身一人或三五好友結伴同行，不像台灣是幾十萬人集體跟著神轎長途步行。無論是出發前的路線確認、儀式籌備、沿途食宿交通醫療和表演隊伍，都得一層層規畫打點，才能順利完成一場來回跨越多個縣市的慶典。

感受人情味的一種方式

三月瘋媽祖以大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖進香、北港朝天宮迎媽祖遶境三個活動最為知名，也都擁有悠久歷史，從只有幾十人信眾陪媽祖徒步，還得輪流扛轎的古早年代一路走到萬人空巷的2022，憑藉的不只是對媽祖堅定不移的虔誠心，還有一遍又一遍共同體驗的人情味，接受熱心陌生人自願自發的幫助，聽著別人的生命故事，想要倰轎腳（鑽轎腳）的心願動機，一再感動著自己。

對許多人來說，這300公里就是自癒之旅，好好與自己對話，重新認同台灣這片家鄉土地。

孩子開心參與迎媽祖活動，從小認識地方傳統文化；攝影／哈米貓

延續文化需要新血新創意

文化要有年輕人願意加入，才能持續走出下個世代。文創元素拉近年輕人距離，各種品牌爭相跨界合作，打造出熱鬧有活力的媽祖文化嘉年華。線上app能得知神轎GPS位置，隨時都能加入走一段，參與媽祖遶境既科技又方便。再加上媒體及社群網路大量傳播資訊，即使不是信徒也能認識這項傳統文化，甚至連外國人都看得興致勃勃，樂於參與。

你會特地去參觀異國的傳統祭典嗎？在街頭遇上遊行隊伍是否看得津津有味？把自己當作外國人，回頭看台灣的傳統慶典，其實處處都有趣味！

大甲媽祖遶境

起訖地點：台中大甲鎮瀾宮－嘉義新港奉天宮

人人說，想看熱鬧走大甲媽。以前遶境是4天3夜，後來增加到8天7夜，現在則是足足9天8夜，經過110座廟宇，步行距離超過300公里，雖然風吹雨淋加日曬的日子相當辛苦，一路上卻熱鬧滾滾，吃的用的補給充足，只怕累著，不怕餓著。

參加遶境不必怕餓著，熱心信眾會主動準備各種補給，提供廁所盥洗，甚至讓人過夜休息；攝影／欣傳媒

大甲媽祖遶境沿途非常熱鬧；攝影／欣傳媒

盛大的遶境隊伍有固定順序：1.報馬仔。2.頭旗、頭燈、三仙旗。3.開路鼓。4.駕前隊伍，含頭香、貳香、參香、贊香。5.繡旗隊。6.福德彌勒團。7.彌勒團。8.太子團。9.神童團。10.哨角隊。11.莊儀團。12.三十六執士隊。13.轎前吹。14.馬頭鑼。15.涼傘。16.令旗。17.媽祖鑾轎。18.自行車隊。

【活動看點】

報馬仔：頭戴斗笠，臉上一副老花眼鏡，帶著錫壺（惜福）、豬足（知足）、韭菜（長長久久）的報馬仔，負責探路及回報路況，看到他就知道媽祖快要來囉！

報馬仔身上行頭各有意義；攝影／哈米貓

頭旗、頭燈、三仙旗：走在最前方的先鋒，「頭旗」代表媽祖，引導隊伍前進。頭燈象徵進香團的眼睛，照明路途。「三仙旗」為頭旗副手，中間黃旗代表媽祖，兩旁藍旗為護駕。

繡旗隊：由300位女性組成的隊伍，主要目的為壯大聲勢排場。大部分都是長者，為求家人健康、平安而報名。

哨角隊：任務為開路及驅魔，早年哨角只有2支，現在已增加到約60支。沿途吹奏必須配合馬頭鑼，只要馬頭鑼敲了13下就正常吹奏，但經過橋面、墓地或喪家時則亂鑼大響，驅趕邪魔。

陣容壯大的哨角隊；攝影／欣傳媒

白沙屯媽祖進香

起訖地點：苗栗通霄白沙屯拱天宮－雲林北港朝天宮

被譽為「最有個性媽祖」的就是白沙屯媽祖，祂乘坐一台轎頂覆蓋粉紅色薄帆布的4人扛小轎，由於輕便靈巧又能快速移動，被大眾暱稱「粉紅超跑」，最出名的特色就是出發後完全沒有人能預測媽祖想往哪裡走，祂隨時可能會指示大轉彎、涉水渡溪、停駕民宅或商店、學校等，因此每年都讓人很期待會發生什麼插曲？！

信眾們倰轎腳，期望得到媽祖的庇佑；攝影／哈米貓 信眾們倰轎腳，期望得到媽祖的庇佑；攝影／哈米貓

值得一提的是，粉紅超跑裡還坐著另一位「山邊媽祖」，姊妹一同進香，回程在通霄秋茂園對面廣場換轎，兩位媽祖各自坐著自己的神轎回宮。

【活動看點】

路線不固定，有時粉紅超跑速度驚人，趕路的香燈腳（向廟方報名進香的信眾，又稱香丁腳）在長途路程中互相照顧幫忙，能感受滿滿人情味，惜福感恩。

跟著媽祖神轎一起徒步進香，得接受日曬雨淋，但信眾們甘之如飴；攝影／哈米貓

當進香隊伍到達北港鎮郊新街，媽祖會停駕「北辰派出所」，大批陣頭、信徒集結迎駕，數萬人陪同鑾轎到達朝天宮，在「進喔！進喔！」的熱鬧吶喊聲中，媽祖神轎衝進廟裡大殿。

陣頭和信徒大批集結，要陪同白沙屯媽祖神轎進入朝天宮；攝影／哈米貓

除了神轎，「香擔」也非常神聖，一肩扛起一組香擔，一邊是裝著聖火的火缸，一邊則裝茶渣餅、檀香末等燃料，任務是保護聖火不滅回到白沙屯拱天宮。媽祖鑾轎、香擔、頭旗（先鋒隊伍）均為進香重要聖物，不可任意觸摸。

北港朝天宮迎媽祖

地點：北港地區

俗語說「北港囡仔不驚炮」，就知道北港人跟炮一起長大的！每年兩天的朝天宮媽祖遶境活動喧騰翻天，農曆3月19日「南巡」南街、20日「北巡」新街地區，除了神轎及陣頭規模盛大，還有堆積如山的驚人鞭炮陣容，與台東炸寒單、鹽水蜂炮並稱為「台灣三大炮」。

炸鞭炮是朝天宮迎媽祖的特色；攝影／哈米貓

朝天宮有六尊媽祖，除了祖媽（大媽）神鑾不接受「炸轎」，二媽到六媽及虎爺神轎都能轟轟烈烈的炸轎吃炮，當神轎經過商店門前，商家就會在轎底點起大量鞭炮，大家相信震耳欲聾的炮聲能代表對媽祖的崇愛，也能保佑平安帶來財富。

虎爺神轎吃炮；攝影／哈米貓

炸轎就是在神轎底下放置大量鞭炮點燃，可以表達對媽祖的崇敬，為商家帶來財富；攝影／哈米貓

【活動看點】

藝閣：陣容龐大的真人藝閣，是由小朋友化妝打扮成神話或民間故事人物，乘坐在3、40台花車上遊行遶街，小朋友們還會準備各種糖果，沿途分灑給民眾分享福氣。據說坐上藝閣可以保佑孩子，因此每年報名情況都非常踴躍。

真人藝閣也是北港迎媽祖必看的特色之一，沿途會分撒小糖果；攝影／哈米貓

犁炮：把犁頭鐵片放在炭火中燒紅後，點燃排炮（又稱尺炮）並馬上丟到神轎底下的放炮形式。

網炮：把鞭炮鋪在地上，讓神轎踩過的方式。

2022活動資訊

大甲媽遶境國曆日期：4/8（五）～4/17（日）大甲鎮瀾宮粉絲專頁

白沙屯媽徒步進香國曆日期：5/20（五）～5/27（五）白沙屯媽祖婆網站

北港朝天宮迎媽祖國曆日期：4/19（二）～4/20（三）北港朝天宮網站

文字：林芳如 欣傳媒

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