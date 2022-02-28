盤點全台「絕美古蹟景點」秒穿越！台北松風閣、台中復古洋樓、台南桃花源如詩如畫

近年來不管是韓劇還是台劇，都延續一股復古風潮，那些青澀的時光裡，總是留下許多令人心醉心碎的故事。今天ReadyGo 帶你當個時空旅人，探索媲美國外的宏偉古蹟，讓時間倒轉穿上華麗古裝重現當時場景，沈浸在美好年代吧～

｜古色古香景點推薦

新北板橋林家花園

喜歡山水詩畫的朋友們千萬別錯過啦！位於板橋的林家花園全名為「林本源園邸」是台灣僅存四大最完整的園林建築，占地17300多坪方，百變雕樑畫棟讓人歎為觀止外，書屋、石山小橋、造景池每個角落都美的如詩如畫，園區內熱門打卡景點「方鑑齋」設計成對景效果，讓你跟朋友可以上演一場宮廷戲碼～

詩情畫意林家花園（圖／Klook官網）

保持良好的林家花園就像昨日才建造好一樣，拍完美照逛累了也不用怕！許多古色古香的走廊、涼亭都有坐椅可以休息，對傳統建築歷史有興趣的朋友，也不妨來聽聽園區內導覽服務解說喔～

圖／ReadyGo

｜地址：22056新北市板橋區西門街9號

｜營業時間：周一至周日09:00 – 17:00

｜林家花園-門票優惠

｜交通｜

北二高：(1)中和/板橋交流道下→板橋文化路→右轉民權路→左轉公館路→接西門街

小編：當時是正值大暑去的，外面氣溫熱得要命，但走進到林家花園賞園卻感到非常涼爽！也許就是前人們智慧所選的風水寶地吧哈哈~

台北至善園

至善園附屬在士林國立故宮博物院，建造藍圖為王羲之的八大勝景，是座仿宋代的靜謐花園，飽覽中國傳統花園建築外，登上園內的「松風閣」可以俯瞰整個至善園典雅景致，快～來尋找內行人必訪的八角「蘭亭」，感受一下流觴曲水帶來的樂趣呀。

台北至善園（圖／＠jmhtravel168）

位於台北交通便利的至善園，近年來榮登社群熱門古蹟景點，至善園恬靜的景緻像走進了王羲之的詩中般，周末來跟姊妹安排一趟愜意的中式花園約會，點綴生活增添書香氣息吧～

台北至善園（圖／＠hero.hsueh）

台北至善園（圖／＠hero.hsueh）

｜地址：台北市士林區至善路二段221號

｜營業時間：週二至週日08:00–17:00（周一休）

｜門票：20元新台幣（持有故宮入場參觀券者免費）

｜交通｜

捷運搭乘至士林站(紅線，淡水信義線)，轉乘255、304承德線、304重慶線、小19、紅30至故宮博物院站即可到達。

台南老塘湖藝術村

老塘湖藝術村被稱作台南學甲世外桃花源，由瘋癲藝術家匡乙利用廢棄材料所打造出來的古香藝術村，與其他古景不同，老塘湖藝術村氛圍有種憂鬱、頹廢的豪放感，混合了許多復古元素，創造出獨特的平行時空，是許多電視節目取景聖地。老塘湖藝術村有多個神靈的小廟，來這體驗搭上古老小船，前往中央的神仙島祈求順利吧！

老塘湖藝術村（圖／＠red_8639）

老塘湖藝術村內有提供古裝服的租借，分別為15分鐘／100元、40分鐘／200元（超時再另計）服裝配件應有盡有，不論是想扮演皇帝、格格都不是問題～跟另一半來這把平常內心戲碼全都痛快演出來吧！

老塘湖藝術村（圖／＠ellaine0308）

｜地點：台南市學甲區美豐49之26號

｜營業時間：周一至周日08:00-18:00（最晚入場時間：17:00）

｜老塘湖藝術村-門票優惠

｜交通｜

在台南火車站前站大台南公車北站搭乘【藍幹線】，在【佳里轉運站】下車，轉搭棕幹線在【學甲站】下車，改搭棕10支線在【豐和里】站下車，步行約500公尺即可到達老塘湖藝術村。

台中聚奎居

來點中、西巴洛克式的浪漫吧～聚奎居是由中式三合院與巴洛克式洋樓結合而成，一座隱藏在台中巷弄美輪美奐的市定古蹟，是當時1920s豪宅代表。古老紅磚牆拱門撐起整座氣派洋樓邸宅，歷經望族繁華歲月，而隨著時代更替，曾一度被荒廢的聚奎居，現今重整後獨特的貴氣與細緻的建築花紋，更吸引一票網紅、婚紗業來訪！

婚紗聚奎居（圖／臺中觀光旅遊網）

來聚奎居拍一張絕世網美劇照吧！園區內提供旗袍租借和全台唯一的禪風瓶、膠彩岩繪手作課程，趁著假日帶全家大小來一趟知性之旅～

聚奎居聚奎居（圖／＠_yuna.12.14_）

聚奎居（圖／＠james_h_815）

手作體驗聚奎居手作體驗（圖／Kkday）

｜地址：台中市烏日區學田路405巷36號

｜時間：10:30-16:30（週二、四休息）

｜電話：04-2338-6139

｜聚奎居-旗袍手作體驗優惠

｜交通｜

台中火車站→干城站→搭乘客運前往新烏日火車班車→於學田診所站下車→步行約兩分鐘抵達「聚奎居」、高鐵烏日站→轉乘客運前往干城站班車→於幸記公司站下車→步行約三分鐘抵達「聚奎居」。

｜古裝租借店

台北VA VA VOOM

來台北旅遊想來點不一樣嗎？來VA VA VOOM 換上一套美炸天古裝，這裡提供全台北最齊全的古裝、妝髮、攝影服務，除了店內提供的佈景外，店家位置剛好在復古的大稻埕老街上。拍完絕美照片後肚子餓，可以去附近的寧夏夜市品嚐小吃，讓你好好遊歷老台北的美妙時光！

圖／VA VA VOOM FB粉專

大稻城體驗（圖／@carideeliu）

｜地點：台北市大同區迪化街一段21號4樓034室—永樂市場4F樓時尚基

｜營業時間：12:00 – 17:00（週一、週日公休）

台南旗跑

擁有上百件旗袍樣式及妝髮服務任你試穿到飽，漫遊在美食、古蹟密度最高的台南，融入古色古香的古老府城氣氛，台南旗跑佇立在許多熱門景點中，不管是和情侶、全家大小來都超適合呀～

台南旗跑（圖／KLOOK）

｜地點：台南市安平區效忠街61號

｜時間：11:00-18:30（週三休息）

｜電話：0913-022-593

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