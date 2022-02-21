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全台7大OUTLET一次看！ 遊樂園、摩天輪、飯店各具特色 必買品牌、必吃餐廳總整理

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
圖／IG, zoe_5o6、IG, little.xeno、IG, inling0022、IG, cmn8025、Flickr
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OUTLET通常位於郊區，占地大、逛起來寬敞舒適，集結了國內外精品、運動、餐廳等各式品牌，有些園區內還結合了遊樂園、摩天輪、飯店，打造成一座大型購物商場，有時還會有厲害的特別優惠，好逛好玩又好買！全台北中南都有OUTLET，又各具哪些特色呢？讓小編一次整理給你！

新北–MITSUI OUTLET PARK林口（林口三井OUTLET）

新北–MITSUI OUTLET PARK林口（林口三井OUTLET）。 圖／新北市觀光旅遊網
新北–MITSUI OUTLET PARK林口（林口三井OUTLET）。 圖／新北市觀光旅遊網

新北–MITSUI OUTLET PARK林口（林口三井OUTLET）。 圖／新北市觀光旅遊網
新北–MITSUI OUTLET PARK林口（林口三井OUTLET）。 圖／新北市觀光旅遊網

MITSUI OUTLET PARK林口（林口三井OUTLET）是北部最大的OUTLET，於2016年開幕，有超過200個品牌進駐，與華泰名品城相比，獨家引進了許多日系品牌，精品奢華品牌則較少，首次進駐台灣OUTLET的日系品牌包含UNITED ARROWS Outlet、BEAMS Outlet、B.C STOCK、URBAN RESEARCH Outlet等等，喜歡日系品牌千萬別錯過林口三井OUTLET唷～另外，除了日系獨家品牌也有很多餐廳可以選擇，甚至還有威秀影城～所以每逢假日也是吸引不少人潮啊！

特色&必逛品牌

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交通：機場捷運A9林口站

地址：新北市林口區文化三路一段356號

桃園–GLORIA OUTLETS華泰名品城

桃園–GLORIA OUTLETS華泰名品城。 圖／桃園觀光導覽網
桃園–GLORIA OUTLETS華泰名品城。 圖／桃園觀光導覽網

桃園–GLORIA OUTLETS華泰名品城。 圖／IG, zoe_5o6
桃園–GLORIA OUTLETS華泰名品城。 圖／IG, zoe_5o6

華泰名品城是台灣第一座美式露天OUTLET，園區內會隨著不同節日布置的極有過節氣氛！像是2021聖誕節的聖誕村，美式復古風格強烈，吸引許多遊客來拍照，先撇除逛街購物，光是造景就吸引大量遊客啦！

除此之外，因為位在桃園高鐵及機場捷運旁，交通方便、購物動線流暢且品牌眾多，從平價品牌到奢華精品都有，精品是全台OUTLET中最完整的，也有許多全台獨家品牌，如Burberry、BOTTEGA VENETA、LOEWE、CELINE等，還有各式餐廳，吃喝玩樂都能一次滿足，是台灣相當受歡迎的OUTLET！

特色&必逛品牌

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交通：桃園高鐵站、機場捷運A18站

地址：桃園市中壢區春德路189號

台中–MITSUI OUTLET PARK台中港（台中三井OUTLET）

台中–MITSUI OUTLET PARK台中港（台中三井OUTLET）。 圖／IG, tiffany_hsiaoching
台中–MITSUI OUTLET PARK台中港（台中三井OUTLET）。 圖／IG, tiffany_hsiaoching

台中–MITSUI OUTLET PARK台中港（台中三井OUTLET）。 圖／IG, taiwanwanderer
台中–MITSUI OUTLET PARK台中港（台中三井OUTLET）。 圖／IG, taiwanwanderer

台中–MITSUI OUTLET PARK台中港（台中三井OUTLET）位於台中港旁，是台灣第一座海港型OUTLET，遠遠就能看到商場旁的「台中之星」摩天輪，在上面還能欣賞海景呢～另外也有眾多餐廳，還有台灣第一家室內恆溫雪場—SNOWTOWN雪樂地，一定要來體驗看看！

台中三井OUTLET一期於2018年底開幕、二期則剛於2021年底開幕，占地極廣且品牌眾多，從日系、歐美到台灣品牌都有，全台第一間Abercrombie&Fitch也在這！

特色&必逛品牌

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交通：搭乘公車128/238/306/307/308/310/617公車

地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

台中–麗寶OUTLET MALL

台中–麗寶OUTLET MALL。 圖／IG, little.xeno
台中–麗寶OUTLET MALL。 圖／IG, little.xeno

台中–麗寶OUTLET MALL。 圖／IG, inling0022
台中–麗寶OUTLET MALL。 圖／IG, inling0022

台中–麗寶OUTLET MALL為主打親子的OUTLET購物中心， 建築外觀以義大利芬諾港意象打造而成，旁邊還有一座全台最高的「天空之夢」摩天輪、旁邊就是麗寶樂園！全館除了親子友善也是寵物友善，可以租借嬰兒及寵物推車，超貼心的啊！還有大家在IG常見的打卡地標，全台唯一的鐘樓星巴克也在這唷！

品牌的部分麗寶OUTLET共有250個品牌店家，以運動品牌為主，如PUMA、NIKE、UNDER ARMOUR、SKECHERS，還有ABC MART唷！

特色&必逛品牌

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交通：國光客運朝馬接駁車、台中高鐵接駁車

地址：台中市后里區福容路201號

台南–MITSUI OUTLET PARK台南（台南三井OUTLET）

台南–MITSUI OUTLET PARK台南（台南三井OUTLET）。 圖／IG, mm_931109
台南–MITSUI OUTLET PARK台南（台南三井OUTLET）。 圖／IG, mm_931109

台南–MITSUI OUTLET PARK台南（台南三井OUTLET）為三井在台灣的三座OUTLET，將於2022/2/25開幕，地點就坐落於台南高鐵站旁，將融入台南意象，如四草綠色隧道的綠意、木紋磚步道等，打造出舒服的購物空間！品牌和林口三井、台中港三井有一定重複性，如日系品牌BEAMS、UNITED ARROWS、URBAN RESERCH以及國際品牌Coach、A&F、HOLLISTER、GAP等，最厲害的是餐飲的部分引進了許多南台灣知名店家，像是林聰明砂鍋魚頭、同記安平豆花、阿霞飯店ASHA，還有第一次開來台灣的銀座羅豚食堂，都非常值得期待！

特色&必逛品牌

交通：台南高鐵站、台鐵沙崙站

地址：台南市歸仁區歸仁大道

高雄–SKM Park

高雄–SKM Park。 圖／IG, cmn8025
高雄–SKM Park。 圖／IG, cmn8025

高雄–SKM Park。 圖／IG, cmn8025
高雄–SKM Park。 圖／IG, cmn8025

高雄–SKM Park是知名連鎖百貨公司集團新光三越的第一座Outlet商場，預計於2022/1/26隆重開幕！前身為草衙道購物中心，全區會有220家店，包含國際品牌、餐飲美食、超市等等，最厲害的是這裡還有電影院、健身中心、棒壘打擊場、卡丁車賽道、保齡球館、親子遊樂場、水療護膚中心、美髮沙龍及寵物店，真的是一座規模龐大的購物園區啊～目前進駐品牌尚未全數公告，大家一起期待一下吧！

小編偷偷說：目前已知Montblanc將於SKM Park開設期間限定店，千萬別錯過啦～

交通：高雄捷運草衙站2號出口

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

高雄–義大世界購物廣場

高雄–義大世界購物廣場。 圖／Flickr
高雄–義大世界購物廣場。 圖／Flickr

高雄–義大世界購物廣場。 圖／Flickr
高雄–義大世界購物廣場。 圖／Flickr

高雄–義大世界購物廣場位於高雄大樹區，在義大世界園區內，還有義大遊樂世界、皇家劇場、高爾夫球場以及天悅及皇家兩家飯店，規模非常大！而義大世界購物廣場一共有700多個品牌進駐，國際精品、運動品牌、生活居家用品皆有，還有全亞洲最彎、高達四層樓的立體旋轉溜滑梯喔！商場整體採古典歐式風格，還有仿真的變色天空，逛起來非常愜意舒適唷！

特色&必逛品牌

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交通：捷運岡山站、凹仔底站、中正技擊館、中山公園、鳳山大東站、左營高鐵站，出口轉搭義大客運

地址：高雄市大樹區學城路一段12號

沒想到全台竟然有這麼多OUTLET！而且每一家都規劃的寬敞舒適、品牌也很多，不過因為占地很大，小編建議大家要多排一點時間慢慢逛，才能夠慢慢挖寶啊～肚子餓的話也都有餐廳可以用餐哦！

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