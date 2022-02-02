玩到忘我不想回家！ 全台北中南6座「共融特色公園」一起放電真有趣

想帶孩子出門透氣放電又不想花心思計劃和花大錢嗎？快找找你家附近的「共融公園」吧！

共融公園全名稱作為「共融式遊戲場」，是提供所有兒童一同玩樂、遊戲、發展能力的遊戲空間，看起來大同小異的設施和遊具，但其實還是有花心思規劃，目的在包容不同孩子的狀況與需要，不論其能力或身心狀況，提供一個平等參與遊戲場的機會。

幫大家整理提供全台北中南地區，較具特色、人氣爆表的親子特色共融公園，有機會就將它列入孩子們出遊踩點站之一，保證孩子玩到忘我不想回家還不會吵爸媽！

新北 大都會公園 (熊猴森樂園)

熊猴森樂園。圖／IG@qmotnfamily授權

「熊猴森樂園」是新北大都會公園的一小部份，以台灣特色動物為主題，森林派對嘉年華為設計概念，五大主題區設置31座動物造型溜滑梯、100組遊樂設施，是假日親子最佳放電場所。號稱擁有全台最大溜滑梯設施，包含了台灣獮猴管狀溜滑梯、雲豹滾輪滑梯、梅花鹿攀爬塊、台灣黑熊鞦韆、瀑布滑草場等。無論新北或台北市民搭轉乘捷運至機捷三重站1A出口右側，非常容易抵達，場內還設有盥洗區、哺集乳室及資訊站等服務，既貼心又便民。

地址：241新北市三重區疏洪東路一段 (新北大都會公園幸運草地景溜滑梯)

開放時間：早上6點到晚上10點

清水 鰲峰山運動公園

鰲峰山運動公園。圖／摘自姜 明雄 (CC0 1.0)

位於中部清水地區，「鰲峰山運動公園」約60公頃佔地廣大，除了有最夯最熱門的競合體驗遊戲場，還有包含了景觀台、天空步道、陽光草坪、烤肉區等。需要手腳並用的設施非常多，如探索遊戲場的攀爬設施、鳥巢鞦韆、曲面爬網，還有極限飛輪、星際蟲洞、 蜘蛛遊戲場、 酷跑遊戲區等，每一項都能消耗大量體力，非常適大一點的孩子們來挑戰！

地址：台中市清水區鰲峰路100號

開放時間：24小時

苗栗 貓裏喵親子公園

貓裏喵親子公園。圖／摘自Loren Xue (CC BY-NC 2.0)

苗栗超夯也是的第一座特色親子公園「貓裏喵親子公園」，以苗栗吉祥物「貓裏喵」搭配海洋風遊戲樂園設計，最顯眼的是3樓高的八爪章魚，8道造型磨石子溜滑梯超吸睛又好玩，旁邊有個適合小小孩的扇形貝殼溜滑梯，親子鞦韆、鳥巢鞦韆、旋轉椅、攀爬架等，貓裏喵親子公園也有玩沙控一定會愛上的大沙坑，還是純白細沙，更有一片大草地可以讓孩子盡情的奔跑或是野餐。小提醒想來這裡的朋友，若地圖搜尋貓裏喵親子公園，可能會跑出另一處貓裏山公園，請導航至「苗栗縣議會」，實際位置就位於苗栗縣政府議會後方，別跑錯了哦。

地址：苗栗縣苗栗市玉華裡玉清路351號

開放時間：24小時

嘉義文化公園 (諸羅樹蛙共融遊戲場)

諸羅樹蛙共融遊戲場。圖／IG@capp00123授權

以可愛的樹蛙為主題的「嘉義文化公園」，也是嘉義首座共融公園，超級好玩又放電的12處主題遊具包含蛙蹼溜滑梯、彈跳床、大轉盤、轉轉椅、鳥巢鞦韆、大沙坑等，整個公園都是專為小朋友設計，超多嗨翻天的旋轉設施。加上此處臨近嘉義文化路觀光夜市，推薦安排在下午近傍晚時來訪，放完電力之餘還能馬上順遊夜市嚐美食，滿足口腹之欲。

地址：嘉義市文化路與垂楊路交叉口附近

開放時間：24小時

高雄 小港森林公園

小港森林公園是一座「會呼吸」的公園，結合了生態、滯洪、遊憩與景觀功能的大型森林公園，共融遊戲場有最亮眼的純白大沙坑，可讓孩子瘋狂玩沙、三座溜滑梯、挑戰攀爬架、鞦韆等特色遊具，連可愛的搖搖馬都設置在沙坑上，實際位置可以導航「松園三路」抵達，除了有遊樂場之外，不時還能近距離看飛機經過喔，是南部朋友野放孩子的好選擇之一。

地址：高雄市小港區高松路與營口路交叉口

開放時間：24小時

屏東 和平公園

屏東和平公園。圖／IG@hanychang授權

號稱為南部最狂共融公園！擁2500坪超大腹地，可玩沙玩水，遊戲場設施包含飛翔滑軌、鑽石轉盤，傑克樹屋造型奇特，蜿蜒的碗豆苗盤據整座樹屋還結合旋轉溜滑梯，相當吸睛，光是沙坑附遮陽棚且定時花灑降溫這一點就值得大推。除了戶外設施，最讓人意想不到的是，公園裡的「屏東縣社會福利綜合館」是免費親子館，有室內溜滑梯、球池、扮家家酒區，青少年還可免費使用電玩間、漫畫屋、Switch、撞球等九大區一起暢快痛玩！

地址：屏東縣屏東市華正路95號（屏東縣社會福利綜合館旁）

開放時間：24小時

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