睡在櫻花樹下！苗栗草地型露營地推薦　絢爛雲海＋璀璨星空好浪漫

2022露營夯，你跟上了嗎？近年來的露營熱真的超夯！如果你已經嘗試過完全不用自己動手的「懶人露營」，又還沒到可以接受原始「野營」的程度，那你一定要試試看難度介於中間，有提供基本的廁所、盥洗、及基本電力，僅需要自行攜帶露營用具及炊具的「常規型露營」啦！

這次要介紹的是位在苗栗縣泰安鄉的司馬限露營區，司馬限露營區共有三個區域，地勢由低到高分別是360、雲端、山嵐露營區，這次去的是位在海拔約1200公尺的司馬線360度景觀露營區，整個系列的露營皆屬於高海拔的草地型營地，以冬季的雲海、春季的櫻花花海及遼闊的風景聞名，一年四季來都很適合呀！

司馬限露營區

圖 / IG@lizlin_hair

櫻花花海春季的司馬限營區還有超級浪漫的櫻花花海，雖手一拍都超漂亮！ 圖 / IG@nero1014

地處高海拔的司馬限露營區，不管什麼時候都能享有絕佳的視野。

圖 / IG @speedphills

抵達露營地後，便開始搭建這三天的棲身之地，經過一番努力後，映入眼簾的竟是這般令人讚嘆的景色，看著天色從一片蔚藍慢慢幻化成一片橘紅，隨之而來的就是將整片大地籠罩著的夜幕，在高處欣賞大自然的鬼斧神工，不僅被眼前的景色所震懾，內心裡也有種無法言喻的感動。

冬天來司馬限露營區真的好冷！不過能跟三五好友窩在一起也是幸福的體驗。

隔天一大早就被蟲鳴鳥叫及清晨霧氣喚醒，整座山在陣陣霧氣的繚繞之下，彷彿披上了一層面紗，顯得格外神秘，趁著同伴們還沒起床獨自到處晃晃，享受一個人跟大自然獨處的時光。

司馬限360度露營區雲霧繚繞的竹林也別有一番風味，在高處俯瞰一整片的雲海，彷彿置身仙境，一邊享受美食，一起欣賞壯闊的風景，發呆一整天兩人世界也可以很浪漫！

司馬限360度露營區

司馬限露營區的營地設備都很齊全，除了冰箱、飲水機以外也有提供大型冷凍櫃供營友們保存食材，另外，露營區內的規劃十分完善，每個區域的草皮都養護得很好，最棒的是，各個獨立的營地也都有一定的隱蔽性，不會跟其他營友們彼此干擾，營區內也都有提供獨立的衛浴間及廁所，讓營友們在外露營也能有舒服的盥洗環境！

如果你在找一個高海拔的露營區，司馬限露營區真的是一個很棒的選擇！除了能飽覽群峰雲海、俯瞰苗栗市景，夏季時甚至還有螢火蟲與銀河伴入眠。

｜地址：苗栗縣泰安鄉中興村5鄰司馬限18之10號

｜電話：0978－453－730

｜進場時間：當日中午12：00以後/退場時間：次日中午12：30以前

｜交通資訊｜

雖然目前已經不需要特別停下來辦理入山證，不過進入露營區裡的最後一段路程不太好開，道路會變得很狹窄，而且有多處大幅度的上坡，小編建議欲前往的朋友們，可以先導航至「苗栗縣政府警察局大湖分局中興派出所」，再一路沿著路邊「司馬限360度景觀露營區」、「雲端」或「山嵐」的路邊指示牌前進，開這段蜿蜒的道路前可以先打電話給營主確認是否有車下山，避免會車不易！

｜景點資訊｜

司馬限360度露營區總共有五大區域，分別是A區（四帳包）、B區（三帳包）、C區（五帳包）、本部區（八帳包）及獨立區，每區的營地的視野都非常好，並且都是獨立的，按照出遊人數做選擇喔！

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