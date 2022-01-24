2022春節首選一日遊！ 4個「走春果園」大推薦 採果現吃超新鮮

2022春節有長達九天的連假，你規劃好到哪裡去旅遊放風了嗎？ReadyGo準備了能讓大家體驗一日果農的4大果園推薦，那些美到像濟州島的橘子園，可以邊採邊吃超幸福，又大又圓的橘子也是吉祥又好拍，不僅如此還有提供宅配服務，今年春節就帶著家人親自下田採果去！

2022春節推薦｜桔滿緣休閒農場

每年11月到2月都是橘子成熟的黃金採收期，這間位在新竹寶山鄉的桔滿緣休閒農場種了滿山滿谷的果樹，貼心修整了橘子樹的高度和方向，整齊劃一讓遊客能邊散步邊採集，輕鬆的在果園裡享受一日果農的樂趣。

圖 / IG @rong100280

果園環境整理得很乾淨，可以現採現吃卻看不到橘子皮，因為店家會提供塑膠袋，希望遊客別隨意丟棄，將橘子皮蒐集在塑膠袋裡離開時再還給店家回收處理，又紅又札實飽滿的橘子，酸甜多汁忍不住就想多採幾顆回家品嘗。

圖 / IG @duffy_lifediary

整片紅橙橙的橘子園也有著韓國濟州島的美稱，很適合親子放電或情侶共遊的好地方，除了整片的果園，一旁還有大草皮放置了網美打卡拍照的裝飾，快跟自己親手採好採滿的橘子，一起來拍照吧！

圖 / IG @ashley33er

【桔滿緣休閒農場】

地址｜新竹縣寶山鄉新珊路269巷35號

時間｜09:00-17:00

電話｜0919-721-581

票價｜入園費 100元，每台車低消十斤水果禮盒 *(依當時產季水果價格為主，門票可折抵)

2022春節推薦｜橙色農作休閒果園

位在雲林林內鄉的橙色農作，來自於園主阿福哥不願看見自己生長的土地沒落，而重拾農具親手復育的果園，除了提供美味的果實，也發覺現代人多半對於水果的生長環境不熟悉，便開啟結合導覽及體驗的食農教育，將過往的經驗分享出去。

圖 / IG @pei_yu0603

為了維護活動的品質，必須提前一個禮拜預約，整個活動除了導覽解說關於水果的小知識、採收方式及農園生態介紹之外，也提供當季水果和古早味茶水，因此若要取消也必須在三天前告知，避免食材的浪費。

圖 / IG @seliaakelly

想體驗一日農夫嗎？快到橙色農作休閒果園，這裡提供漫活空間，讓人們可以停下腳步，感受鄉村乾淨的風景、純粹的空氣及陣陣溫暖的南風。

圖 / IG @lineva0615

【橙色農作休閒果園】

地址｜雲林縣林內鄉和興31號

時間｜09:00-17:00

電話｜0937-381-765 (預約制)

票價｜入園費 NT200 / 人

(含水果1斤,超過以果園時價計算。)費用含水果吃到飽及場地維護費

2022春節推薦｜橙香森林

千呼萬喚才開放的橙香森林終於在12/25聖誕節浪漫開園啦！其實橙香森林在非橘子採收期就是一間人氣景觀餐廳，因此比起其他單純的果園，有著更多的拍照打卡的景點及設施，採果累了就到玻璃咖啡屋休息，有提供簡單的輕食餐點，想在這度過一整個下午都不是問題。

圖 / IG @how.u_y

然而為了提供遊客更舒適乾淨的採果環境，今年採果區會設立試吃專區提供試吃，其他區域就不提供試吃及邊採邊吃了，除此之外這裡是個寵物友善的果園，歡迎毛寶貝一起前來玩耍，園區內的大草原絕對夠牠們奔馳跑跳。

圖 / IG @ak_travel_tw

當然別忘了與超人氣橘子隧道合影，在橘子森林裡野餐又是另一種氛圍，另外農遊卷、客庄卷、五倍振興卷皆可以使用，有中獎的幸運兒春節期間就來去採橘子吧！

圖 / IG @quaint613

圖 / IG @yu_travel79

【橙香森林】

地址｜苗栗縣頭屋鄉明德村明德路6號

時間｜9:00-18:00 *(到111/3/31前天天營業不公休)

電話｜037-251496

票價｜100元/人 *(可全額折抵園區內消費)

2022春節推薦｜月眉柑園

免收入園費又可以現採現吃的橘子園，就在新竹峨嵋的月眉柑園！在地深耕的青年果農承接老一輩20多年的經驗，秉持天然植栽不撒過多農藥，用心的經營這個果園希望遊客玩得開心也吃得安心。

圖 / IG @moonmay.area

除了可以預約到果園體驗採果的樂趣，老闆也歡迎大家到這裡野餐，店家有提供簡單的野餐布使用，並且預計在1月底會陸續布置來迎接過年，絕對是春節期間最推薦的旅遊景點呀！

圖 / IG @moonmay.area

果園裡有非常多種柑橘的品種，1/10開始是桶柑的採收期，細皮嫩肉、甘美多汁是桶柑的特色，尤其不喜歡吐籽的朋友選擇這款準沒錯，甜度高酸度低又有著飽和橙色的外表，非常適合當作過年的賀禮喔！此外也有提供精緻禮盒預訂，每年推出都是秒完售，你各位手腳要快啊。

【月眉柑園】

地址｜新竹縣峨眉鄉3鄰41 之1號

時間｜08:00 – 17:00

電話｜0985-191-453

票價｜免入園費，預約制，入園自採橘子一斤$30

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