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地表超佛價！台南隱藏版「25元草莓大福」顆顆飽滿　秒殺級甜點釋預訂新規

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@rose.eat_tainan授權
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草莓控出發！台南永康有家質感甜點小店，冬季推出隱藏版草莓大福，飽滿紅豆沙內餡夾著新鮮草莓，一盒4入只要100元，平均一顆25元超狂銅板價，隨著在IG曝光後爆紅，成為新興秒殺款必吃甜食，店家今（12）日也公告最新購買方式，想買的人別撲空囉！

圖／IG@rose.eat_tainan授權
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位於永康中山路上的「HAMI dessert studio」主打一系列甜點，包含草莓塔、千層系列、各式蛋糕及手工餅乾等，而近期延伸出的夢幻級新品草莓大福，以麻糬外皮包裹綿密紅豆沙及新鮮草莓，一咬還有爆汁感，加上平均一顆僅25元的佛心價，立馬引發朝聖潮。

草莓大福採一盒裝販售，4入100元，每日根據整體訂單量限量供應，原本開放留言預訂，官方宣佈現階段暫不接受草莓大福預訂，僅接受當天發文後預留，最晚傍晚6點前自取。店家解釋，品牌並非大福專賣店，這款草莓季限定品項主要為了節省草莓運費及為平穩的品質而衍生的產品，因此無法為了草莓大福增設人力，大家未來可根據粉絲團早上10:00公佈的品項確認。

圖／IG@rose.eat_tainan授權
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HAMI dessert studio

地址：台南市永康區中山路99號
時間：10:00-19:00（週一、二）

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