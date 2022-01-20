賞春櫻、森林浴、訪秘境！ 2022走春趣 6處必遊「森呼吸景點」快收藏

春日最美風景之一 武陵櫻花。 圖：中華綠生活休閒發展協會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在傳統習俗裡，春節過年是跟家人團聚的日子，更是出門走春散散心的好機會，今年就不要只待在家裡打麻將，帶著爸爸媽媽或是孩子們， 一同來去郊外走走，換個環境「森呼吸」一下，感受大自然的美好。

春節走春森呼吸景點 ＃1 桃園–滿月圓‧小烏來

新春走趟『滿月圓』、『小烏來』森林SPA享受大自然的芬多精洗禮，補充滿滿能量2022再從心出發！

▲司馬庫斯樹齡2500歲_大老爺神木。 圖：中華綠生活休閒發展協會／提供

春節走春森呼吸景點 ＃2 新竹 - 司馬庫斯

台灣最深山的天地「司馬庫斯」部落依循著「合作共生，土地共有」的生活方式，走一趟巨木群步道，可以觀賞高約35公尺、周長20幾公尺、樹齡在2500歲左右的「大老爺」神木，讓遊客仰望驚嘆！

並體驗泰雅部落親切熱情的原住民文化，一段部落的神話故事正在訴說……邀大家前往細細玩味屬司馬庫斯部落的特殊風采，1-2月櫻花正盛開，正是適合迎接新年新氣象的最佳好去處！

▲苗栗山蘇林，「賽德克．巴萊」拍攝場景。 圖：中華綠生活休閒發展協會／提供

春節走春森呼吸景點 ＃3 苗栗-《新秘境》山蘇林‧二本松‧達拉灣

曾經的獵場，原始林幽靜深遠，森林內樹上佈滿了成千上萬的「山蘇林」，彷彿侏羅紀公園的神秘與原始感覺，同時也是「賽德克．巴萊」拍攝場景，尋找涓涓小瀑及千年神木化石！

部落達人帶領走訪～「梅園部落」、「天狗部落」、「士林部落」、「達拉灣部落」，「達拉灣」意指土地寬闊且美麗，園區內數顆原生種的五葉松巨木，在泰雅高腳屋陪襯之下更增添部落風情，咖啡平台上眺望遠處山及大安溪河床士可以令人非常放鬆慢活的好所在！

▲3月福壽山-红粉佳人。 圖：中華綠生活休閒發展協會／提供

春節走春森呼吸景點 ＃4 台中–武陵‧福壽山

另類過年圍爐夜，不用忙煮飯訂不到飯店圍爐飯、不塞車闔家輕鬆過年，帶您與家人到山林圍爐，快樂過新年。與家人徜徉於大自然的山林之間，這種FU，絕對值得一個讚的。

「福壽山」2月正值千櫻園櫻花開，浪漫等著品味！走在森林之間森呼吸時，也別忘了把握機會欣賞武陵、福壽山的日出和夕照，那猶如明信片的風景，絕對會讓春節走春之旅充滿新希望與感動！

▲武界部落全景雲海。 圖：中華綠生活休閒發展協會／提供

春節走春森呼吸景點 ＃5 南投–武界部落

位於南投的武界部落是布農族居住的地方，因清晨時部落被霧氣籠罩，站在高處雲瀑的豐富變化讓武界秘境部落更有「雲的故鄉」的稱號。

此外，不少人跋山涉水也是為了尋找隱身在溪流與山林之間的一線天峽谷，這個由濁水溪支流切成的山壁峽谷高約30公尺，最狹窄之處僅有3公尺寬，的確是大自然的鬼斧神工之作。在由冬轉春、天氣漸漸轉暖的2～3月時，在前往武界部落的路上還能看到「季節限定」的水生蕨類－滿江紅的自然奇景，這種蕨類會在河床和水域中大量繁殖，染紅整個水域，非常奇特！

春節走春森呼吸景點 ＃6 嘉義–來吉部落‧寒溪呢

於阿里山鄒族聖山－塔山下，一個植物生態豐富，比清境更清靜的來吉部落就在這，由鄒族勇士帶領您認識最精彩的來吉，探索豐富動植物生態，並體驗鄒人傳統工藝─木雕DIY，悠游山林小徑間，徹底解放都市人的心靈，夜晚再為您升起熊熊的營火，一起舞動原味十足的傳統歌舞，旅途最後來到人間仙境～『寒溪呢』森林人文叡地，吸收天地靈氣感受心靈與能量交融，開啟新春好運，迎接新年的到來！

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