台灣6處「宮崎駿景點」精選！闖入神隱少女的世界，穿梭魔法公主山獸神森林
鐵粉站出來！長大後才了解宮崎駿電影背後的深遠涵義，每次重新看都會有不一樣的收穫與感觸，真的是太經典了！不過，你們知道台灣也有一些與電影場景相似的景點嗎？快跟著小編的腳步，找尋童年的回憶GO～～
新北－阿妹茶樓
神隱少女｜古色古香の日式風格
有沒有覺得這個場景很熟悉！宮崎駿本人表示「從未到過此地」，但阿妹茶樓與神隱少女中的油屋實在太過相似，因此仍吸引不少粉絲前來朝聖。不單單只是阿妹茶樓，整個九份都充滿著懷舊氣息，彷彿穿越到好幾十年前。阿妹茶樓三樓可遠眺北海岸夜景，逛累了可以進去坐一坐，消除整天疲勞。
營業時間：
週日至週四 10:30~23:00
週五 10:30~00:00
週六 10:00~01:00
地址：新北市瑞芳區市下巷 20 號
新北－青立方
天空之城｜森林系景觀餐廳
位在銀河路上的青立方，群草圍繞、一望無際，被稱作紅磚版天空之城。如果週末午後還沒有規劃，不妨考慮來青立方親近大自然放鬆一下，放下平板與手機，暫時逃離虛擬世界，讓眼睛好好放鬆、望遠凝視。美食配美景，簡直是人生最大享受。
營業時間：每日10:30~18:00
地址：新北市新店區銀河路98號
桃園－塔曼山
魔法公主｜台版山獸神森林
錯綜複雜、不規則的樹根是塔曼山的特色，像極了魔法公主中的山獸神森林。這裡沒有過多複雜的地形與路線，相當適合像小編一樣沒有爬山習慣的朋友們前往挑戰。附近無大眾運輸工具，建議自行開車前往，此外，跟團也是不錯的選擇，趕快挑一天假日，享受與世隔絕的森林之旅吧！
小編小提醒：這裡停車位少，建議早點抵達，且有些路段需事先申請喔！
地址：桃園市復興區拉拉山區
台中－后里八號隧道
神隱少女｜通往奇幻世界の大門
歡迎來到神隱少女中的奇幻世界～鐵道及隧道皆有百年歷史，拍照起來像一幅充滿意境的畫。園區較老舊，人煙較稀少，需隨時注意周遭，避免遭蟲蛇叮咬喔！來到這裡可以順路去泰安鐵道文化園區，不過建議長袖長褲包緊緊，免得被小黑蚊叮成紅豆冰。
地址：台中市后里區永興路21號
台中－無患子森林
龍貓｜千變萬化の隧道
起初台糖公司以無患子樹來防止土石流失，陰錯陽差下竟與龍貓隧道有幾分相似。很神奇的是不同季節、不同時間，照片呈現不一樣的效果，陽光穿透樹枝搭配著沒有盡頭的樹林，想像空間無限大。推薦給不會拍照的你，怎麼拍都不失敗！
地址：台中市后里區四月路五哩巷
台南－微風山谷民宿
神隱少女｜群山環繞の藝術村
網路謠傳民宿老闆長得像湯婆婆，才會有門口這樣的設計。是不是有股想一探究竟的衝動？小編也相當好奇民宿老闆的廬山真面目呢！為了維護居住品質，微風山谷民宿是禁止遊客進入的。如果不想錯過，一定要記得提前預訂～
營業時間：8:00~20:00
地址：台南市南化區72-1號
疫情期間無法出國，不如在台灣找尋富有異國風情的景點。有時候頭腦放空，還真以為自己穿越時空，來到不一樣的國度。不知道你們是否和小編一樣，明明沒有去過這些的景點，卻有種似曾相識的錯覺呢？趕快分享給身邊朋友，一起去朝聖那些與宮崎駿電影中相似的場景吧！
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