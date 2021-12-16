高CP溫泉泡起來！雙北「平價溫泉5選」，湯屋最低150元，溫泉季還有47折快衝

年末將至也是溫泉季的到來，各大溫泉也因應消費者旺季需求，推出一系列優惠泡湯專案。這回UDN小編整理5大雙北必泡溫泉，超高CP快把一起來瞧瞧順便把文章收藏起來吧！

山之川溫泉會館

山之川溫泉會館位於新北烏來區，距離市區車程只要40分鐘，非常方便，主打大眾裸湯與湯屋且可完全獨享天然堰塞湖景，目前半露天式大眾池擁有三種溫泉湯池，還有全檜木烤箱及蒸氣室無限時，更棒的是日前與KLOOK合作推出感謝祭47折起，不限時泡湯加下午茶每人只要最低352元，整個超划算（原價750元）。

官網：http://www.yamakawa.com.tw/

地址：新北市烏來區忠治里新烏路五段122號

圖／山之川溫泉餐坊 官網

四季山妍溫泉會館

四季山妍溫泉會館是號稱擁有全烏來最大腹地的渡假莊園，若不克開車前往還有提供付費接駁服務，距離烏來公車總站只有10分鐘車程，該會館也強調湯屋主打超大浴池與全景大面觀景窗，保證泡湯放鬆之餘還可以享受美景映入眼簾，目前與KLOOK合作推出下殺平日雙人湯屋54折，相當於兩人最低只要1088元，值得注意的是，需提前致電預約喔。

官網：http://www.seasonspring.com.tw/

地址：新北市烏來區環山路156號

圖／四季山妍溫泉會館官網

圖右下／四季山妍溫泉會館官網

皇池溫泉御膳館

皇池溫泉御膳館有著世界聞名的青磺泉，因為擁有鐳放射能，可以穿透於無形活化人體的細胞增強免疫力，過去也是紗帽山的指標泡溫泉所在地。目前共有三個館，消費方式分為純泡湯與用餐折抵溫泉，大眾池只要每個人250元、雙人湯屋一間也只要500元喔；若是選擇用餐加泡湯方式，一人低消用餐400元即可招待大眾池，雙人用餐消費達800元，則可選大眾池或湯屋一間。超高CP的溫泉會館快揪團前往囉。

官網：http://www.emperorspa.com.tw/

地址：台北市北投區紗帽路42-1號

圖／皇池溫泉御膳館官網

瀧乃湯

位於台北新北投的「瀧乃湯」主打庶民風格的日式泡湯浴場，保留歷久彌新的氛圍與建築，主打優質的青磺泉質，並分為大眾池與湯屋。在男女大眾池方面，保留日治時期延續至今的歲月痕跡，浴池之石塊與石塊間皆採用硫磺漿塗抹，保護青磺泉被侵蝕，價格超親民美人不限時只要150元；湯屋部分則為室內湯屋， 於2018年整修完畢重新開放， 每間湯屋都以「瀧」命名，雙人湯屋只要400元、家庭湯屋最多容納5人更只要750元，相當一人150元超划算。

官網：www.longnice.com.tw

地址：台北市北投區光明路244號

圖／瀧乃湯官網

川湯會館

川湯會館已經擁有超過20年的經營歷史，是全台「首間」將日式大眾池裸湯文化引入台灣的溫泉，佈滿日式裝潢與街景佈置，還提供特色養生料理，也是少有仍然24小時營業的溫泉，另還包含停車場接駁、按摩等服務，不僅如此還主打三種溫泉，分別為青磺、白磺以及鐵磺，讓消費者更能自主多元選擇。收費也相當「漂亮」，大眾池收費每人200元，湯屋收費則兩人一間只要400元。詳細請上官網查詢。

官網：http://www.kawayu-spa.com.tw/

地址：台北市北投區行義路300巷10號

圖／川湯會館官網

圖／川湯會館官網

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